Jason Momoa sendi einn höfunda Game of Thrones á bráðamóttöku

Ef það er eitthvað sem David Benioff, annar forsvarsmanna Game of Thrones, hefur lært af framleiðslu þáttanna, þá er það að skora ekki á Jason Momoa í „slap“-leiknum eins og hann er kallaður í Bandaríkjunum. Það er leikur sem gengur út á það að berja á hendur andstæðings þíns áður en hann kemur hendinni undan.



Þetta gerði Benioff fyrir nokkrum árum á krá í Belfast og þurfti hann að fara á bráðamóttöku í kjölfarið.



Benioff og D.B. Weiss, hinn forsvarsmaður Game of Thrones, segja frá þessu í nýrri teiknimynd sem hefur verið birt á Youtube-síðu HBO.



Þar rifja þeir upp ferð á krá eftir að tökum lauk fyrir aðra þáttaröð Game of Thrones. Þá hafði Jason Momoa snúið aftur til að taka upp eitt lítið atriði og fóru þeir tveir og nokkrir leikarar saman á krá.



Að endingu skoraði Benioff á Momoa og segist hann sjálfur hafa náð nokkrum góðum höggum á hann. Þar til hann hitti ekki og komið var að Momoa.



Weiss segir að hann hafi ekki verið að fylgjast með í fyrstu en að endingu hafi lætin orðið til þess að allir voru farnir að fylgjast með. aðallega út af því að hendurnar á Benioff voru orðnar skærrauðar. Hann neitaði þó að gefast upp.



Svo benti Emilia Clarke á að hendurnar á Benioff litu ekki eðlilega út. „Eins og hafnarboltahanskar með svarta dauða,“ sagði Benioff um hendurnar og allir voru sammála um að Momoa hefði borið sigur úr býtum.



Þegar hann vaknaði morguninn eftir voru hendurnar á honum stokkbólgnar og giskaði Benioff á að þær væru tvöfaldar að stærð. Hann ákvað þó að fara í flug heim til sín til Los Angeles. Það fyrsta sem eiginkona hans sagði við hann þegar hann kom heim var að nú færi hann á bráðamóttökuna. Sem hann gerði.