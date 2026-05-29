Skoðun

Enn um Plast­barkamálið

Ingólfur Bruun skrifar

Einn þáttur í hinu ömurlega Plastbarkamáli sem þarft væri að rannsaka er þáttur lögmanns ekkju fórnarlambsins, Andemariams Beyene. Umræddur lögmaður hefur ráðist af óskiljanlegri heift gegn lækni Andemariams, Tómasi Guðbjartssyni skurðlækni.

Í viðtali við RÚV þann 11.7.2024 segir lögmaðurinn að rétt sé að fá niðurstöðu dómstóla á því „hvort að pyntingar séu leyfðar á sjúklingum á Íslandi.“ Hvað gengur lögmanninum til með slíkum yfirlýsingum? Með þessum ummælum er hann að saka Tómas Guðbjartsson, um pyntingar. Þetta eru rangar sakargiftir en pyntingar eru refsiverðar skv. íslenskri refsilögjöf sbr. 217., 218. og 225. gr. alm. hgl. Þessi ummæli lögmannsins myndu tvímælalaust falla undir 148. gr. alm. hgl. en þar er fjallað um rangar sakargiftir. Til marks um hve alvarlegt brot rangar sakargiftir þykja, skal bent á að refsirammi greinarinnar er fangelsi ekki skemur en 2 ár og allt að 16 árum!

Lögmaðurinn bætir síðan um betur þegar hann hefur í tvígang í viðtölum gefið í skyn að vegna húðlitar og uppruna Andemariams þá hafi mönnum verið sama um örlög hans sbr. þessi ummæli hans í viðtali á RÚV: „Ég velti því stundum fyrir mér hvort að það að þetta var jú hávaxinn Eritreumaður, dökkur á húð, að mönnum hafi kannski verið slétt sama um örlög hans.“ Með þessum ummælum er lögmaðurinn að gefa í skyn að Tómas hafi brotið 65. grein stjórnarskrár Íslands en þar segir:„Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.“ Enn og aftur er hægt að heimfæra slíkar ásakanir undir rangar sakargiftir, sbr. 148. gr. alm. hgl.

Mjög þarft er að gæta réttar ekkju Andemariams en það er ekki málstað hennar til framdráttar þegar lögmaður hennar ræðst af heift gegn Tómasi Guðbjartssyni og ásakar hann um pyntingar og hafa verið „slétt sama um örlög“ Andemariams vegna húðlitar hans.

Að þessu sögðu sætir furðu að sænsk yfirvöld hafi ekki gengist við sjálfsagðri kröfu ekkju Andemariams að greiða henni bætur enda aðgerðin á eiginmanni hennar gerð í Svíþjóð og á forræði Karolinska sjúkrahússins. Að mati þess sem hér ritar eiga bætur til aðstandenda Andemariams að koma frá sænskum stjórnvöldum, ekki íslenskum.

Að lokum vil ég benda á grein sem ég ritaði um blekkingar Paolos Macchiarini og birtist í Fréttablaðinu þann 7. desember 2017

Höfundur er fyrrv. rannsóknarlögreglumaður.

Plastbarkamálið Lögmennska

