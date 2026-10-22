Tilkynnt var um fjögur ungmenni að brjótast inn í húsnæði en þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar. Öll ungmennin eru undir lögaldri og var haft samband við foreldra þeirra í kjölfarið.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar þar sem greint er frá því helsta sem kom upp frá klukkan 17:00 í gær til klukkan 05:00 í nótt. Þar er sagt að lögregla hafi farið á vettvang eftir að tilkynnt var um fjögur ungmenni að brjótast inn. Þegar í ljós kom að öll ungmennin voru undir lögaldri var hringt í foreldra þeirra.
Þá var einnig tilkynnt um tvo aðila í slagsmálum, fór lögregla á vettvang og var slagsmálunum hætt.
Á svæði lögreglustöðvar fjögur fékk lögreglan tilkynningu um þjófnað í matvöruverslun og á svæði lögreglustöðvar þrjú, sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti, var tilkynnt um aðila í bifreið sem var að gefa börnum pening fyrir utan skóla.
Fór lögregla á vettvang en var bifreiðin hvergi sjáanleg.