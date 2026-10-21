Innlent

Í­búum ráð­lagt að sjóða neyslu­vatn

Eiður Þór Árnason skrifar
Siglufjörður tilheyrir sveitarfélaginu Fjallabyggð. Ekki er vitað um orsök mengunarinnar.
Siglufjörður tilheyrir sveitarfélaginu Fjallabyggð. Ekki er vitað um orsök mengunarinnar. Vísir/Egill

E. coli-gerlar greindust í neysluvatni á Siglufirði við reglubundið eftirlit Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra. Í ljósi þessa er íbúum ráðlagt að sjóða vatnið fyrir neyslu. Ákvörðunin var tekin í samráði við Matvælastofnun.

Ekki liggur fyrir að svo stöddu hvað veldur menguninni en starfsmenn tæknideildar sveitarfélagsins Fjallabyggðar eru sagðir vinna að því að finna orsök hennar. Greint er frá þessu í tilkynningu frá Fjallabyggð en umrætt sýni var tekið á mánudag. Þá er íbúum á Siglufirði bent á sérstakar leiðbeiningar um suðu neysluvatns á vef Heilbrigðiseftirlitsins.

Hyggst Heilbrigðiseftirlitið upplýsa íbúa þegar búið er að ljúka nauðsynlegum úrbótum á vatnsveitunni og vatnsgæði hafa verið endurheimt.

Fjallabyggð Vatn Matvælastofnun

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