NOMEX-samtökin hafa tilkynnt handhafa Top 20 Under 30 - Nordic Music Biz viðurkenninganna árið 2026. Fulltrúar Íslands í ár eru Atli Freyr Hjaltason, Aurora DiRienzo og Francesca Stoppani og munu þau taka við þessari virtu viðurkenningu við hátíðlega athöfn á tónlistarhátíðinni By:Larm í Ósló í september.
Þetta er í níunda sinn sem NOMEX, Nordic Music Export, samstarfsvettvangur tónlistarútflutningsskrifstofa Norðurlandanna veitir verðlaunin. Á hverju ári auglýsa miðstöðvarnar eftir tilnefningum og fer svo alþjóðleg dómnefnd yfir innsendingarnar og velur þá 20 einstaklinga undir þrítugu sem verða heiðraðir fyrir framúrskarandi störf sín í tónlistargeiranum á Norðurlöndunum.
Fulltrúar Íslands í dómnefndinni voru þau Agnes Hlynsdóttir, viðburðarstjórnandi, Soffía Kristín Jónsdóttir, meðstofnandi Iceland Sync og Ægir Sindri Bjarnason, tónlistarmaður, útgefandi og tónleikahaldari, en þau hafa öll hlotið sömu viðurkenningu áður.
Meðal annarra fyrrum verðlaunahafa frá Íslandi má nefna Júníu Lin, listrænan stjórnanda Laufeyjar, Árna Kristmundsson, umboðsmann Daða Freys, Snorra Ástráðsson, meðstofnanda Garcia Events og Unnstein Manúel, tónlistarmann og frumkvöðul.
„Markmið NOMEX er að efla samvinnu innan norræna tónlistariðnaðarins, en samanlagt mynda Norðurlöndin sjötta stærsta tónlistarmarkað heims. Top 20 Under 30 verðlaunin eru hluti af því markmiði og varpa ljósi á mikilvægt starf ungs fagfólks á svæðinu og styður það í alþjóðlegri tengslamyndun,“ segir í fréttatilkynningu.
María Rut Reynisdóttir framkvæmdastjóri Tónlistarmiðstöðvar segir Top 20 under 30 verðlaunin gegna mikilvægu hlutverki í því að styðja ungt fólk í tónlistargeiranum og hvetja til áframhaldandi faglegra starfa.
„Við erum ótrúlega stolt af fulltrúum okkar þremur í ár. Þau hafa hvert um sig lagt mikilvægt af mörkum til íslensks tónlistarlífs og unnið af ástríðu, metnaði og fagmennsku fyrir íslenska tónlist og tónlistarfólk.
Starf þeirra fer gjarnan fram á bak við tjöldin og því er sérstaklega ánægjulegt að sjá þau fá þá viðurkenningu sem þau eiga svo sannarlega skilið. Við óskum þeim öllum hjartanlega til hamingju.“ segir María Rut.
Hér má finna upplýsingar um Atla, Auroru og Francescu:
„Atli Freyr Hjaltason er formaður Vökufélagsins, félags sem vinnur að stuðningi og þróun senu fyrir þjóðlistir á Íslandi. Samhliða því kemur hann að skipulagningu fjölmargra viðburða sem snerta á óáþreifanlegum menningararfi, til dæmis Vöku þjóðlistahátíð, Sagnavöku og danskvöldum hjá Þjóðdansafélagi Reykjavíkur.
Þar að auki stundar Atli Freyr rannsóknir á þjóðdönsum og tónlist og stóð hann til að mynda fyrir útgáfu á Danslögum Jónasar, fiðluhandriti frá árinu 1864. Útgáfan kom út í fyrrahaust og fylgdu henni ýmis námskeið og tónleikar sem hvöttu börn og ungmenni til að tileinka sér viðfangsefnið, dansa dansana og flytja tónlistina sjálfa.
Atli Freyr er ötull málsvari þjóðlista. Hann gegnir stjórnar- og ráðgjafahlutverkum hjá hinum ýmsu íslensku og norrænu samtökum og leggur með vinnu sinni sitt af mörkum til stuðnings við menningarlíf og miðlun menningararfs og lista til komandi kynslóða.“
„Aurora Maria Sif Di Rienzo er íslensk-ítalskur umboðsmaður og ráðgjafi. Hún lauk BASc-gráðu í listum og vísindum frá University College London (UCL) og síðar MSc-gráðu í menningarstjórnun frá Copenhagen Business School (CBS), þar sem hún stofnaði meðal annars CBS Music Bizz Society árið 2023.
Að námi loknu fór Aurora beinustu leið í umboðsmennsku og vinnur hún í dag með mörgu af áhugaverðasta unga tónlistarfólki landsins, þar á meðal Inspector Spacetime, Lúpínu og RAKEL. Í ársbyrjun 2026 stofnaði Aurora eigið umboðs- og ráðgjafafyrirtæki, Trúnó Music, en fljótlega í kjölfar stofnun fyrirtækisins landaði hún stórum „sync“-samningi við tæknirisann Apple fyrir hljómsveitina Inspector Spacetime.“
„Francesca Stoppani er ítalskur viðburðastjóri, bókhaldari og tónlistarblaðamaður búsett í Reykjavík. Hún hefur víðtæka reynslu úr evrópska tónlistargeiranum, en hún bjó og starfaði í París, Ósló, Bergen, Rovaniemi og Færeyjum áður en hún fluttist til Íslands.
Á árunum 2023 til 2025 skrifaði Francesca fasta dálkinn Filthy Interviews fyrir tónlistar- og menningarblaðið The Reykjavík Grapevine, þar sem hún fjallaði ítarlega um íslensku neðanjarðarsenuna.
Árið 2024 stofnaði hún bókunarskrifstofuna Worship Bookings, sem einblínir á þungarokk og tilraunatónlist. Þá gekk hún jafnframt til liðs við skipulagsteymi Andkristni, elstu þungarokkshátíðar landsins.
Samhliða tónleikahaldi hér á landi og erlendis skipuleggur Francesca tónleikaferðalög fyrir íslenskar neðanjarðarhljómsveitir á alþjóðavettvangi, auk þess að aðstoða listafólk við mótun á kynningarefni, vörumerkjum og almannatengslum.“