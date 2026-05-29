Leyfið okkur að velja framtíð okkar Kristrún Ágústsdóttir skrifar 29. maí 2026 09:32 Ég er rúmlega tvítug. Ég er á þeim aldri að framtíðin er mér mjög hugleikin. Á sama tíma og ég er að mennta mig, velti ég því fyrir mér hvort ég geti byggt upp gott líf á Íslandi. Ég elska landið mitt. En þetta er land sem gerir okkur mörgum erfitt að búa í. „Dýrasta land í heimi“ er titill sem rann til Íslands um daginn og hefur oft gert það áður. Ekki beint verðlaunapallur sem gott er að vera á. Verðlag og verðbólga. Verðtrygging og vextir. Vandi Íslendinga er meiri en annarra þegar kemur að þessum atriðum. Ekki síst hjá ungu fólki. Þess vegna vil ég að við þorum að horfa lengra en til næstu kosninga. Ég vil horfa áratugi fram í tímann. Og ég vil að Ísland hætti að verja ítrekað titillinn „dýrasta land í heimi“. Að hræðast samtalið Nú fáum við einmitt tækifæri til að líta aðeins fram í tímann. Í átt að lífskjörum sem gæti verið spennandi að stefna að. Að segja já við að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið er ekki endanleg ákvörðun um að ganga í ESB. Atkvæðagreiðslan í ágúst er ákvörðun um að fá staðreyndir á borðið. Að vita hvað stendur okkur til boða. Að fá samning og leggja hann síðan undir þjóðina. Mér finnst ótrúlegt að sumir hræðist jafnvel samtalið sjálft. Fyrir mína kynslóð snýst þetta um lífskjör. Við búum við hátt verðlag, fákeppni og litla markaði þar sem of fair hafa of mikil völd. Við borgum meira en ungt fólk í mörgum löndum í kringum okkur gerir. Við erum alin upp við að heyra að þetta sé bara „Ísland“. En hvers vegna eigum við að sætta okkur við það? Af hverju eigum við ekki að kanna hvort nánara samstarf við Evrópu geti þýtt lægra verð, lægri vexti, meiri samkeppni, stöðugri gjaldmiðil og betri tækifæri? Þetta snýst líka um öryggi. Heimurinn er orðinn ótryggari. Stríð er í Evrópu. Lýðræði er víða undir þrýstingi. Smáríki eins og Ísland standa ekki sterk ein og sér, heldur með vinaþjóðum sem deila gildum okkar um lýðræði, mannréttindi og jafnrétti. Við eigum að verja framtíð okkar með þeim sem standa okkur næst. Það er Evrópa. Eldri kynslóð ákveður fyrir þá ungu Ég hugsa stundum um Brexit. Þar tóku eldri kynslóðir ákvörðun sem unga fólkið þarf síðan að lifa með. Margir ungir Bretar misstu réttindi, tækifæri og frelsi sem þeir höfðu tekið sem sjálfsögðum hlut. Ég vil ekki að mín kynslóð lendi í því sama. Að aðrir loki dyrum áður en við fáum einu sinni að sjá hvað er hinum megin. Auðvitað eigum við að spyrja erfiðra spurninga. Auðvitað eigum við að verja hagsmuni Íslands, sjávarútveg, landbúnað og fullveldi. En besta leiðin til þess er ekki að neita að ræða og segja afdrifaríkt nei áður en samtalið hefst. Besta leiðin er að kanna og semja og leyfa síðan þjóðinni að taka upplýsta ákvörðun. Ég er ekki að segja að það eigi að segja já við inngöngu í ESB. Ég er einungis að óska eftir að við segjum já við því að skoða framtíðina af alvöru. Já við samtali. Já við upplýsingum. Já við því að ungt fólk fái að eiga rödd í ákvörðun sem mun móta líf okkar næstu áratugi. Ekki taka það val frá okkur. Höfundur er verkfræðinemi við Háskóla Íslands. