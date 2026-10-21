Íbúum ráðlagt að sjóða neysluvatn Eiður Þór Árnason skrifar 21. október 2026 22:41 Siglufjörður tilheyrir sveitarfélaginu Fjallabyggð. Ekki er vitað um orsök mengunarinnar. Vísir/Egill E. coli-gerlar greindust í neysluvatni á Siglufirði við reglubundið eftirlit Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra. Í ljósi þessa er íbúum ráðlagt að sjóða vatnið fyrir neyslu. Ákvörðunin var tekin í samráði við Matvælastofnun. Ekki liggur fyrir að svo stöddu hvað veldur menguninni en starfsmenn tæknideildar sveitarfélagsins Fjallabyggðar eru sagðir vinna að því að finna orsök hennar. Greint er frá þessu í tilkynningu frá Fjallabyggð en umrætt sýni var tekið á mánudag. Þá er íbúum á Siglufirði bent á sérstakar leiðbeiningar um suðu neysluvatns á vef Heilbrigðiseftirlitsins. Hyggst Heilbrigðiseftirlitið upplýsa íbúa þegar búið er að ljúka nauðsynlegum úrbótum á vatnsveitunni og vatnsgæði hafa verið endurheimt. Fjallabyggð Vatn Matvælastofnun Mest lesið Herlið á leiðinni og Íslendingar hafi varann á Erlent „Þetta er algjörlega óviðunandi“ Innlent Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Innlent Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Innlent Sláandi hversu margir telji ofbeldi hluta af kynlífi Innlent „Hvernig sérðu að þú sért virkilega að fá já?“ Innlent „Mjög óheillavænleg þróun“ Innlent „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Innlent Fá mál á þingi: „Fórnarlömb velgengni“ fá kaldar kveðjur frá Diljá Innlent „Nei, Pútín er harðsvíraður morðingi“ Erlent Fleiri fréttir „Þetta er ákall“ Íbúum ráðlagt að sjóða neysluvatn Kapphlaupið hafið og hann hafi áhyggjur af öryggi þeirra minni Vildi meina að útbrotin væru eftir varafyllingar „Hvernig sérðu að þú sért virkilega að fá já?“ „Þetta er okkar gjöf til ríkisstjórnarinnar“ „Þetta er algjörlega óviðunandi“ Valgerður fer aftur frá SÁÁ Hefja snjóframleiðslu á næstu dögum Loka vefsíðum tímabundið í varúðarskyni Fá mál á þingi: „Fórnarlömb velgengni“ fá kaldar kveðjur frá Diljá Skorar á landlækni að leiðrétta rangfærslur Alvarlegur veikleiki hjá fjölda vefsíðna Sláandi hversu margir telji ofbeldi hluta af kynlífi Jón Gnarr lætur af varaformennsku og tveimur varasætum Myndasyrpa: Nýr skáli fluttur í Þórsmörk Klæmdist óvart við fjórtán ára og var sýknaður Stærsti dagurinn í dekkjaskiptum „Mjög óheillavænleg þróun“ Efast um að vilja Alþingis sé fylgt í jafnlaunamálum Birtingarmyndir kynferðisofbeldis gegn ungum konum að breytast Fimm ráðnir aftur eftir uppsagnirnar Vilja rannsaka vinnubrögð sérstaks saksóknara Hafi nauðgað meðvitundarlausri sambýliskonunni Atvinnuleysi dróst saman Töpuðu bardaganum, liðþjálfanum og prestinum Sífellt erfiðara fyrir mörg heimili að ná endum saman Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Skoða áætlunarsiglingar milli Skotlands og Íslands Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Sjá meira