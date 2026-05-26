Sorrý ég hélt að þetta væri skólablýantur

Nýverðið kom upp atvik í kennslustofu einni þar sem nemandi greip skrúfblýant af borði samnemanda síns og braut hann fyrirvaralaust í tvennt. Téðum nemanda brá við, fór að hágráta og veinaði hástöfum ,,þetta var blýanturinn’’ minn. Þá brá skýi fyrir sólu í andliti þess að blýantinn hafði brotið og missti þá niðurlútur út úr sér ,,Ég hélt að þetta væri skólablýantur”. Því í huga nemandans er í lagi að eyðileggja skólablýant en ekki blýant í eigu félaga síns.
Og þar liggur hundurinn grafinn. Því þetta atvik er langt því frá að vera einsdæmi innan grunnskólanna. Ef allt er ókeypis, hvert er þá virði þess.
Nú eru grunnskólarnir skuldbundnir að skaffa nemendum öll námsgögn í nafni jöfnuðar. Allt frá stökum blýanti (lægsta 125 kr) og upp í cromebook (lægsta verð 49.000 kr) eða jafnvel Ipad (lægsta verð 69.000 kr). Þetta eru fjárútlát sem allir nemendur fá, óháð því hvort foreldrar þeirra standa höllum fæti eða keyra um á Range Rower og búa í 400 fermetrum. Það er jöfnuður, en er það sanngirni? Hvar lærir nemandinn ábyrgð á eigin lífi hann er ekki ábyrgur fyrir hlutunum sem hann þarf að nota? Sama á við um gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Því þetta eru auðvitað ekki gjaldfrjálsar máltíðir, námsgögnin ekki heldur. Þær eru greiddar með útsvarinu okkar.
Íslendingar reka eitt dýrasta grunnskólakerfi í heimi, sem er rekið af sveitarfélögunum. Sveitarfélög sem hafa ekki mikið af úrræðum til þess drýgja tekjustofninn, en það erum alltaf við, íbúar sveitafélaganna, sem borgum. Viljum við þá ekki að fjármagni sé varið á ábyrgari máta innan grunnskólanna en að niðurgreiða máltíðir og blýanta fyrir alla sem vettlingi geta valdið?
Höfundur er kennari.
Mamiko Ragnarsdóttir skrifar
Davíð Már Sigurðsson skrifar
Kjartan Sveinsson skrifar
Óskar Halldór Valtýsson skrifar
Ragnar Sverrisson skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Þórdís Elva Þorvaldsdóttir,Benedikta Sörensen skrifar
Ásgeir Brynjar Torfason,Birna Björnsdóttir,Guðmundur Steingrímsson,Hildur Harðardóttir,Kristín Vala Ragnarsdóttir,Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir,Silja Elvarsdóttir,Svandís Egilsdóttir,Tinna Jóhannsdóttir, Dóra Guðrún Guðmundsdóttir skrifar
Helga Benediktsdóttir skrifar
Hólmar Erlu Svansson skrifar
Þórgunnur Oddsdóttir skrifar
Bergur Hauksson skrifar
Kristján Loftsson skrifar
Stefán Magnússon skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar
Dagbjört Hákonardóttir skrifar
Anna Rún Tryggvadóttir skrifar
Matthildur Björnsdóttir skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Kristján Reykjalín Vigfússon skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Óðinn Freyr Baldursson skrifar
Halldóra Arnardóttir skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Sigurjón Njarðarson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson. skrifar
Bjarni Karlsson skrifar