Vill loka Stuðlum og opna nýtt úrræði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 30. október 2026 12:37 Inga Sæland bindur vonir við nýtt fjölnota úrræði. Vísir/Anton Brink Mennta- og barnamálaráðherra vill loka meðferðarheimilinu Stuðlum um leið og nýtt hús í Garðabæ verður tilbúið. Starfsemin sé til fyrirmyndar en húsnæðið óöruggt. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, telur húsnæði meðferðarheimilisins Stuðla ekki vera öruggt og sé um óspennandi stað að ræða. „Það er algjörlega opið aðgengi að þessu húsnæði og það er staðsett eins þar sem maður myndi kannski hýsa eitthvað annað heldur en börn,“ segir Inga. Þess í stað stefnir hún á að opna nýtt fjölnota úrræði við Vífilsstaðavatn í Garðabæ og vonast til þess að taka fyrstu skóflustunguna á næsta ári. „Þannig að á meðan svo er þá verða Stuðlar í notkun en mínar vonir standa til þess að það verði ekki nýtt nema fram að þeim tíma að við getum flutt inn í glæsilegt fjölnota meðferðarúrræði fyrir börn.“ Á meðan verið er að byggja nýja húsnæðið hefur öryggisbúnaður verið bættur til muna á Stuðlum og eldvarnarhurðum bætt við. Fyrir tveimur árum lést Geir Örn Jacobsen í bruna á meðferðarstofnuninni. Þessar fyrirhuguðu breytingar séu þó ekki vegna starfseminnar. „Starfsemin þar hefur að mörgu leyti verið til algjörrar fyrirmyndar þar sem er í rauninni sérhæfing og mikil fagmennska til þess að taka utan um þessi börn,“ segir Inga. Hún vonast þó til þess að með nýja úrræðinu geti hún axlað ábyrgð gagnvart hópnum sem nýtir sér slík úrræði. „Til þess er leikurinn gerður þannig að við munum ekkert spara til þess að geta gert það.“ Málefni Stuðla Börn og uppeldi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Meðferðarheimili Mest lesið „Þú ert ógeðslegur, komdu þér í form“ Erlent Mikilvægt að styggja fólk ekki með orðalagi Innlent „Burt með bölvað ofstækið“ Innlent Útilokar ekki verkfall eftir útspil sem kom eins og þruma úr heiðskíru lofti Innlent Tveggja til fjögurra ára börn ekki sprautuð heldur gefið í nefið Innlent Telur ekki að verið sé að víkja frá gildandi samningi Innlent Staðfesta tveggja ára dóm fyrir nauðgun eftir þorrablót Innlent Ætla að brenna rusl og skapa orku Innlent Hófu aftur árásir á olíuvinnslur eftir blóðbað Erlent Flóttamannaleið opin á ný eftir bílveltu Innlent Fleiri fréttir „Mínar skoðanir skipta í þessu máli litlu“ Höskuldur tapaði aftur fyrir Magnúsi „Hafðu kjarnorkuvopnin tilbúin“ Vill loka Stuðlum og opna nýtt úrræði Telur ekki að verið sé að víkja frá gildandi samningi Ætla að brenna rusl og skapa orku Kjarasamningar kennara í uppnámi Bein útsending: Peptíð, töfralausn eða heilsufarsleg áhætta? „Burt með bölvað ofstækið“ Flóttamannaleið opin á ný eftir bílveltu Óttast að þjónusta við íbúa verði lakari og dýrari í kjölfar uppsagna Tveggja til fjögurra ára börn ekki sprautuð heldur gefið í nefið Mikilvægt að styggja fólk ekki með orðalagi Staðfesta tveggja ára dóm fyrir nauðgun eftir þorrablót Útilokar ekki verkfall eftir útspil sem kom eins og þruma úr heiðskíru lofti Þristurinn gefinn Flugsafni Íslands Héldu námskeið um heiðursofbeldi Árekstur á Vesturlandsvegi tefur umferð „Kisur eru að missa fæturna“ Veruleikinn breyttur eftir ofsaakstur á ónýtum bíl ChatGPT trónir á toppnum Hafi reynt að myrða kærustu sína í sumar Fengu ráðgjafa til að greina fjárhagsstöðuna fyrir uppsagnirnar „Svolítið sárt í hjartanu að hafa enga söngvakeppni“ Hirti sagt upp störfum hjá Hagstofunni Sonur þingmannsins ákærður Á þriðja tug sagt upp hjá Hafnarfjarðarbæ „Akkilesarhæll á vinnu gagnvart þessum hópum“ Feginn að verðbólga stendur í stað og meirihluti mótfallinn þátttöku í Eurovision Til Ilulissat á Airbus með nýjum flugvelli Sjá meira