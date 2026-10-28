Bein útsending: Löggæsluáætlun næstu fimm ára kynnt Tómas Arnar Þorláksson skrifar 28. október 2026 10:15 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. vísir/einar Ný löggæsluáætlun verður kynnt á sérstökum kynningarfundi í Dom Club-salnum á Hilton Reykjavík klukkan 10.30. Fundurinn verður í beinu streymi hér fyrir neðan. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar, leiddi stýrihóp sem að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra skipaði. Stýrihópurinn mótaði löggæsluáætlun fyrir árin 2027 til 2031 og mun Grímur kynna áætlunina. Auk þeirra flytja stutt erindi þau Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn í rannsóknardeild hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, Stefán Sveinsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Suðurnesjum, og Páley Borgþórsdóttir, lögreglustjóri Norðurlands eystra, um skipulagða glæpastarfsemi, vörnina sem hægt er að veita á landamærum og öryggi lögreglumanna. Lögreglan Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Hildi og Inga Þór sagt upp Innlent Afkomendur síðasta böðuls á Íslandi búa enn á Illugastöðum Innlent Telur starfsmenn hæfa til að meta stjórnsýslu yfirmanns síns Innlent Kattahland og skítur á gólfum og upp eftir veggjum Innlent Minnst þrjátíu sagðir látnir í árekstri hraðlesta á Spáni Erlent Munda fallbyssurnar við landamærin Erlent Opinberuðu lögbrot í kjúklingabúi með falinni myndavél Erlent Meirihluti atkvæða talinn en enginn með þingmeirihluta Erlent Ted Bundy tengdur við 52 ára gamalt óleyst morð Erlent Tvær lægðir á leiðinni Veður Fleiri fréttir Ráðin til þess að fremja ofbeldisbrot á Íslandi Bein útsending: Löggæsluáætlun næstu fimm ára kynnt Bein útsending: Loftslagsdagurinn 2026 - Loftslagsbreytingar og öryggi Telur starfsmenn hæfa til að meta stjórnsýslu yfirmanns síns Kattahland og skítur á gólfum og upp eftir veggjum Afkomendur síðasta böðuls á Íslandi búa enn á Illugastöðum Haft áhrif með því að „standa í lappirnar gagnvart tæknirisunum“ Hildi og Inga Þór sagt upp „Skorið niður til þess eins að skera niður“ Engar vísbendingar fundist en formlegri leit lokið Sveinn R. Eyjólfsson er látinn Féll úr stiga í vinnunni og hlaut höfuðhögg „Ég geri ekki athugasemd við það að þetta símtal hafi átt sér stað“ Ekkert bendi til þess að eldgosahrinunni sé að ljúka „Galin vinnubrögð“ Þyrlan kölluð til: Maðurinn fannst heill á húfi „Hrikalegt högg“ Engin ástæða til að hamla för Portúgalsfarans lengur „Fyrst og fremst erfitt“ Hildur svaraði fyrir uppsagnirnar Nota rústamyndavél við leit að Lúðvík Fækka um rúmlega sjötíu stöðugildi Húðflúr á hálsi kom upp um síbrotamann „Íbúar gera það ekki að leik sínum að panta flug á síðustu stundu“ Ríkisstjórnin samþykkir frumvarp ráðherra um herta innflytjendalöggjöf Segir Íslendinga á tímamótum og verða að bregðast við Sjötíu ákærðir fyrir svíkja fé út úr Landsbankanum Sorg hjá borgarstarfsmönnum og leitaraðgerð í Grindavík Gefur meirihlutanum falleinkunn Hætta skapaðist eftir að límt var fyrir linsu hraðamyndavélar Sjá meira