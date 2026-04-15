Spilarar tölvuleiksins Fortnite Festival geta frá og með morgundeginum brugðið sér í gervi tónlistarkonunnar Laufeyjar og sungið lög hennar. Laufey hefur áður birst í Fortnite þegar spilurum var gert kleift að stíga dansspor úr tónlistarmyndbandi hennar við lagið „From the Start“.
Fortnite Festival er eins konar hliðarleikur hins geysivinsæla Fortnite og er gjörólíkur að því leyti að hann gengur út á flytja lög tónlistarmann, ekki ósvipað Guitar Hero og Rock Band.
Leikurinn skiptist í tímabil tileinkuð heimsfrægum tónlistarmönnum. Það fjórtánda hefst á morgun og er tileinkað íslensku söngkonunni Laufeyju Lín Jónsdóttur. Hún bætist þar í hóp með tónlistarmönnum á borð við Chappell Roan, Sabrinu Carpenter og Snoop Dogg. Stiklu fyrir tímabilið má sjá hér að neðan:
Fyrir utan það að geta spilað lög tónlistarkonunnar Laufeyjar geta spilarar brugðið sér í gervi hennar. Tvö Laufeyjar-skinn verða þar í boði, annars vegar þar sem Laufey er í hvítum kjól og hins vegar þar sem hún er í svörtum kjól líkt og í laginu „Lover Girl“.
Þar að auki verður hægt að kaupa gítar Laufeyjar í leiknum, kanínuna Mei Mei og ýmsa aukahluti tengda henni.
Laufey hefur farið sigurför um heiminn síðustu ár og er búin að ferðast um Bandaríkin og Evrópu síðustu mánuði.
Í byrjun vikunnar gaf hún svo út tónlistarmyndband við lagið „Madwoman“ með stórleikaranum Hudson Williams, skautastjörnunni Alysu Liu og fleiri góðum. Það lag auk „Lover Girl“ og „Tough Luck“ verða sömuleiðis í leiknum.
Þetta er ekki fyrsta samstarf Laufeyjar við Fortnite því í fyrra var notendum leiksins gert mögulegt að kaupa dansspor hennar. Danssporin eru eitt aðalsmerki leiksins og bættist Laufey í góðan hóp tónlistarmanna.
Stórstjarnan Laufey Lín tróð í gær upp á einni vinsælustu tónlistarhátíð í heimi, Coachella sem haldin er í eyðimörk við borgina Palm Desert í Coachella Valley í Kaliforníu.
Hreinskilni með glímuna við flókna líkamsímynd, upprifjun á tónleikum Justins Bieber í Kórnum 2016, bréf til þrettán ára Laufeyjar og flutningur á uppáhalds lagi mömmu og pabba á hinu ástkæra ylhýra voru meðal áhrifamestu, skemmtilegustu og krúttlegustu augnablikanna á tónleikum Laufeyjar Línar í Kórnum um helgina.