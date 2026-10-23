Mæðgurnar Ásdís Rán Gunnarsdóttir og Victoria Rán Garðarsdóttir sitja fyrir saman á nýjustu forsíðu búlgarskrar útgáfu tímaritsins Glamour. Ásdís er glöð yfir því að geta deila þessari reynslu með dótturinni áður en hún sest í helgan stein frá fyrirsætustörfum.
Ásdís greinir frá tíðindunum á Fésbókarsíðu sinni og birtir nokkrar myndir úr tímaritinu.
„Nýjasta forsíða mín fyrir Glamour Magazine og ég var svo heppin að deila þessu einstaka augnabliki með fallegu dóttur minni, Victoriu Rán. Minning sem við munum varðveita að eilífu,“ skrifar Ásdís.
„Fyrir Búlgörum hefur Ásdís Rán lengi verið ísdrottningin, töfrandi, sjálfstæð og alltaf tilbúin að koma á óvart. Á fyrstu forsíðu sinni með dótturinni Victoriu sýnir hún nýja hlið á sér: stolta móður sem fylgist spennt með dóttur sinni feta sína eigin slóð,“ segir um Ásdísi í viðtalinu en mæðgurnar ræddu við blaðamann um tíma sinn í Búlgaríu, samband þeirra og feril.
„Ég er svo glöð að fá tækifæri til að geta deilt forsíðunni með dóttur minni áður en ég hætti loksins fyrirsætustörfum - þó ég hafi reyndar tilkynnt starfslok mín nokkrum sinnum áður þannig að enginn ætti að taka því of alvarlega,“ sagði Ásdís í viðtalinu.
Blaðamaður Glamour spurði Victoriu út í það hvernig hefði verið að alast upp með fræga foreldra, móður sem var fyrirsæta og föður sem var atvinnumaður í knattspyrnu.
„Það að alast upp hjá þekktum foreldrum hefur kennt mér margt. Ég hef umgengist svo margt fólk frá unga aldri að ég varð mjög góð í að lesa andlit og skilja ásetning fólks,“ sagði Victoria.
Móðir hennar hefði kennt henni að vera örugg í eigin skinni.
„Að eiga tvö fræg foreldri kenndi mér á sama tíma að vera varkár með einkalíf mitt. Ég lærði það mjög ung að ég ætti ekki að deila öllum persónulegum smáatriðum, jafnvel með fólki sem ég lít á sem nána vini því þú veist aldrei hvar upplýsingarnar gætu endað eða hvort einhver gæti notfært sér það síðar,“ sagði hún.