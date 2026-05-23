Alþjóðasamstarf í umhverfismálum er ekki háð Evrópusambandsaðild Haraldur Ólafsson skrifar 23. maí 2026 07:01 Þann 18. maí sl. var alþjóðasamstarf í viðskiptum rætt í greinarstúfi í Vísi, í tengslum við hugmynd um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hér verður farið nokkrum orðum um umhverfismálin. Nú á tímum eru menn almennt á þeirri skoðun að jörðin sé hnöttur og samfella sé í lofti og sjó, þannig að í mörgum umhverfismálum sé óumflýjanlegt að viðhafa alþjóðlegt samstarf. Með alþjóðlegu samstarfi er vitaskuld átt við samstarf sem flestra ríkja á jörðinni, ekki framsal á stjórnvaldi frá Íslandi til sambands ríkja á meginlandi Evrópu, þar sem um 5% jarðarbúa á heima. Það er eðli fjölmiðlunar að fjalla mest um það sem út af bregður. Að allt gangi vel og muni ganga enn betur á morgun virðist ekki gera sig sem frétt og fáir heyra af því, nema auðvitað þeir sem vinna við verkin. Á sínum tíma var súrt regn mikið vandamál. Heilu skógarnir skemmdust og fiskar í vötnum dóu unnvörpum. Tekist var á við vandamálið á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og árið 1979 var gerður alþjóðlegur samningur um loftmengun, sem kenndur er við Genf í Sviss. Í kjölfar samningsins og síðari tíma bókana má segja að málið hafi verið leyst. Á svipuðum tíma var unnið að samkomulagi um að koma böndum á útblástur ósoneyðandi efna. Árið 1987 tók í gildi samningur um þau mál sem kenndur er við kanadísku borgina Montreal og hefur ósonlagið hægt og rólega verið að taka við sér. Nú er helst tekist á við að koma böndum á útblástur efna sem stuðla að hækkandi hita lofthjúpsins. Það er viðamikið og dýrt mál sem tekist er á við á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Ísland hefur um hríð verið í samfloti með Evrópusambandinu í þessu máli, en það hefur verið gagnrýnt, m.a. á þeim forsendum á slíkt leiði til kostnaðar án þess að ávinningur í formi minni útblásturs sé alltaf ljós. Hér eru nefnd þrjú stór umhverfismál sem tekist hefur verið á við með alþjóðlegu samstarfi ríkja heims. Öll þessi mál voru og eru keyrð áfram með farsælu alþjóðasamstarfi. Ísland getur tekið þátt í því sem eitt af tæplega 200 sjálfstæðum ríkjum í heiminum. Aðild að Evrópusambandinu hjálpar ekki í þeim efnum, en getur verið til trafala. Höfundur er prófessor í veðurfræði og formaður Heimssýnar, félags um fullveldi Íslands. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Haraldur Ólafsson Mest lesið Líffræðileg fjölbreytni og sveitarfélög Rannveig Magnúsdóttir,Ragnhildur Guðmundsdóttir,Sæunn Júlía Sigurjónsdóttir,Skúli Skúlason Skoðun Hundrað milljarða loforð Dags Diljá Mist Einarsdóttir Skoðun Alræmdur faðir stígur fram Atli Heiðar Gunnlaugsson Skoðun Norður-Kórea, íslensk stjórnmál og raunveruleikinn Mía Marselína Alexa Guðmundsdóttir Skoðun Olía á eld átaka Hópur fólks í Íslenska náttúruverndarsjóðnum Skoðun Lýðræðislegt, sanngjarnt, gott Alex Leó Kristinsson Skoðun Stóreflum námsefnisgerð í íslenska skólakerfinu Magnús Þór Jónsson,Steinn Jóhannsson Skoðun Fólkið fær að ráða för Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir Skoðun Nokkur orð um einföldun eftirlits Ásmundur E. Þorkelsson,Hörður Þorsteinsson,Sigrún Guðmundsdóttir Skoðun Alþjóðasamstarf í umhverfismálum er ekki háð Evrópusambandsaðild Haraldur Ólafsson Skoðun Skoðun Skoðun Alþjóðasamstarf í umhverfismálum er ekki háð Evrópusambandsaðild Haraldur Ólafsson skrifar Skoðun Norður-Kórea, íslensk stjórnmál og raunveruleikinn Mía Marselína Alexa Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Stóreflum námsefnisgerð í íslenska skólakerfinu Magnús Þór Jónsson,Steinn Jóhannsson skrifar Skoðun Hundrað milljarða loforð Dags Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Líffræðileg fjölbreytni og sveitarfélög Rannveig Magnúsdóttir,Ragnhildur Guðmundsdóttir,Sæunn Júlía Sigurjónsdóttir,Skúli Skúlason skrifar Skoðun Nokkur orð um einföldun eftirlits Ásmundur E. Þorkelsson,Hörður Þorsteinsson,Sigrún Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Fólkið fær að ráða för Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Alræmdur faðir stígur fram Atli Heiðar Gunnlaugsson skrifar Skoðun Lýðræðislegt, sanngjarnt, gott Alex Leó Kristinsson skrifar Skoðun Nei, ég vil ekki vinna með þér! Björn Leví Gunnarsson skrifar Skoðun Þrefölda svipa verðtryggingar á Íslandi Guðmundur Ari Sigurjónsson skrifar Skoðun Hver borgar brúsann? Ásmundur E. Þorkelsson,Hörður Þorsteinsson,Sigrún Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Hvaða áhrif hefði ESB-aðild á verðbólguna? Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Er aithingi.is hættulegt lýðræðinu? Kristján Logason skrifar Skoðun Rafbyssugríman er fallin Þórhildur Sunna Ævarsdóttir skrifar Skoðun Af hverju upplifa sumir kjósendur fjarlægð frá Samfylkingunni? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Launastefna Seðlabankans: Hverjir sitja eftir? Ingvar Freyr Ingvarsson,Sigrún Brynjarsdóttir skrifar Skoðun Ár í eldlínunni Einar Bárðarson skrifar Skoðun Íslenskir hermenn? Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun „Er pláss fyrir sjálfstæða sjónvarpsmiðla á Íslandi?“ Hólmgeir Baldursson skrifar Skoðun Húsnæði á Íslandi er helmingi minna á færi okkar en það var fyrir tuttugu árum Arnar Kjartansson skrifar Skoðun „Einsdæmi um réttindamissi“ Halldór Gunnarsson skrifar Skoðun Ekki loka á okkur Kristín María Birgisdóttir skrifar Skoðun Ykkur er óhætt að treysta okkur Jón Steindór Valdimarsson skrifar Skoðun Fallegu Dalirnir við þjóðveg 60 Þórunn Magnea Jónsdóttir skrifar Skoðun Stýrivextir hækka og allir eru að græða – nema þú Halla Gunnarsdóttir,Jakob Tryggvason,Andri Reyr Haraldsson,Eiður Stefánsson,Gunnar Sigurðsson,Óskar Hafnfjörð Gunnarsson skrifar Skoðun Áskorun um opnun þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar um einhverfu Telma Sigtryggsdóttir skrifar Skoðun Bæn grunnskólakennara – opið bréf til nýs meirihluta í Reykjavík um menntamál Rakel Linda Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Er það glæpur að vilja stunda ábyrgar fiskveiðar? Þórólfur Júlían Dagsson skrifar Skoðun Að slá gras á umferðareyjum er það mikilvægara en geðheilsa barna? Grímur Atlason skrifar Sjá meira