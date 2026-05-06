Að eldast utan kerfisins: Þegar búseta ræður þjónustu Rakel Eir Ingimarsdóttir, Marta Karen Vilbergsdóttir, Særún Birta Valsdóttir og Lilja Margrét Óskarsdóttir skrifa 6. maí 2026 13:00 „Jón kemur heim af spítala með þau skilaboð að heimahjúkrun muni taka við honum. Það á að vera samfella og örugg lending og hans sveitarfélag á að taka við eftir dvölina á sjúkrahúsi í Reykjavík. Daginn eftir kemur hjúkrunarfræðingur til hans, sinnir sárum hans og fer svo. Eftir situr Jón einn í fjarlægð frá næstu þjónustu. Hann er ennþá slappur. Hann getur ekki eldað, getur varla farið í sturtu og gleymir að taka lyfin sín. Hann reynir að ná utan um kerfið. Hann hringir í leit að aðstoð á heilsugæsluna. Þetta fellur ekki undir heimahjúkrun fær hann að heyra, þú þarft að leita til félagsþjónustunnar. Hann leitar þangað og þar fær hann svörin að þetta sé ekki á þeirra borði. Dagarnir líða. Enginn tekur ábyrgð. Jón bíður, einn heima, og ástandið versnar. Þetta er dæmi um raunverulega stöðu sem mörg lenda í og er oft kallað gráa svæðið, þar sem ábyrgð liggur ekki skýrt hjá einum aðila. Afleiðingin getur verið sú að einstaklingur fái ekki þá þjónustu sem hann þarf á að halda eða að hún tefjist vegna þess að mál eru send á milli stofnana. Þetta getur haft sérstaklega mikil áhrif á eldra fólk, sem oft hefur takmarkaða getu til að sækja rétt sinn innan flókins kerfis. Lykilmarkmið stjórnvalda að eldra fólk geti búið heima Óskýr samhæfing á milli heilbrigðis- og félagsþjónustu hefur bein áhrif á lífsgæði eldra fólks, sérstaklega þeirra sem búa á landsbyggðinni. Þetta getur leitt til versnandi heilsu, aukinnar einangrunar og minna sjálfstæðis. Eldra fólk á landsbyggðinni stendur einnig frammi fyrir áskorunum sem gera þessa stöðu enn erfiðari: færri þjónustuaðilar, langar vegalengdir og takmarkað framboð sérfræðiþjónustu. Í stað þess að fá samfellda þjónustu í heimabyggð þarf fólk oft að leita langt að eða flytja til að tryggja öryggi sitt og velferð. Lýðfræðileg þróun eykur enn frekar á þetta misræmi. Með fjölgun eldra fólks, sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins, eykst þrýstingur á þjónustukerfið á sama tíma og mannafli og fjármagn eru takmörkuð. Eitt af lykilmarkmiðum í stefnumótun stjórnvalda er að eldra fólk geti búið sem lengst heima hjá sér. Hins vegar verður það markmið erfitt í framkvæmd ef stuðningskerfið er veikt. Skortur á samhæfingu milli þjónustukerfa getur leitt til þess að einstaklingur fái ekki næga heimaþjónustu, sem eykur líkur á því að einstaklingur þurfi fyrr á stofnanaþjónustu að halda. Þetta er ekki bara persónulegt áfall fyrir viðkomandi heldur einnig kostnaðarsamt fyrir samfélagið í heild. Til að mæta þessum áskorunum er ljóst að ráðast þarf í markvissar aðgerðir. Í fyrsta lagi þarf skýra verkaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga svo ljóst sé hver beri ábyrgð á hvaða þjónustuþáttum. Í öðru lagi þarf að efla samþættingu þjónustu með því að auka samstarf milli heilbrigðis- og félagsþjónustu. Í þriðja lagi er mikilvægt að styrkja nærþjónustu á landsbyggðinni. Með því að efla heimaþjónustu, nýta