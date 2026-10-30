Kjarasamningar kennara í uppnámi Telma Tómasson skrifar 30. október 2026 11:49 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir Kjarasamningar kennara eru í uppnámi vegna túlkunar á ákvæði um gerð virðismats. Stjórnvöld eru sögð hafa lagt fram tillögu sem fer út fyrir þann ramma sem samningur gerir ráð fyrir. Náist ekki samkomulag fyrir sunnudag gætu samningar kennara losnað í mars. Fjallað verður um málið í hádegisfréttum á Bylgjunni. Þá verður sagt frá nýju verkefni, en forstjóri Orkuveitunnar segir að Sorpbrennsla muni hefja rekstur hér á landi á næstu tíu til fimmtán árum. Verkefnið muni kosta marga milljarða og gæti sorpbrennslustöðin risið í grennd við íbúðarbyggð eins og tíðkast víða. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 30. október 2026 Mennta- og barnamálaráðherra vill loka meðferðarheimilinu Stuðlum um leið og nýtt hús í Garðabæ verður tilbúið. Starfsemin sé til fyrirmyndar en húsnæðið óöruggt. Miðflokksins segir umræðu sem skapaðist um regnbogafánana í vor hafa komið á óvart. Allir eigi að fá frelsi til að vera eins og þeir eru en formaðurinn segir að hópar telji fánana þvingandi og útilokandi og hættu á að þeir ýti börnum út í eitthvað trend eins og hann orðar það í ítarlegu viðtali á Vísi, en hann tjáði sig ekkert um fánamálið á sínum tíma. Við grípum niður í áhugavert viðtal Elísabetar Ingu í Sætinu við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Miðflokksins. Netöryggissérfræðingur segir rekjanleika rafmyntar nánast engan og því í raun útilokað að ná einhverju tilbaka af þeim fjármunum sem tölvuþrjótar stálu í því sem kallað hefur verið "stærsta tölvuinnbroti sögunnar". Rafmyntakauphöllin Binance greindi frá því í gær að stór hluti eigna þeirra hefði horfið í árásar á tölvukerfi þeirra. Fjallað verður um þessi mál og fleiri í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf og einnig mæti Henry Birgir með sportið, nóg að gerast þar, hasar á Króknum og hreyfingar á leikmannamarkaði Bestu deildar karla. Umsjónarmaður er Telma L. Tómasson. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Mikilvægt að styggja fólk ekki með orðalagi Innlent „Þú ert ógeðslegur, komdu þér í form“ Erlent Útilokar ekki verkfall eftir útspil sem kom eins og þruma úr heiðskíru lofti Innlent Tveggja til fjögurra ára börn ekki sprautuð heldur gefið í nefið Innlent „Burt með bölvað ofstækið“ Innlent Staðfesta tveggja ára dóm fyrir nauðgun eftir þorrablót Innlent Hófu aftur árásir á olíuvinnslur eftir blóðbað Erlent Flóttamannaleið opin á ný eftir bílveltu Innlent „Kisur eru að missa fæturna“ Innlent Sveppamorðingi fær enga reynslulausn Erlent Fleiri fréttir Telur ekki að verið sé að víkja frá gildandi samningi Ætla að brenna rusl og skapa orku Kjarasamningar kennara í uppnámi Bein útsending: Peptíð, töfralausn eða heilsufarsleg áhætta? „Burt með bölvað ofstækið“ Flóttamannaleið opin á ný eftir bílveltu Óttast að þjónusta við íbúa verði lakari og dýrari í kjölfar uppsagna Tveggja til fjögurra ára börn ekki sprautuð heldur gefið í nefið Mikilvægt að styggja fólk ekki með orðalagi Staðfesta tveggja ára dóm fyrir nauðgun eftir þorrablót Útilokar ekki verkfall eftir útspil sem kom eins og þruma úr heiðskíru lofti Þristurinn gefinn Flugsafni Íslands Héldu námskeið um heiðursofbeldi Árekstur á Vesturlandsvegi tefur umferð „Kisur eru að missa fæturna“ Veruleikinn breyttur eftir ofsaakstur á ónýtum bíl ChatGPT trónir á toppnum Hafi reynt að myrða kærustu sína í sumar Fengu ráðgjafa til að greina fjárhagsstöðuna fyrir uppsagnirnar „Svolítið sárt í hjartanu að hafa enga söngvakeppni“ Hirti sagt upp störfum hjá Hagstofunni Sonur þingmannsins ákærður Á þriðja tug sagt upp hjá Hafnarfjarðarbæ „Akkilesarhæll á vinnu gagnvart þessum hópum“ Feginn að verðbólga stendur í stað og meirihluti mótfallinn þátttöku í Eurovision Til Ilulissat á Airbus með nýjum flugvelli Biðin á Landspítalanum styttist til muna Segir fólk geta verið nýrnaveikt árum saman án þess að vita Rukka erlenda nemendur um milljónir Nýja Ölfusárbrúin hægt en örugglega dregin yfir ána Sjá meira