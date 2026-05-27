Bandaríkin draga úr hernaðarframlögum til NATO á hættu-og ófriðartímum Arnór Sigurjónsson skrifar 27. maí 2026 10:01 Samkvæmt upplýsingum frá dagblaðinu Spiegel dagsett 26/5 hefur bandaríski varnarmálaráðherrann upplýst aðildarþjóðir Atlantshafsbandalagsins um verulega skerðingu á framlögum Bandaríkjanna til varna bandalagsins á hættu- eða ófriðartímum. Undirritaður hefur áður varað við þeirri þróun að í stað þess að draga Bandaríkin út úr bandalaginu eins og Trump forseti hefur áður hótað hefur hann og stjórn hans ákveðið að draga úr framlögum til þess. Þar með er sú sviðsmynd að eftir standi veikara NATO til að bregðast við óvæntum hættum eða árásum að raungerast. Ekki verður lengur hægt að framkvæma varnaráætlanir bandalagsins sem verja eiga aðildarþjóðirnar með sama hætti eftir þennan niðurskurð á bandarískum herstyrk. NATO varnarmódelið sem samþykkt var í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu og núverandi varnaráætlanir eru í uppnámi. Þeirri spurningu hvort Evrópuþjóðirnar geti bætt þessa skerðingu á bandarískum framlögum til NATO er auðsvarað. Það verður ekki hægt til skamms tíma vegna þess hversu sérhæfð og öflug bandarísku hernaðaframlögin eru. Eftirfarandi er það helsta sem fram hefur komið um ofangreindan niðurskurð: Um það bil 30% færri orustuþotur sem í þessu tilfelli eru nokkur hundruð. Um það bil 50% langdrægra sprengjuflugvéla sem geta borið kjarnorkuvopn sem telja má í tugum. Færri tundurspillar og önnur herskip. Engir árásarkafbátar og óvíst um fjölda kafbáta sem borið geta kjarnorkuvopn. Ísland hefur verið viðkomuhöfn bandarískra árásarkafbáta sem halda uppi eftirlit á Norður-Atlantshafi. Fækka langdrægum eftirlits- og upplýsingadrónum. Þessar breytingar á bandarískum hernaðarframlögum til NATO verða eflaust til umræðu á leiðtogafundi bandalagsins í Ankara í sumar. Stjórn Trumps forseta segir eðlilegt að Evrópa verji sig sjálft og að þessar ráðstafanir séu sjálfsagður hlutur í þeirri þróun. En ljóst er að þrátt fyrir allar fullyrðingar um óbreytta og kraftmikla starfsemi NATO mun þessi ákvörðun veikja getu þess til að koma aðildarþjóðunum til varnar á ófriðar-eða hættutímum að minnsta kosti til skemmri tíma. Hvað íslensk stjórnvöld varðar er þetta áminning um það hversu hættulegt það er fyrir fullveldi og sjálfstæði Íslands að treysta algjörlega á landvarnir sem einskorðast við NATO og Bandaríkin. Landvarnir sem Íslendingar ætla ekki að taka þátt í umfram það að vera gistiríki á öryggissvæði Keflavíkurflugvallar. Við getum og eigum að hafa sjálfstæða varnargetu til að bregðast við óvæntum eða fyrirvaralausum árásum. Við eigum að hafna varnarstefnu uppgjafar! Höfundur er sérfræðingur í varnarmálum. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Arnór Sigurjónsson NATO Öryggis- og varnarmál Mest lesið Hermenn Viðreisnar Jón Pétur Zimsen Skoðun Af hverju má ekki segja nei? Erna Bjarnadóttir Skoðun Vörðum leiðina afdráttarlaust í mögulegum aðildarviðræðum Heiðrún Lind Marteinsdóttir Skoðun Fullveldi, upplýst umræða og ábyrg ákvörðun Ingibjörg Isaksen Skoðun Hverra hagsmuna er verið að gæta? Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir Skoðun Velsæld og hagsæld - breytum mælikvörðunum Ásgeir Brynjar Torfason,Birna Björnsdóttir,Guðmundur Steingrímsson,Hildur Harðardóttir,Kristín Vala Ragnarsdóttir,Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir,Silja Elvarsdóttir,Svandís Egilsdóttir,Tinna Jóhannsdóttir, Dóra Guðrún Guðmundsdóttir,Brynhildur Davíðsdóttir,Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir Skoðun Opið bréf til skóla- og velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar vegna fordómafulls orðalags í matslista á vanda barna Mamiko Ragnarsdóttir Skoðun Sorrý ég hélt að þetta væri skólablýantur Davíð Már Sigurðsson Skoðun Hvenær ber læknir ábyrgð á mistökum annarra? Það þarf að áfrýja héraðsdómi í plastbarkamálinu Gunnar Ármannsson Skoðun STEM menntun þarf langtímasýn Huld Hafliðadóttir Skoðun Skoðun Skoðun Evrópuhugsjónin á sakamannabekknum Arnar Sigurðsson skrifar Skoðun Bandaríkin draga úr hernaðarframlögum til NATO á hættu-og ófriðartímum Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Raunhæf áætlun um endurheimt íslenskra fiskimiða Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun STEM menntun þarf langtímasýn Huld Hafliðadóttir skrifar Skoðun Af hverju má ekki segja nei? Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Hverra hagsmuna er verið að gæta? Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Þrír af hverjum fjórum Íslendingum styðja dánaraðstoð Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Vörðum leiðina afdráttarlaust í mögulegum aðildarviðræðum Heiðrún Lind Marteinsdóttir skrifar Skoðun Hermenn Viðreisnar Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Fullveldi, upplýst umræða og ábyrg ákvörðun Ingibjörg Isaksen skrifar Skoðun Opið bréf til skóla- og velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar vegna fordómafulls orðalags í matslista á vanda barna Mamiko Ragnarsdóttir skrifar Skoðun Sorrý ég hélt að þetta væri skólablýantur Davíð Már Sigurðsson skrifar Skoðun Hafró setur kíkinn fyrir blinda augað Kjartan Sveinsson skrifar Skoðun Er Borgarlína eina lausn umferðarvanda höfuðborgarsvæðisins? Óskar Halldór Valtýsson skrifar Skoðun Að þora ekki að ræða við nágranna sína Ragnar Sverrisson skrifar Skoðun Umhverfisvænn söngvari óskast Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Hvenær ber læknir ábyrgð á mistökum annarra? Það þarf að áfrýja héraðsdómi í plastbarkamálinu Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Barn lemur sig í andlitið með hamri – hvað er til ráða? Þórdís Elva Þorvaldsdóttir,Benedikta Sörensen skrifar Skoðun Velsæld og hagsæld - breytum mælikvörðunum Ásgeir Brynjar Torfason,Birna Björnsdóttir,Guðmundur Steingrímsson,Hildur Harðardóttir,Kristín Vala Ragnarsdóttir,Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir,Silja Elvarsdóttir,Svandís Egilsdóttir,Tinna Jóhannsdóttir, Dóra Guðrún Guðmundsdóttir,Brynhildur Davíðsdóttir,Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Hvenær heyrði hann já? Helga Benediktsdóttir skrifar Skoðun Framúrakstur á ekki að ráðast af þolinmæði og heppni Hólmar Erlu Svansson skrifar Skoðun Skæri fyrir örvhenta Þórgunnur Oddsdóttir skrifar Skoðun Þegar þögn laganna verður að banni Bergur Hauksson skrifar Skoðun Ljósmyndin á öld lögvakans Kristján Logason skrifar Skoðun Af hverju heldur Gigtarfélagið fjölskylduhátíð? Stefán Magnússon skrifar Skoðun Er Ísland orðið of dýrt fyrir venjulegt líf? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Kosningaþynnkan: Gervigreind er svarið við hækkandi álögum Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar Skoðun ESB fyrir elítuna – eða almenning í landinu? Dagbjört Hákonardóttir skrifar Skoðun Hvert er virði hins ómetanlega? - Listir varðveita mennskuna. Anna Rún Tryggvadóttir skrifar Skoðun Að skapa heilrænt samfélag einstaklinga frá mörgum löndum jarðar Matthildur Björnsdóttir skrifar Sjá meira