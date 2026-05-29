Skoðun

Álfsnes er rangur staður fyrir skotsvæði

Kristbjörn Haraldsson og Anja Þórdís Karlsdóttir skrifa

Undanfarna daga hafa forsvarsmenn skotíþrótta og rekstraraðilar skotsvæðanna á Álfsnesi farið mikinn í fjölmiðlum og krafist þess að svæðin verði opnuð á ný strax. Umræðan hefur einkennst af miklum þrýstingi á stjórnmálamenn rétt fyrir kosningar. