Lífið

Birta Líf og Gunnar Patrik hætt saman

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Birta Líf Ólafsdóttir og Gunnar Patrik Sigurðsson eru hætt saman.
Birta Líf Ólafsdóttir og Gunnar Patrik Sigurðsson eru hætt saman.

Hlaðvarpsstjórnandinn og áhrifavaldurinn Birta Líf Ólafsdóttir og fasteignasalinn Gunnar Patrik Sigurðsson eru hætt saman eftir tólf ára samband. Birta og Gunnar eiga tvö börn saman og hafa sett íbúð sína á Kársnesi á sölu.

Fréttastofa hefur þetta eftir heimildum.

Birta og Gunnar kynntust gegnum sameiginlega vini í Hlíðunum og hófu samband í júní 2014. Þau eiga tvær dætur saman, sú eldri er fædd árið 2021 og sú yngri árið 2025. Eftir rúmlega tólf ára samband hafa leiðir skilið hjá parinu.

Í kjölfar sambandsslitanna hafa þau sett á sölu 94,5 fermetra íbúð sína að Hafnarbraut 12F á Kársnesinu í Kópavogi. 

Um er að ræða þriggja herbergja íbúð í fjölbýlishúsi með skjólgóðum húsgarði, sérmerktu bílastæði í bílakjallara og lítilli geymslu. Ásett verð er 78,9 milljónir króna en nánar má lesa um eignina á fasteignavef Vísis og skoða myndir hér að neðan:

Stofan er björt.

Glæsilegar svalir sem vísa út í garðinn.
Ástin og lífið Tímamót Kópavogur

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