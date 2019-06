Kevin Hart svarar spurningum tengdur við lygamæli

Leikarinn og grínistinn Kevin Hart tók þátt í skemmtilegu innslagi á YouTube-síðu Vanity Fair í vikunni þar sem hann svaraði spurningum og var á sama tíma tengdur við lygamæli.



Kevin Hart er að þræða hina ýmsu spjallþætti í kynningarstarfi fyrir kvikmyndina The Secret Life of Pets 2.



Hart varð að svara nokkrum erfiðum spurningum um hæð sína, hvort hann færi í ræktina á hverjum degi og hvor væri í betra formi, hann eða The Rock.



Hér að neðan má sjá hvernig til tókst.