Bandaríski leikarinn Cole Sprouse heimsótti Ísland í apríl á þessu ári með ítalska útivistar- og lífstílsfyrirtæknu Moncler. Var tilefni ferðarinnar myndataka fyrir fyrirtækið.



Heimsókn leikarans vakti athygli á sínum tíma en leikarinn deildi myndum og myndböndum af íslensku landslagi á meðan ferðinni stóð. Leikarinn er einnig lunkinn ljósmyndari og tók hann myndir í þessu verkefni Moncler.







Leikarinn er þekktastur fyrir hlutverk sitt sem Cody Martin í þáttaröðinni The Suite Life of Zack and Cody, sem sýnd var á Disney Channel árin 2005 til 2008. Tvíburabróðir hans, Dylan Sprouse, fór með hlutverk Zack í þáttunum. Þá fóru þeir í sameiningu með hlutverk Ben Geller í Friends.Hópurinn virðist hafa fengið að upplifa ekta íslenskt veður á meðan þau dvöldu hér, rigning og ský eru allsráðandi á meðan þau virða fyrir sér magnað landslag Íslands.Hér að neðan má sjá myndbandið.