tæknilausnir og tryggja aðgengi að fagfólki með því má draga úr þörf fyrir flutning á milli svæða og bæta lífsgæði eldra fólks. Iðjuþjálfar lykilaðilar í að brúa bil Markmið iðjuþjálfa er að efla færni, iðju og þátttöku einstaklinga, hópa og samfélaga. Í aðstæðum eins og hjá Jóni gæti iðjuþjálfi metið þörf hans fyrir stuðning við athafnir daglegs lífs, svo sem að elda, sinna persónulegu hreinlæti og taka lyf og komið að skipulagningu varðandi viðeigandi úrræði í samstarfi við bæði heilbrigðis- og félagsþjónustu. Iðjuþjálfar geta spilað lykilhlutverk þegar kemur að því að brúa bilið milli heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu og tryggja samfellu í þjónustu við eldra fólk. Í stað þess að þjónustan skiptist á milli kerfa án skýrrar ábyrgðar geta iðjuþjálfar unnið heildrænt með einstaklingum og metið hvernig þeir takast á við daglegt líf í eigin umhverfi. Með slíkri heildrænni nálgun geta iðjuþjálfar ekki aðeins stutt einstaklinga í að ná bata og viðhalda sjálfstæði, heldur einnig komið í veg fyrir að einstaklingar falli á milli kerfa. Þannig gegna þeir mikilvægu hlutverki í að styrkja þjónustu við eldra fólk og bæta lífsgæði, sérstaklega þeirra sem búa á landsbyggðinni þar sem aðgengi að þjónustu er takmarkað. Þrátt fyrir skýra stefnumótun og lagaramma eru enn til staðar verulegir veikleikar í framkvæmd, sérstaklega hvað varðar samhæfingu og ábyrgð. Ef markmið um jafnræði og virðingu eiga að nást þarf að brúa bilið milli á stefnu og veruleika. Á endanum snýst málið ekki aðeins um skipulag kerfa, heldur um rétt eldra fólks til að lifa með reisn, öryggi og stuðningi – óháð því hvar það býr. Höfundar eru iðjuþjálfunarnemar Heimildir Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið og Heilbrigðisráðuneytið. (2023). Gott að eldast: Aðgerðaáætlun um þjónustu við eldra fólk 2023-2027. https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Gottadeldast_Adgerdaaetlun.pdf Guðrún Pálmadóttir, Kristjana Fenger, Þóra Leósdóttir og Snæfríður Egilson. (2024). Saga fags og fræða II: Iðjuþjálfun á Íslandi 1997-2024. Iðjuþjálfinn, 45(1), 45-53. https://www.ii.is/media/idjuthjalfinn/Idjuthalfinn_2024_loka_2.pdf Hagstofa Íslands. (2026). Mannfjöldi eftir byggðakjörnum, kyni og aldri 1. janúar 1998-2026 [gagnasafn]. https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__Byggdakjarnar/MAN030101.px Halldór S. Guðmundsson (2021). Virðing og reisn. Samþætt heilbrigðis- og félagsþjónusta fyrir eldra fólk. Heilbrigðisráðuneytið. https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2021/06/30/Virding-og-reisn.-Samthaett-heilbrigdis-og-felagsthjonusta-fyrir-eldra-folk/ Heilbrigðisráðuneytið. (2019). Heilbrigðisstefna: Stefna fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu til ársins 2030. https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Heilbrigdisraduneytid/ymsar-skrar/Heilbrigdisstefna_4.juli.pdf Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Heilbrigðismál Eldri borgarar Mest lesið Það sem Sjálfstæðisflokknum líður verst með Arnar Þór Ingólfsson Skoðun Til fréttastofu RÚV Þórður Magnússon Skoðun Vindorka á Melrakkasléttu – prófsteinn á forgangsröðun okkar til framtíðar Árdís H. Jónsdóttir