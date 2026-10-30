Ætla að brenna rusl og skapa orku Tómas Arnar Þorláksson skrifar 30. október 2026 11:53 Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Orkuveitunnar. vísir/einar Forstjóri Orkuveitunnar segir að sorpbrennsla muni hefja rekstur hér á landi á næstu fimm til sjö árum. Verkefnið muni kosta marga milljarða og gæti sorpbrennslustöðin risið í grennd við íbúðarbyggð eins og tíðkast víða. Fenúr, fagráð um endurnýtingu og úrgang, stóð fyrir fundi í Norræna húsinu fyrir hádegi þar sem möguleikinn á því að reisa hátæknisorpbrennslu á Íslandi var meðal annars til umræðu. Orkuveitan og Sorpa vinna nú að því að koma slíkri stöð á laggirnar. Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Orkuveitunnar, segir að stefnt sé að því að fjármagn verði fulltryggt á næstu tveimur árum og er stefnt að því að hefja rekstur í síðasta lagi árið 2033. „Í dag flytur Ísland stóran hluta úrgangs úr landi með tilheyrandi kostnaði á meðan að mörg lönd sem við berum okkur saman við nýta þetta til orkugjafa. Það að flytja sorp út felur í sér kostnað og glötuð tækifæri og við erum beinlínis að flytja orkutækifæri úr landinu.“ Verkefnið muni kosta marga milljarða en Sævar minnir á að það kosti um einn og hálfan milljarð á ári að flytja sorp úr landi. „Það kostar ansi marga milljarða að fara í þetta verkefni. Það er búið að þróa þetta verkefni í nokkur ár og við viljum lyfta því upp. Við erum að vinna mjög markvisst að því að þetta geti orðið að veruleika. Það er gríðarlegur ábati fyrir samfélagið að við bæði lækkum kostnað af þessum sorpflutningum og í leiðinni sköpum verðmæti fyrir samfélagið. Þannig geta orðið til græn störf og grænn iðnaður í kringum atvinnustarfsemi yrði við hlið svona hátæknibrennslu.“ Mögulegt verður að nýta varmann til húshitunar og stýranlegrar viðbótar við raf- og hitaveitukerfið. Stefnt er að því að binda kolefnið frá brennslu í berg með sambærilegri tækni og er nýtt af Carbfix. „Það er algjörlega hægt að tryggja að þetta sé í rauninni í lokuðu ferli. Við höfum í rauninni einstaka tækni hér á Íslandi til að geta í rauninni fangað strauminn og umbreytt koltvíoxíðinu og öðru sem gengur frá þessu þannig að það fari ofan í jörðina og verði hluti af því bergi sem hér býr.“ Það kæmi jafnvel til greina að sorpbrennslan verði í grennd við íbúðarbyggð líkt og tíðkast víða. „Nú eru sveitarfélögin í landinu í miklu samstarfi um að velja framtíðarstaðsetningu fyrir þetta og það er verið að vinna að hagkvæmum útreikningum um hvar þetta gæti verið og það er mikilvægt að hafa í huga að við erum búin að vera einmitt með föngun frá okkar orkuverum núna í tólf ár. Í öllum löndum sem við þekkjum þá eru slíkar brennslur í nábýli við þar sem sorpið verður til og þá þarf að tryggja að það sé gert á umhverfisvænan hátt.“ Sorpa Sorphirða Orkumál Mest lesið Mikilvægt að styggja fólk ekki með orðalagi Innlent „Þú ert ógeðslegur, komdu þér í form“ Erlent Útilokar ekki verkfall eftir útspil sem kom eins og þruma úr heiðskíru lofti Innlent Tveggja til fjögurra ára börn ekki sprautuð heldur gefið í nefið Innlent „Burt með bölvað ofstækið“ Innlent Staðfesta tveggja ára dóm fyrir nauðgun eftir þorrablót Innlent Hófu aftur árásir á olíuvinnslur eftir blóðbað Erlent Flóttamannaleið opin á ný eftir bílveltu Innlent „Kisur eru að missa fæturna“ Innlent Sveppamorðingi fær enga reynslulausn Erlent Fleiri fréttir Telur ekki að verið sé að víkja frá gildandi samningi Ætla að brenna rusl og skapa orku Kjarasamningar kennara í uppnámi Bein útsending: Peptíð, töfralausn eða heilsufarsleg áhætta? „Burt með bölvað ofstækið“ Flóttamannaleið opin á ný eftir bílveltu Óttast að þjónusta við íbúa verði lakari og dýrari í kjölfar uppsagna Tveggja til fjögurra ára börn ekki sprautuð heldur gefið í nefið Mikilvægt að styggja fólk ekki með orðalagi Staðfesta tveggja ára dóm fyrir nauðgun eftir þorrablót Útilokar ekki verkfall eftir útspil sem kom eins og þruma úr heiðskíru lofti Þristurinn gefinn Flugsafni Íslands Héldu námskeið um heiðursofbeldi Árekstur á Vesturlandsvegi tefur umferð „Kisur eru að missa fæturna“ Veruleikinn breyttur eftir ofsaakstur á ónýtum bíl ChatGPT trónir á toppnum Hafi reynt að myrða kærustu sína í sumar Fengu ráðgjafa til að greina fjárhagsstöðuna fyrir uppsagnirnar „Svolítið sárt í hjartanu að hafa enga söngvakeppni“ Hirti sagt upp störfum hjá Hagstofunni Sonur þingmannsins ákærður Á þriðja tug sagt upp hjá Hafnarfjarðarbæ „Akkilesarhæll á vinnu gagnvart þessum hópum“ Feginn að verðbólga stendur í stað og meirihluti mótfallinn þátttöku í Eurovision Til Ilulissat á Airbus með nýjum flugvelli Biðin á Landspítalanum styttist til muna Segir fólk geta verið nýrnaveikt árum saman án þess að vita Rukka erlenda nemendur um milljónir Nýja Ölfusárbrúin hægt en örugglega dregin yfir ána Sjá meira