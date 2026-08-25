Ásgrímur L. Ásgrímsson, framkvæmdastjóri aðgerðasviðs Landhelgisgæslunnar, segir ekki hægt að verðleggja þyrluútkall en þegar ferðamenn hafa sýnt mikið ábyrgðarleysi hafi Landhelgisgæslan reynt að innheimta í gegnum tryggingar. Það hafi þó ekki sýnt góðan árangur. Útköllum hefur fjölgað verulega síðustu ár.
„Það er náttúrulega ákveðinn kostnaður við að reka flugdeild Landhelgisgæslunnar og ef það fara fleiri flug, þá verður hann minni á hverja flogna klukkustund og meiri eftir því sem færri flug eru farin, en við eiginlega horfum ekki í þetta svona,“ segir hann og að eins og allir björgunaraðilar hugsi þeir að þegar þörf sé á vilji þeir bjarga og koma til aðstoðar.
„Og veltum svo fyrir okkur kostnaðinum frekar þá eftir á,“ segir Ásgrímur sem var til viðtals í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
Spurður hvað ein flugstund kosti segir hann að í þeim tilvikum þar sem innheimtur er kostnaður við þyrluflug Landhelgisgæslunnar sé það á bilinu 700 þúsund til ein milljón.
„Þar er svona tekið að einhverju leyti mið af þeim kostnaði sem er verið að greiða fyrir almennt sjúkraflug á Íslandi,“ segir hann.
Hann segir Ísland aðila að alþjóðahafréttarsáttmálanum og sé þannig skuldbundið til að koma sjófarendum hérna í kringum landið til bjargar, þeim að kostnaðarlausu.
„Þannig að útköll út á sjó, hvort sem það er sjúkraflutningur eða bara björgun, við sendum ekki reikning fyrir það,“ segir hann og að það fari eftir aðstæðum hvort þyrlan fari og flugvél.
„Í ýmsum tilvikum sendum við flugvélina bara til þess að finna réttu flugleiðina og undirbúa skipið.“
„Í ýmsum tilvikum sendum við flugvélina bara til þess að finna réttu flugleiðina og undirbúa skipið.“
Hann segir Ísland auk þess með samninga við sjúkratryggingar í Evrópu og ríki greiði fyrir sjúkraflutning en það gildi annað um leit.
Ásgrímur segir að það hafi verið mikið að gera í sumar.
„ Þetta var rólegt framan af ári en frá því að kúrfan af ferðamannatímanum byrjaði hefur verið hérna mikið að gera og 35 til 40 prósenta aukning frá sama tíma í fyrra.“
Hann segir útköllin margs konar en sem dæmi hafi verið nokkuð um ökklabrot á hálendi, er að fara af leið og eina leiðin til að komast til baka sé með þyrlu.
Ásgrímur segir að þó svo að fólk hundsi fyrirmæli og sýni ábyrgðarleysi sé því bjargað. Landhelgisgæslan hafi, þegar fólk hefur sýnt mikið ábyrgðarleysi, sent reikning á tryggingafélög erlendra ríkisborgara og athugað hvort að það komi greiðsla fyrir.
Það sé flókið mál að hafa uppi á tryggingafélögum og einstaklingunum en þau hafi í einstaka tilfellum gert þetta. „
„Ég myndi ekki segja góðum árangri,“ segir hann og að eigi fólk von á háum reikningum geti það jafnvel bara komið sér í verri aðstöðu.
Hann segir Landhelgisgæsluna eiga þrjár þyrlur en ein sé í skoðun eða viðhaldi. Á þessu ári hafi ein þyrla verið alveg frá og það væri gott að hafa fleiri þyrlur og geta staðsett fjórðu þyrluna annars staðar á landinu.
Hann segist ekki með tölur um hlutfall útkalla vegna erlendra ferðamanna en það sé alveg ljóst að frá því að ferðamönnum fór að fjölga um 2010 hefur orðið fjölgun útkalla samhliða.
„Sjálfur er ég búinn að vera tengdur þessu aðgerðasviði Landhelgisgæslunnar í rúm 20 ár og man eftir því þegar við vorum að fara í 120 til 150 útköll á ári en þetta er orðið núna ár eftir ár yfir 300 og toppurinn var 2024 þegar var farið í 340 útköll.“
Ásgrímur segir mannslíf ekki metin til fjár og fólk sem starfi við björgun vilji stökkva til sé þörf á þeim.
„Við sem erum í þessum bransa stökkvum til og gerum það sem við getum best með því sem við höfum hverju sinni og spáum svo í hinu hugsanlega eftir á.“