Real stöðvar félagaskipti Bale til Kína

Gareth Bale er ekki á leið til Kína eins og allt benti til en BBC greinir frá því nú í morgun að Real Madrid hafi stöðvað félagaskiptin.



Bale, sem er þrítugur, var á leið til kínverska félagsins Jiangsu Suning og semja við þá til þriggja ára. Hann átti að fá eina milljón punda á vika.



Nú hefur Real hins vegar stöðvað félagaskiptin og ætla ekki að hleypa Bale til Kína en ekki er víst hvað verður um Wales-verjann.