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Hver kenndi Viðskiptaráði að rýna í gögn og tölur? Ragnheiður Stephensen Skoðun Að gera upp á milli barna Ingólfur Sverrisson Skoðun Enginn kemst langt með skóflu eina að vopni Martha Árnadóttir Skoðun Þegar fjarlægðin hættir að standa í vegi fyrir heilsu kvenna Helga Dagný Sigurjónsdóttir Skoðun Skammsýni á tímum tæknibyltingar, erum við að missa af framtíðinni? Sævar Þór Jónsson Skoðun Opið bréf til stjórnsýslu Reykjanesbæjar vegna aðgengis í Gömlu búð Arnar Helgi Lárusson Skoðun Er ekki best að tala bara íslensku um ESB og matvælaverð? Trausti Hjálmarsson Skoðun Tangarhald á lífæð samfélagsins Björn Brynjúlfur Björnsson Skoðun Hólar í Hjaltadal á uppboð Jón Bjarnason Skoðun Gervigreind mun ekki skipta út leiðtogum. Hún mun afhjúpa þá Gísli Rafn Ólafsson Skoðun Skoðun Skoðun Ef Ísland sækir um „djobbið“ Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Tangarhald á lífæð samfélagsins Björn Brynjúlfur Björnsson skrifar Skoðun Leyfið okkur að velja framtíð okkar Kristrún Ágústsdóttir skrifar Skoðun Nokkur atriði varðandi mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu Jón Frímann Jónsson skrifar Skoðun Hver kenndi Viðskiptaráði að rýna í gögn og tölur? Ragnheiður Stephensen skrifar Skoðun Gervigreind mun ekki skipta út leiðtogum. Hún mun afhjúpa þá Gísli Rafn Ólafsson skrifar Skoðun Opið bréf til stjórnsýslu Reykjanesbæjar vegna aðgengis í Gömlu búð Arnar Helgi Lárusson skrifar Skoðun Þegar fjarlægðin hættir að standa í vegi fyrir heilsu kvenna Helga Dagný Sigurjónsdóttir skrifar Skoðun Enginn kemst langt með skóflu eina að vopni Martha Árnadóttir skrifar Skoðun Skammsýni á tímum tæknibyltingar, erum við að missa af framtíðinni? Sævar Þór Jónsson skrifar Skoðun Að gera upp á milli barna Ingólfur Sverrisson skrifar Skoðun Hólar í Hjaltadal á uppboð Jón Bjarnason skrifar Skoðun Er ekki best að tala bara íslensku um ESB og matvælaverð? Trausti Hjálmarsson skrifar Skoðun Lausnin sem leysir ekkert Jóhann Skagfjörð Magnússon skrifar Skoðun Vestmannaeyjabær, þar sem þögn er þegjandi samkomulag Linda Rós Sigurdardóttir skrifar Skoðun Starfsfólkið er öflugasta varnarlínan Margrét V. Helgadóttir skrifar Skoðun Þegar samkennd og tortryggni lifa hlið við hlið á netinu Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Geðheilbrigðisþjónusta óháð efnahag? Steinunn Bragadóttir skrifar Skoðun Um skipulag bæja Þórður Már Sigfússon skrifar Skoðun 790.000 veikindadagar á ári Gunnlaugur Már Briem skrifar Skoðun Er skóli þíns barns á listanum ? Rakel Linda Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Kolbrún Áslaug Baldursdóttir, Þorgerður Katrín, o.fl.: Popúlismi og skautun í íslenskum stjórnmálum Hjörvar Sigurðsson skrifar Skoðun Fagmennska sem skiptir máli Bryndís Einarsdóttir skrifar Skoðun Að kannast ekki við ábyrgð sína Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Um meintan krónuflótta Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Hvar eru karlarnir??? Hrannar Már Ásgeirs Sigrúnarson skrifar Skoðun Vindmyllugarðar nei takk Lilja Rafney Magnúsdóttir skrifar Skoðun Saga af tveimur krónum: Rétturinn til að drukkna í nafni fullveldis Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Hvað ætlar þú að verða? Rannveig Sverrisdóttir skrifar Skoðun Gullhúðun, yfirheyrslur og sektir í boði Alþingis Benedikt S. Benediktsson,Bjarni Benediktsson,Ólafur Stephensen skrifar Sjá meira