Skoðun

Ís­land og nýja djobbið

Dóra Magnúsdóttir skrifar

Ísland hefur haft það fínt í vinnunni. Þetta er gott og traust starf en það er ekki hægt að neita því að launin gætu verið betri. Það er líka svolítið einangrað í sínu starfi og finnst eins og enginn heyri tillögur þess um hvernig mætti gera betur. Hlutirnir hafa verið óbreyttir lengi og landinu finnst eins og sumum hlutum mætti breyta með einföldum hætti en að enginn nenni að hlusta.

Ísland leggur mikið á sig í vinnunni, tekur aukavaktir og vinnur jafnvel á frídögum en fær litla umbun. Aðstæður gætu verið betri; það væri jákvætt að fá betri tölvu og jafnvel skrifstofu, bíl og önnur hlunnindi. Það væri líka gaman að hafa fleiri og fjölbreyttari vinnufélaga. Ísland vinnur nefnilega hjá litlu fyrirtæki og vinnufélagarnir eru fáir og einsleitir; en ágætis fólk allt saman. Landið er þó sjálfstætt í sínum störfum og vill alls ekki gefa sjálfstæðið upp á bátinn.

Svo Ísland kíkti aðeins á atvinnuauglýsingar, það skaðar nú ekki eitt og sér. Það skoðar auglýsingar sem henta menntun og reynslu og þar sem það getur áfram starfað sjálfstætt. Landið er vel menntað með prýðilega starfsreynslu og getur fengið góð meðmæli.

Svo kom að því! Ísland sótti um nýtt starf og var kallað í viðtal. Þetta er spennandi tækifæri og í viðtalinu fær Ísland að vita fjölmörg mikilvæg atriði, s.s. hvort það fái hærri laun, hvort það þurfi að leggja meira eða minna á sig, í hvaða deild það myndi starfa, hvaða verkefnum það muni sinna og þar fram eftir götunum.

En Ísland er smeykt við breytingar. Það veit hvað það hefur en veit ekki hvað það fær. Þegar kemur að því að Íslandi er boðið í atvinnuviðtal finnst landinu það líklegast að fyrirtækið bjóði lægri laun, verri starfsaðstæður, erfiðari yfirmenn og leiðinlegri vinnufélaga. Svo telur það líklegt að Ísland fái ekki að vinna sjálfstætt að sínum verkefnum. Svei mér þá ef nýja fyrirtækið muni ekki yfirtaka líf þess, Íslandi er farið að grunar það.

Reyndar er það svo að býsna margir vinna í þessu fyrirtæki og flestir eru ánægðir skv. starfsmannakönnunum. Starfsmannaveltan með eindæmum lítil. Fólk virðist sátt og vill ekki hætta og þau sem hafa hætt hafa séð eftir því.

Ísland er tvístígandi og er að velta því fyrir sér að afþakka viðtalið. Þetta fyrirtæki getur bara étið það sem úti frýs. Ísland hefur það fínt og þarf ekki á neinum breytingum að halda.

Eða hvað, ætti það að láta slag stand?

Það skaðar nú varla að heyra hvað þau hafa upp á að bjóða - eða hvað?

Höfundur er ritari Evrópuhreyfingarinnar.