Skoðun Gæði kennslu: Endurgjöf, vitsmunaleg áskorun og samræður í skólastofunni Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir Skoðun Umhverfisvænasti orkugjafinn gleymdist Þórhallur Hákonarson Skoðun Í framboði til borgarstjórnar með söng innflytjandans í hjarta Tristan Gribbin Skoðun Valdhroki bæjarstjórans í Kópavogi Helga Jónsdóttir Skoðun Landeyjahöfn - Ný leið Bernharð Stefán Bernharðsson Skoðun Menntaforystan er að plata þig Andri Þorvarðarson Skoðun Nei takk, alls ekki kennari! Simon Cramer Larsen Skoðun Skoðun Skoðun Þegar velferð aldraðra verður fasteignaverkefni Védís Einarsdóttir skrifar Skoðun Að eldast utan kerfisins: Þegar búseta ræður þjónustu Rakel Eir Ingimarsdóttir,Marta Karen Vilbergsdóttir,Særún Birta Valsdóttir,Lilja Margrét Óskarsdóttir skrifar Skoðun Banvænt ósamræmi Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Farið á bak við þing og þjóð? Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Er Vestfjarðavegur (60) í gegnum Dalina afgangsstærð? skrifar Skoðun Hvítt fyrir börn sem biðja um frið Birna Þórarinsdóttir skrifar Skoðun Farið á bak við þing og þjóð? Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Mannréttindaiðnaðurinn Hlédís Maren Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Nei takk, alls ekki kennari! Simon Cramer Larsen skrifar Skoðun Það sem Sjálfstæðisflokknum líður verst með Arnar Þór Ingólfsson skrifar Skoðun Þegar hagnaður einstaklinga vegur þyngra en heilsa þjóðar Dóra Guðrún Guðmundsdóttir,Ösp Árnadóttir,Kjartan Hreinn Njálsson skrifar Skoðun Landeyjahöfn - Ný leið Bernharð Stefán Bernharðsson skrifar Skoðun Vindorka á Melrakkasléttu – prófsteinn á forgangsröðun okkar til framtíðar Árdís H. Jónsdóttir skrifar Skoðun Setjum aukinn kraft í óhagnaðardrifna húsnæðisuppbyggingu í Hafnarfirði Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar Skoðun Hafnarfjörður er heimili okkar allra Jóhanna Erla Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Gæði kennslu: Endurgjöf, vitsmunaleg áskorun og samræður í skólastofunni Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir skrifar Skoðun Saman erum við sterkari Sindri S. Kristjánsson skrifar Skoðun Til fréttastofu RÚV Þórður Magnússon skrifar Skoðun Inngilding er daglegt líf Joanna Marcinkowska skrifar Skoðun Í framboði til borgarstjórnar með söng innflytjandans í hjarta Tristan Gribbin skrifar Skoðun Jöfn tækifæri barna eru ekki sjálfgefin, við þurfum að tryggja þau Unnur Ólöf Tómasdóttir skrifar Skoðun Borg sem er skemmtilegri en skjárinn Kristinn Jón Ólafsson skrifar Skoðun Það er ekki víst að þetta reddist Kristinn Árni L. Hróbjartsson,Hafsteinn Hauksson skrifar Skoðun Sóun á almannafé í stað uppbyggingar Guðbjörg Magnúsdóttir skrifar Skoðun Kæmu úr okkar eigin vösum Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Stwórzmy społeczeństwo, w którym nikt nie będzie się czuł niewidzialny. Katarzyna Kubiś skrifar Skoðun Fjölskyldubærinn Akranes Katrín Valdís Hjartardottir skrifar Skoðun Tækifæri í stað takmarkana! Bergljót Borg skrifar Skoðun Umhverfisvænasti orkugjafinn gleymdist Þórhallur Hákonarson skrifar Skoðun Aðdáunarverð þrautseigja Grindvíkinga Sigurður Helgi Pálmason skrifar Sjá meira