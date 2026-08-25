Tugir þúsunda hafa þegar greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem fer fram á laugardag. Opnunartími í atkvæðagreiðslu utan kjörfundar hefur verið lengdur nú þegar styttist óðum í kjördag.
Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir kjörsókn hafa verið góða og mikla utan kjörfundar. Í dag hafi hjá öllum sýslumönnum, sendiráðum og ræðismönnum um 41 þúsund verið búin að greiða atkvæði og þar af hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu 27.200 manns og 3.200 í dag. Rætt var við Sigríði í kvöldfréttum Sýnar í kvöld.
Sigríður segir þetta meira en þau hafi séð áður nema ef þau bera saman við forsetakosningarnar 2020. Þá hafi um 40 þúsund greitt atkvæði hjá sýslumanninum en taka verði til greina að þá hafi verið heimsfaraldur Covid og þá hafi færri komist að kjósa á kjördegi.
„Ég held að það sé mikill áhugi á þessari kosningu,“ segir hún spurð um fjöldann og að þetta sé þjóðaratkvæðagreiðsla og það sé langt síðan síðast var haldin slík kosning.
Sigríður segir þó nokkuð af íslenskum ríkisborgurum hafa verið á Íslandi í heimsókn í sumar sem hafi getað nýtt tækifærið og kosið og sömuleiðis hafi þau séð töluvert af stúdentum sem séu í námi erlendis kjósa áður en þau fóru aftur út.
Nánar um kosningu utan kjörfundar hér.
Rúm sextán þúsund hafa greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu sem fer fram þann 29 ágúst. Sigríður Kristinsdóttir sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu segir utankjörfundaratkvæðagreiðsluna ganga vel. Það sé mikill áhugi.
Margfalt fleiri greiddu atkvæði á fyrsta degi utankjörfundaratkvæðagreiðslu vegna Evrópusambandsviðræðna en í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir áhugann virðast mikinn.