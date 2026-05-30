Hvaleyrarvatn - ekki byggja í Vatns­hlíð

Stefán Georgsson skrifar

Svæðið kringum Hvaleyrarvatn er ómetanleg perla fyrir Hafnfirðinga og aðra sem njóta þess. Það að geta notið útivistar í ósnortinni náttúru er mikils virði og hefur góð áhrif á andlegt og líkamlegt heilbrigði. Þá er svæðið aðgengilegt og því geta flestir notið þessarar náttúruperlu í nágrenni við þéttbýlið.

Í tillögu að nýju Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2025-2040 er gert ráð fyrir íbúðabyggð í og við Vatnshlíð, svæði merkt ÍB12. Þetta svæði, sérstaklega svæðið næst Hvaleyrarvatni er mikið notað útivistarsvæði og tengist beint stígakerfinu við Hvaleyararvatn. Þá er Vatnshlíðin ofan Hvaleyrarvatns mjög áberandi í heildarásýnd svæðisins.

Á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar segir um svæðið: “Hvaleyrarvatn og umhverfi er eitt það fallegasta á höfuðborgarsvæðinu. Margar gönguleiðir eru á svæðinu og öllum er frjálst að veiða í vatninu.”

Hvers konar íbúðabyggð hvað þá háreistar byggingar (allt að 5 hæðir) niður undir miðja Vatnshlíð munu hafa veruleg neikvæð áhrif á gæði útivistarsvæðisins við Hvaleyrarvatn og þannig hafa slæm áhrif á líðan fjölmargra Íslendinga

Það að geta notið útivistar í ósnortinni náttúru fjarri ys og þys borgarbyggðar er mikils virði og hefur góð áhrif á andlegt og líkamlegt heilbrigði. Einstök veðursæld er á svæðinu sem ekki er að finna annars staðar í upplandi Hafnarfjarðar. Þess vegna sækir fólk þangað nánast allan ársins hring.

Ef þörf er á að byggja þann fjölda íbúða sem gert er ráð fyrir í skipulagi verður að leysa það öðruvísi, til dæmis með færri einbýlishúsum eða færslu annarrar starfsemi út fyrir það svæði sem skilgreint er fyrir íbúðarbyggð.

Farið er fram á að skipulagi verði breytt þannig að fyrirhuguð byggð muni ekki sjást frá Hvaleyrarvatni.

Áhugasamir eru hvattir til að kynna sér skipulagið á Skipulagsgátt, hægt er að gera athugasemdir til 18. júní. Þá er í gangi undirskriftarsöfnun á Ísland.is þar sem rúmlega 1000 undirskriftir hafa þegar borist.

Höfundur er íbúi í Hafnarfirði.

