Telur ekki að verið sé að víkja frá gildandi samningi Smári Jökull Jónsson skrifar 30. október 2026 12:10 Daði Már tekur ekki undir orð Magnúsar Þórs Jónssonar, formanns KÍ, um að tillaga stjórnvalda þýði að verið sé að víkja frá gildandi samningi. Vísir/Vilhelm/Anton Brink Fjármálaráðherra telur ekki að tillaga stjórnvalda til kennara þýði að vikið sé frá gildandi kjarasamningi. Samningar kennara eru í uppnámi vegna túlkunar á ákvæði um gerð virðismats en náist ekki samkomulag gætu samningar kennara losnað í mars. Kjarasamningur kennara gildir til 31. mars 2028 en þar er fjallað sérstaklega um svokallað virðismat sem felur í sér að lagt er mat á virði ákveðinna verkefna kennara. Fram til 1. október skuldbundu aðilar sig til að vinna saman að verkáætlun undir stjórn ríkissáttasemjara en þá átti að endurskoða forsendur þessarar virðistmatsvegferðar út frá bráðabirgðamati. Í máli Magnúsar Þórs Jónssonar formanns KÍ og Ingu Rúnar Ólafsdóttur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga í gær kom fram að vinnan hefði tekið lengri tíma en gert var ráð fyrir. Í áðurnefndum kjarasamningi var hins vegar ákveðinn varnagli og þar er sérstakt ákvæði sem gerir ráð fyrir að hægt sé að fresta endurskoðun um allt að hálft ár. „Ég lít ekki þannig á“ Magnús Þór sagði í samtali við Vísi í gær að KÍ hefði fengið senda hugmynd um að breyta samningi og lengja samkomulagið og samkvæmt heimildum fréttastofu fer tillaga stjórnvalda út fyrir þann ramma sem kjarasamningurinn gerir ráð fyrir. Það væru kennarar ekki tilbúnir að samþykkja. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra telur ekki að verið sé að víkja frá gildandi samkomulagi. „Ég lít ekki þannig á. Það var samið um það að ljúka þessari vegferð til þess að gefa henni ákveðinn tíma. Sá tími hefur reynst ónægur og það er töluverð vinna eftir. Henni mun ekki ljúka á þeim tíma sem gefinn var í samningnum og tillaga ríkisins var einfaldlega að hún yrði kláruð áður en að nokkur skref yrðu stigin,“ sagði Daði Már í viðtali við Elísabetu Ingu Sigurðardóttur fréttakonu að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Þannig að þið eruð ekki að víkja frá einhvers konar gildandi samkomulagi? „Við teljum ekki að við séum að gera það. Við teljum að þetta sé bara eðlileg tillaga af því að kjarasamningurinn gekk að verulegu leyti út á það einmitt að ljúka þessari vegferð.“ Innleggið hafi átt að vera uppbyggilegt Í samningnum er einnig forsenduákvæði sem hægt er að virkja fyrir 1. nóvember. Verði það virkjað tekur til starfa nefnd sem vinna á að samkomulagi undir stjórn sáttasemjara en kjósi aðilar að segja upp samningi eftir að sú nefnd hefur skilað niðurstöðum verða samningar lausir frá og með 1. mars næstkomandi. Daði segir ómögulegt að segja til um hvort verkföll séu fram undan. „Ég vona auðvitað ekki. Þessir samningar byggðu að verulegu leyti á því að ljúka virðismatsvegferðinni og það að henni sé ekki lokið er auðvitað eitthvað sem við höfum áhyggjur af, við viljum að hún sé kláruð. Það var vilji kennaraforystunnar líka og til þess þá þurfum við þennan tíma. Þannig að þetta átti á allan hátt að vera uppbyggilegt innlegg.“ Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Grunnskólar Framhaldsskólar Leikskólar Skóla- og menntamál Kjaramál Vinnumarkaður Sveitarstjórnarmál Mest lesið Mikilvægt að styggja fólk ekki með orðalagi Innlent „Þú ert ógeðslegur, komdu þér í form“ Erlent Útilokar ekki verkfall eftir útspil sem kom eins og þruma úr heiðskíru lofti Innlent Tveggja til fjögurra ára börn ekki sprautuð heldur gefið í nefið Innlent „Burt með bölvað ofstækið“ Innlent Staðfesta tveggja ára dóm fyrir nauðgun eftir þorrablót Innlent Hófu aftur árásir á olíuvinnslur eftir blóðbað Erlent Flóttamannaleið opin á ný eftir bílveltu Innlent „Kisur eru að missa fæturna“ Innlent Sveppamorðingi fær enga reynslulausn Erlent Fleiri fréttir Telur ekki að verið sé að víkja frá gildandi samningi Ætla að brenna rusl og skapa orku Kjarasamningar kennara í uppnámi Bein útsending: Peptíð, töfralausn eða heilsufarsleg áhætta? „Burt með bölvað ofstækið“ Flóttamannaleið opin á ný eftir bílveltu Óttast að þjónusta við íbúa verði lakari og dýrari í kjölfar uppsagna Tveggja til fjögurra ára börn ekki sprautuð heldur gefið í nefið Mikilvægt að styggja fólk ekki með orðalagi Staðfesta tveggja ára dóm fyrir nauðgun eftir þorrablót Útilokar ekki verkfall eftir útspil sem kom eins og þruma úr heiðskíru lofti Þristurinn gefinn Flugsafni Íslands Héldu námskeið um heiðursofbeldi Árekstur á Vesturlandsvegi tefur umferð „Kisur eru að missa fæturna“ Veruleikinn breyttur eftir ofsaakstur á ónýtum bíl ChatGPT trónir á toppnum Hafi reynt að myrða kærustu sína í sumar Fengu ráðgjafa til að greina fjárhagsstöðuna fyrir uppsagnirnar „Svolítið sárt í hjartanu að hafa enga söngvakeppni“ Hirti sagt upp störfum hjá Hagstofunni Sonur þingmannsins ákærður Á þriðja tug sagt upp hjá Hafnarfjarðarbæ „Akkilesarhæll á vinnu gagnvart þessum hópum“ Feginn að verðbólga stendur í stað og meirihluti mótfallinn þátttöku í Eurovision Til Ilulissat á Airbus með nýjum flugvelli Biðin á Landspítalanum styttist til muna Segir fólk geta verið nýrnaveikt árum saman án þess að vita Rukka erlenda nemendur um milljónir Nýja Ölfusárbrúin hægt en örugglega dregin yfir ána Sjá meira