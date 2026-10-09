Maður skotinn af fulltrúum ICE í New York Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. október 2026 06:56 Zohran Mamdani, borgarstjóri New York, vill ICE-fulltrúana burt úr borginni. EPA Fulltrúar bandarísku innflytjenda- og tollgæslustofnunarinnar, þekktir sem ICE, skutu mann í New York-borg í gær. Borgarstjóri New York gagnrýnir atvikið og vill að bundinn verði endi á aðgerðir ICE í borginni. Heimvarnaráðuneyti Bandaríkjanna, sem hefur yfirumsjón með ICE, staðfesti að fulltrúi ICE hefði hleypt af vopni sínu í aðgerð „til að handtaka glæpamann sem dvelur ólöglega í landinu“. Í yfirlýsingu, sem BBC greinir frá, segir að maðurinn sé á lífi og á sjúkrahúsi í nágrenninu. Einnig kemur fram að maðurinn væri frá Dóminíska lýðveldinu og hefði „áður hlotið dóm fyrir stórfelldan þjófnað og margsinnis verið handtekinn fyrir líkamsárás, rán, fíkniefnavörslu og vopnaburð“. Einnig er því haldið fram að maðurinn tengdist Trinitarios, sem bandaríska dómsmálaráðuneytið lýsir sem fjölþjóðlegum glæpasamtökum. Zohran Mamdani, borgarstjóri New York-borgar, gagnrýnir atvikið. „Fyrstu fregnir benda til þess að fulltrúar hafi umkringt hann og fimm ára barn í bíl hans áður en þeir skutu mörgum skotum. Við teljum að barnið hafi ekki hlotið líkamlegan skaða,“ sagði Zohran og bætti við að um væri að ræða „óforsvaranlegt og gríðarlega alvarlegt ástand“. Hann ætli ekki að standa aðgerðalaus og ætlar að biðja Trump um að binda enda á aðgerðir ICE í borginni. Kathy Hochul, ríkisstjóri New York, sagðist hafa rætt við Donald Trump Bandaríkjaforseta um skotárásina og lýst yfir hneykslan. Hún hafi einnig farið fram á að gera allar upptökur úr búkmyndavélum fulltrúa ICE opinberar. Trump hefur ekki tjáð sig opinberlega um málið. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem fulltrúar ICE skjóta borgara Bandaríkjanna og hafa nokkrir þeirra látist. Þar á meðal var hin 37 ára gamla Renee Good sem var skotin í höfuðið í bíl sínum í byrjun árs. Donald Trump Bandaríkin Skotárásir í Bandaríkjunum Tengdar fréttir Nýtt myndband af banaskotinu: „Helvítis tík“ Fjöldi fólks kom saman í Minneapolis og Portland í Bandaríkjunum í gær til að mótmæla aðgerðum stjórnvalda í innflytjendamálum undanfarna daga. Meira en þúsund mótmæli hafa verið skipulögð um helgina um landið allt og er þess krafist að stjórnvöld stöðvi aðgerðir. 10. janúar 2026 13:32 Hjón skotin af alríkisútsendurum í Portland Útsendarar heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna skutu og særðu í gær tvo í bíl fyrir utan sjúkrahús í Portland. Það var degi eftir að kona var skotin til bana í Minneapolis en eins og þar leiddi skothríðin í Portland til nokkuð umfangsmikilla mótmæla í borginni í nótt. 9. janúar 2026 09:13 Mest lesið Lokun einu innilaugar sveitarfélagsins íbúum mikið áfall Innlent Bílastæði eða bekkir og blómapottar? Innlent Nærri því áttatíu borgarar liggja í valnum Erlent Maður skotinn af fulltrúum ICE í New York Erlent Veðmál á sigur Navalnaju hrúgast inn Erlent Ætla að streyma aftöku í beinni Erlent Borgin afturkallar lóðir trúfélaganna Innlent Navanethem Pillay hlaut friðarverðlaun Nóbels Erlent Friðarsúlan hefur kostað rúmar hundrað milljónir króna Innlent „Ég fagna því að þessu leikriti sé lokið“ Innlent Fleiri fréttir Fjárfesti í SpaceX og hóf svo átak sem gæti hagnast fyrirtækinu Navanethem Pillay hlaut friðarverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels? Yfir sjötíu þúsund mótmæltu þrátt fyrir umbótatillögur Veðmál á sigur Navalnaju hrúgast inn Maður skotinn af fulltrúum ICE í New York Nærri því áttatíu borgarar liggja í valnum Ætla að streyma aftöku í beinni Vonar að Ísraelar hafni Netanjahú Tveir Lettar handteknir á breskri herstöð í nótt Máttu ekki leita hjá fyrrverandi prinsi vegna Epstein-tengsla Breskur hermaður ákærður fyrir njósnir Hættu við að ræða upplýsingafals undir þrýstingi frá Bandaríkjastjórn Segir í tísku að setja alþjóðasamfélagið ofar eigin þjóð Konan sem var borin út er látin Margaret Hamilton er látin Eritrea skiptir um lið og sendir hermenn inn í Tigray Segist geta gert Biden, Obama og Clinton „mjög slæma hluti“ Fangaði sólarupprás á Mars Fátt um svör frá Rússum um meinta plágu Kona stungin til bana við matvöruverslun í Malmö Bandarískir hermenn í útgöngubanni eftir morð Fjögur börn meðal nítján látinna í árásum á afmælisdegi Pútíns Draga til baka handtökuskipun á hendur leiðtoga katalónskra aðskilnaðarsinna Hlutu Nóbelsverðlaunin fyrir að leysa efnafræðilega ósamhverfu Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í efnafræði? Biskup í fangelsi fyrir brot gegn drengjum Vill fimmtán ára reynslutímabil fyrir ný aðildarríki Endurgreiðir ekki ríkinu fyrir auglýsingarnar umdeildu Komin til meðvitundar eftir misheppnaða aftöku Sjá meira