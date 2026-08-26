Innlent

Grinda­vík á varaafli

Bjarki Sigurðsson skrifar
Í Grindavík var rafmagnslaust um tíma í nótt og í gær.
Í Grindavík var rafmagnslaust um tíma í nótt og í gær. Vísir/Vilhelm

Varaaflsvélum hefur verið komið fyrir í Grindavík vegna bilunar í Svartengislínu milli Svartengis og Rauðmels. Skerðanlegur flutningur á Vestfjörðum, Vesturlandi og Suðurlandi hefur verið skertur vegna bilunarinnar. 

Valgeir Örn Ragnarsson, forstöðumaður samskipta hjá Landsneti, segir að viðgerðir standi yfir. Í fyrstu áætlunum í gærkvöldi var gert ráð fyrir að viðgerðin tæki tvo til þrjá daga. 

Klukkan fjögur í gær varð rafmagnslaust í Svartsengi, Grindavík og nærumhverfi og kom í ljós um fimmleytið að bilun hafði orðið á Svartsengislínu 1. Klukkan átta var aftur komið á rafmagn í Grindavík en rétt eftir miðnætti sló aftur út. 

Í nótt komu svo starfsmenn Landsnets fyrir varaaflsvélum í bænum og rafmagni þannig komið aftur á. 

Grindavík Rafmagn

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