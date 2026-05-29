Enn um Plastbarkamálið Ingólfur Bruun skrifar 29. maí 2026 13:00 Einn þáttur í hinu ömurlega Plastbarkamáli sem þarft væri að rannsaka er þáttur lögmanns ekkju fórnarlambsins, Andemariams Beyene. Umræddur lögmaður hefur ráðist af óskiljanlegri heift gegn lækni Andemariams, Tómasi Guðbjartssyni skurðlækni. Í viðtali við RÚV þann 11.7.2024 segir lögmaðurinn að rétt sé að fá niðurstöðu dómstóla á því „hvort að pyntingar séu leyfðar á sjúklingum á Íslandi.“ Hvað gengur lögmanninum til með slíkum yfirlýsingum? Með þessum ummælum er hann að saka Tómas Guðbjartsson, um pyntingar. Þetta eru rangar sakargiftir en pyntingar eru refsiverðar skv. íslenskri refsilögjöf sbr. 217., 218. og 225. gr. alm. hgl. Þessi ummæli lögmannsins myndu tvímælalaust falla undir 148. gr. alm. hgl. en þar er fjallað um rangar sakargiftir. Til marks um hve alvarlegt brot rangar sakargiftir þykja, skal bent á að refsirammi greinarinnar er fangelsi ekki skemur en 2 ár og allt að 16 árum! Lögmaðurinn bætir síðan um betur þegar hann hefur í tvígang í viðtölum gefið í skyn að vegna húðlitar og uppruna Andemariams þá hafi mönnum verið sama um örlög hans sbr. þessi ummæli hans í viðtali á RÚV: „Ég velti því stundum fyrir mér hvort að það að þetta var jú hávaxinn Eritreumaður, dökkur á húð, að mönnum hafi kannski verið slétt sama um örlög hans.“ Með þessum ummælum er lögmaðurinn að gefa í skyn að Tómas hafi brotið 65. grein stjórnarskrár Íslands en þar segir:„Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.“ Enn og aftur er hægt að heimfæra slíkar ásakanir undir rangar sakargiftir, sbr. 148. gr. alm. hgl. Mjög þarft er að gæta réttar ekkju Andemariams en það er ekki málstað hennar til framdráttar þegar lögmaður hennar ræðst af heift gegn Tómasi Guðbjartssyni og ásakar hann um pyntingar og hafa verið „slétt sama um örlög“ Andemariams vegna húðlitar hans. Að þessu sögðu sætir furðu að sænsk yfirvöld hafi ekki gengist við sjálfsagðri kröfu ekkju Andemariams að greiða henni bætur enda aðgerðin á eiginmanni hennar gerð í Svíþjóð og á forræði Karolinska sjúkrahússins. Að mati þess sem hér ritar eiga bætur til aðstandenda Andemariams að koma frá sænskum stjórnvöldum, ekki íslenskum. Að lokum vil ég benda á grein sem ég ritaði um blekkingar Paolos Macchiarini og birtist í Fréttablaðinu þann 7. desember 2017 Höfundur er fyrrv. rannsóknarlögreglumaður. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Plastbarkamálið Lögmennska Mest lesið Hver kenndi Viðskiptaráði að rýna í gögn og tölur? Ragnheiður Stephensen Skoðun Tangarhald á lífæð samfélagsins Björn Brynjúlfur Björnsson Skoðun Er ekki best að tala bara íslensku um ESB og matvælaverð? Trausti Hjálmarsson Skoðun Leyfið okkur að velja framtíð okkar Kristrún Ágústsdóttir Skoðun Að gera upp á milli barna Ingólfur Sverrisson Skoðun Opið bréf til stjórnsýslu Reykjanesbæjar vegna aðgengis í Gömlu búð Arnar Helgi Lárusson Skoðun Enginn kemst langt með skóflu eina að vopni Martha Árnadóttir Skoðun Þegar fjarlægðin hættir að standa í vegi fyrir heilsu kvenna Helga Dagný Sigurjónsdóttir Skoðun Skammsýni á tímum tæknibyltingar, erum við að missa af framtíðinni? Sævar Þór Jónsson Skoðun Gervigreind mun ekki skipta út leiðtogum. Hún mun afhjúpa þá Gísli Rafn Ólafsson Skoðun Skoðun Skoðun Enn um Plastbarkamálið Ingólfur Bruun skrifar Skoðun Við unnum stóra vinninginn Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Við erum öll í sama liðinu Jónas Hagan Guðmundsson skrifar Skoðun Látið Ljósleiðarann vera! Guðni Freyr Öfjörð skrifar Skoðun Noregur verður hluti af kjarnorkuvernd Frakka Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Það sem mun sökkva okkur Haukur Logi Jóhannsson skrifar Skoðun Ef Ísland sækir um „djobbið“ Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Tangarhald á lífæð samfélagsins Björn Brynjúlfur Björnsson skrifar Skoðun Leyfið okkur að velja framtíð okkar Kristrún Ágústsdóttir skrifar Skoðun Nokkur atriði varðandi mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu Jón Frímann Jónsson skrifar Skoðun Hver kenndi Viðskiptaráði að rýna í gögn og tölur? Ragnheiður Stephensen skrifar Skoðun Gervigreind mun ekki skipta út leiðtogum. Hún mun afhjúpa þá Gísli Rafn Ólafsson skrifar Skoðun Opið bréf til stjórnsýslu Reykjanesbæjar vegna aðgengis í Gömlu búð Arnar Helgi Lárusson skrifar Skoðun Þegar fjarlægðin hættir að standa í vegi fyrir heilsu kvenna Helga Dagný Sigurjónsdóttir skrifar Skoðun Enginn kemst langt með skóflu eina að vopni Martha Árnadóttir skrifar Skoðun Skammsýni á tímum tæknibyltingar, erum við að missa af framtíðinni? Sævar Þór Jónsson skrifar Skoðun Að gera upp á milli barna Ingólfur Sverrisson skrifar Skoðun Hólar í Hjaltadal á uppboð Jón Bjarnason skrifar Skoðun Er ekki best að tala bara íslensku um ESB og matvælaverð? Trausti Hjálmarsson skrifar Skoðun Lausnin sem leysir ekkert Jóhann Skagfjörð Magnússon skrifar Skoðun Vestmannaeyjabær, þar sem þögn er þegjandi samkomulag Linda Rós Sigurdardóttir skrifar Skoðun Starfsfólkið er öflugasta varnarlínan Margrét V. Helgadóttir skrifar Skoðun Þegar samkennd og tortryggni lifa hlið við hlið á netinu Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Geðheilbrigðisþjónusta óháð efnahag? Steinunn Bragadóttir skrifar Skoðun Um skipulag bæja Þórður Már Sigfússon skrifar Skoðun 790.000 veikindadagar á ári Gunnlaugur Már Briem skrifar Skoðun Er skóli þíns barns á listanum ? Rakel Linda Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Kolbrún Áslaug Baldursdóttir, Þorgerður Katrín, o.fl.: Popúlismi og skautun í íslenskum stjórnmálum Hjörvar Sigurðsson skrifar Skoðun Fagmennska sem skiptir máli Bryndís Einarsdóttir skrifar Skoðun Að kannast ekki við ábyrgð sína Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Sjá meira