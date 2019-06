Frábær stemmning á Black Eyed Peas í Laugardal

Bandaríska hljómsveitin heimsþekkta, Black Eyed Peas lék í kvöld á stóra sviðinu á tónlistarhátíðinni Secret Solstice í Laugardal. Sveitin tók alla sína helstu slagara, þar á meðal Boom Boom Pow, Lets Get it Started, The Time og fleiri þekkta slagara.



Hljómsveitarmeðlimir voru þakklátir fyrir tækifærið sem þeim var veitt til að spila á Íslandi og voru heit strengd þess efnis að sveitin skyldi snúa aftur til landsins síðar meir.



Meðlimir sveitarinnar, will.i.am, apl.de.ap, Taboo og Jessica Reynoso, hafa undanfarna daga farið á Langjökul auk þess að þau skelltu sér að sjálfsögðu í Bláa Lónið.



Mikla lukku vakti leynigestur sveitarinnar sem var enginn annar en hjartaknúsarinn Aron Can sem flutti lag sitt Fullri Vasar við góðar undirtektir.



Stemmingin á svæðinu var frábær á meðan að á tónleikunum stóð og var svæðið troðfullt.



Frá tónleikunum í kvöld. Vísir/Tinni