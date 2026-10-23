Top Gun- og Alien-leikari látinn

Tom Skerritt leikari er látinn, 93 ára að aldri. Skerritt er þekktastur fyrir hlutverk sín í myndum á borð við Top Gun og Alien og hlaut Emmy-verðlaun fyrir leik sinn í þáttunum Picket Fences.
Fjölskylda Skerritts greinir frá andlátinu.
„Heimurinn þekkti Tom í gegnum einstakan leikferil hans en við þekktum hann fyrir kímnigáfuna, forvitnina, örlætið og þá ást sem hann færði okkur,“ segir í yfirlýsingu fjölskyldunnar.
Hinn bandaríski Skerritt átti fimm börn með eiginkonu sinni Julie og eiga þau fimm barnabörn og tvö barnabarnabörn.