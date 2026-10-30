Innlent

Kjara­samningar kennara í upp­námi

Telma Tómasson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir

Kjarasamningar kennara eru í uppnámi vegna túlkunar á ákvæði um gerð virðismats. Stjórnvöld eru sögð hafa lagt fram tillögu sem fer út fyrir þann ramma sem samningur gerir ráð fyrir. Náist ekki samkomulag fyrir sunnudag gætu samningar kennara losnað í mars. Fjallað verður um málið í hádegisfréttum á Bylgjunni.

Þá verður sagt frá nýju verkefni, en forstjóri Orkuveitunnar segir að Sorpbrennsla muni hefja rekstur hér á landi á næstu tíu til fimmtán árum. Verkefnið muni kosta marga milljarða og gæti sorpbrennslustöðin risið í grennd við íbúðarbyggð eins og tíðkast víða.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 30. október 2026

Mennta- og barnamálaráðherra vill loka meðferðarheimilinu Stuðlum um leið og nýtt hús í Garðabæ verður tilbúið. Starfsemin sé til fyrirmyndar en húsnæðið óöruggt.

 Miðflokksins segir umræðu sem skapaðist um regnbogafánana í vor hafa komið á óvart. Allir eigi að fá frelsi til að vera eins og þeir eru en formaðurinn segir að hópar telji fánana þvingandi og útilokandi og hættu á að þeir ýti börnum út í eitthvað trend eins og hann orðar það í ítarlegu viðtali á Vísi, en hann tjáði sig ekkert um fánamálið á sínum tíma. Við grípum niður í áhugavert viðtal Elísabetar Ingu í Sætinu við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Miðflokksins. 

Netöryggissérfræðingur segir rekjanleika rafmyntar nánast engan og því í raun útilokað að ná einhverju tilbaka af þeim fjármunum sem tölvuþrjótar stálu í því sem kallað hefur verið "stærsta tölvuinnbroti sögunnar". Rafmyntakauphöllin Binance greindi frá því í gær að stór hluti eigna þeirra hefði horfið í árásar á tölvukerfi þeirra. 

Fjallað verður um þessi mál og fleiri í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf og einnig mæti Henry Birgir með sportið, nóg að gerast þar, hasar á Króknum og hreyfingar á leikmannamarkaði Bestu deildar karla. Umsjónarmaður er Telma L. Tómasson.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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