Karl Bretakonungur varð konungur árið 2022 eftir andlát móður sinnar, Elísabetar II, sem hafði þá gegnt embætti drottningar frá árinu 1952. Þegar Karl tók við embætti konungs hafði hann verið krónprins í rúmlega sjö áratugi og varð þá elsti maðurinn til að taka við bresku krúnunni.
Karl hefur í gegnum árin látið sig umhverfismál, náttúruvernd og sjálfbærni varða en hann var formlega krýndur konungur árið 2023.
En hvað veistu um Karl Bretakonung?
Hvað veistu um…? er liður á Vísi á mánudags- og fimmtudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína á ákveðnu máli og geta skorað svo á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn.
Áður hefur meðal annars verið spurt um:
Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...?
Taktu Karlskvissið að neðan!
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