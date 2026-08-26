Varaaflsvélum hefur verið komið fyrir í Grindavík vegna bilunar í Svartengislínu milli Svartengis og Rauðmels. Skerðanlegur flutningur á Vestfjörðum, Vesturlandi og Suðurlandi hefur verið skertur vegna bilunarinnar.
Valgeir Örn Ragnarsson, forstöðumaður samskipta hjá Landsneti, segir að viðgerðir standi yfir. Í fyrstu áætlunum í gærkvöldi var gert ráð fyrir að viðgerðin tæki tvo til þrjá daga.
Klukkan fjögur í gær varð rafmagnslaust í Svartsengi, Grindavík og nærumhverfi og kom í ljós um fimmleytið að bilun hafði orðið á Svartsengislínu 1. Klukkan átta var aftur komið á rafmagn í Grindavík en rétt eftir miðnætti sló aftur út.
Í nótt komu svo starfsmenn Landsnets fyrir varaaflsvélum í bænum og rafmagni þannig komið aftur á.