Í aðdraganda kosninga er ekki úr vegi að líta um öxl, rifja upp fortíðina og jafnframt að ímynda sér hvernig verður umhorfs þegar leikurinn er endurtekinn að nokkrum árum liðnum.
Uppvaxtarár mín í Kópavogi snerust alla tíð um knattspyrnuiðkun. Ég man eftir því að hafa keppt á malarvelli á Kársnesinu og fyrstu skrefin með meistaraflokki HK voru á stúkulausum grasbletti í Fagralundi, hvaðan leiðin lá upp í knatthúsið í Kórnum. Í raun fylgdist maður með nýju hverfi birtast, með náttúruperlur á borð við Guðmundarlund í bakgarðinum.
Þótt vel hafi til tekist má alltaf bæta skrauti á. Von bráðar græðir HK nýja stúku og keppnisvöll, sem óumdeilanlega mun vera mikil lyftistöng fyrir hverfið og íþrótta- og forvarnastarf sem þar fer fram. Það mun síðan verða reiðubúið í ásókn nýrra iðkenda, sem flytja munu í Vatnsendahlíðina samhliða uppbyggingu þess hverfis, hvar ráð er gert fyrir nýjum grunnskóla og íþróttahúsi.
Áðurnefndum Guðmundarlundi, svo og nærumhverfi, verður gert hátt undir höfði með áframhaldandi uppbyggingu útivistar- og ævintýrasvæðis fyrir alla aldurshópa. Auk þess ætlum við að klára gönguhringinn kringum Elliðavatn og finna stað fyrir bað- og útivistaraðstöðu við vatnið.
Tækifærin liggja víðar. Með hækkandi fjölda ára og afkvæma sé ég glöggt hve dýrmætir grænir hverfakjarnar eru. Minnst einn slíkur ætti að vera í hverju hverfi, hvar foreldrar geta setið á bekk eða kaffihúsi og notið samveru vina og málkunnugra, á meðan börnin grynnka á orkubirgðunum með ærslum og látum.
Þetta er framtíðarsýn sem Sjálfstæðisflokkurinn sér fyrir sér að verði kominn langt á leið við kosningar eftir fjögur ár og fullgerð skömmu síðar. Án áræðni, skipulags og seiglu verður framangreint eingöngu orðin tóm. Undanfarið kjörtímabil hefur Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi sýnt að þannig vinnur hann ekki.
Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi hefur tekið til í rekstri og þjónustu við bæjarbúa, raunar svo að eftir því hefur verið tekið og önnur sveitarfélög fylgt í kjölfarið. Af þeim stíg munum við ekki hvika.
Laugardaginn 16. maí er val Kópavogsbúa því skýrt. Kópavogur er í sókn og Sjálfstæðisflokkurinn þarf þinn stuðning svo að svo verði áfram.
Höfundur skipar 10. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.
