Innlent

Bein út­sending: Peptíð, töfra­lausn eða heilsu­fars­leg á­hætta?

Atli Ísleifsson skrifar
Fundurinn fer fram í Veröld, húsi Vigdísar.
Fundurinn fer fram í Veröld, húsi Vigdísar. Vísir/Getty

Peptíð, töfra­lausn eða heilsu­fars­leg áhætta? er yfirskrift fundar í fundaröðinni Heilsan okkar. Fundurinn fer fram milli klukkan 11:45 og 13:15 í dag og verður hægt að fylgjast með í beinu streymi. 

Fundurinn fer fram í Veröld, húsi Vigdísar, við Brynjólfsgötu 1 í Reykjavík.

  • Umsjón og ritstjórn: Jóhanna E. Torfadóttir, dósent við Miðstöð í lýðheilsuvísindum
  • Fundarstjóri: Magnús Karl Magnússon, prófessor við Læknadeild HÍ

Dagskrá:

  • Viðar Guðjohnsen, lyfjafræðingur hjá Lyfjastofnun – Ólögleg peptíð, dauðans alvara
  • Hlíf Hauksdóttir, lyfjafræðingur og eigandi Apótek NOR – Peptíð á mannamáli
  • Arna Guðmundsdóttir, innkirtlalæknir hjá Landspítalanum – Peptíð, spennandi framtíð?
  • Bjarni Sigurðsson, lyfjafræðingur hjá Heilbrigðisráðuneytinu – Ströng lyfjagjöf nauðsynleg
  • Pallborðsumræður. Rúna Hauksdóttir Hvannberg, forstjóri Lyfjastofnunar, verður þátttakandi í pallborðsumræðum ásamt fyrirlesurum.

Heilsan okkar er fundaröð Háskóla Íslands og Landspítala sem hefur það að markmiði að varpa ljósi á áríðandi mál líðandi stundar er varða heilsu og heilbrigðisþjónustu. Þessir mánaðarlegu upplýsingafundir eru öllum opnir og eru á dagskrá síðasta föstudag hvers mánaðar.

Heilbrigðismál

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