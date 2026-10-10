„Hann hringir í mig á afmælisdaginn minn sem er þremur dögum áður en þetta gerist. Ég man að hann hringir og ég vakna við það. Hann byrjar bara á því að syngja afmælissönginn fyrir mig og svo bara spjöllum við smá og hann spyr hvað ég ætli að gera yfir daginn. Ég spyr hvernig honum gangi og hann segir að það gangi allt vel. Svo bara kveð ég hann og hann segist elska mig.“
Þetta segir Ragnhildur Vala Johnsdóttir þegar hún rifjar upp síðasta samtalið sem hún átti við föður sinn, fjallgöngumanninn John Snorra Sigurjónsson, sem lést í leiðangri á K2 í febrúar árið 2021. Ragnhildur var þá aðeins 14 ára gömul.
Í öðrum þætti hlaðvarpsseríunnar Önnur mál ræða þrjú börn Johns Snorra, þau Ragnhildur Vala, Kjartan Orri og Halla Karen, um föðurmissinn en málið hefur undanfarið verið í umræðunni eftir að heimildarmynd um málið fór í sýningu.
Ættingjar Johns Snorra hafa hingað til ekki tjáð sig um ferðina en börn hans opna sig hér í fyrsta sinn um atburðarásina, biðina óbærilegu á meðan leit stóð yfir og hvernig þau hafa unnið úr áfallinu.
John Snorri hélt af stað til Pakistans í desember árið 2020 með það að markmiði að verða fyrstur manna til að klífa K2 að vetrarlagi. Hann hafði áður náð tindi fjallsins að sumri til, fyrstur Íslendinga, og var þarna að gera sína aðra tilraun við vetraruppgöngu.
Systkinin rifja upp síðustu kveðjustundina á Keflavíkurflugvelli, þegar fjölskyldan fylgdi honum til flugs. Þau segja kveðjustundina hafa verið erfiða en að ekkert þeirra hafi gert ráð fyrir því að þetta yrði í síðasta sinn sem þau sæju föður sinn.
„Ég var eiginlega ekki stressaður út af því að ég vissi hvað pabbi hefði getað gert. Ég vissi bara að ef einhver gæti gert þetta þá er það pabbi,“ segir Kjartan Orri, sem var tólf ára þegar faðir hans lést.
Kjartan rifjar jafnframt upp að John Snorri hafi reynt að hringja í hann á svipuðum tíma og hann hringdi í Ragnhildi, skömmu áður en hann hvarf. Símtalið hafi komið um miðnætti en Kjartan var sofandi og missti þar af leiðandi af því.
Aðspurður hvernig honum líði með það svarar hann:
„Alveg ömurlega. Ég bara óska þess að ég hefði vaknað við símhringinguna.“
Hann segir eftirsjána enn sitja í sér, fimm árum síðar.
Í þættinum ræða systkinin einnig þá miklu gagnrýni sem faðir þeirra hefur sætt vegna ákvörðunar sinnar um að leggja í svo hættulegan leiðangur, ekki síst í ljósi þess að hann var sex barna faðir.
Ragnhildur segir umræðuna hafa verið mjög særandi, sérstaklega þegar fólk gagnrýnir föður hennar fyrir að hafa ekki verið heima hjá börnunum sínum.
„Maður hefur alveg tekið eftir þessu og augljóslega er þetta mjög særandi,“ segir hún og vísar meðal annars til ummæla fólks sem hefur velt því fyrir sér hvers vegna John Snorri hafi farið í leiðangurinn.
Kjartan tekur undir þetta og segist sérstaklega hafa orðið var við gagnrýnina í athugasemdakerfum á Facebook. Hann telur að þeir sem gagnrýna föður hans átti sig ekki á þeirri ástríðu sem hann hafði fyrir fjallamennsku.
„Þau hafa aldrei getað sett sig í spor pabba. Þau ólust örugglega ekki upp í sveit og höfðu ekki sömu ástríðu og pabbi.“
Í þættinum segja systkinin jafnframt frá óvissunni eftir hvarf föður síns, leitinni að honum og hvernig þau hafa unnið úr sorginni á þeim fimm árum sem liðin eru frá andláti hans.
Ný bíómynd um keppnina á topp K2 að vetrarlagi og hinstu för Johns Snorra er ein vinsælasta kvikmynd í heimi um þessar mundir á streymisveitunni Apple. Vinur Johns Snorra segir myndina skipta miklu máli fyrir arfleifð fjallgöngugarpsins.
Halla Karen Johnsdóttir dóttir fjallgöngugarpsins Johns Snorra minntist föður síns frammi fyrir smekkfullu Háskólabíói í tvígang um helgina á sérstakri hátíðarsýningu RIFF á heimildarmyndinni um för föður hennar upp á K2 að vetrarlagi þar sem hann fórst árið 2021. Hún segir það mikilvægasta sem faðir hennar kenndi henni hafa verið að njóta ævintýranna á meðan hægt er.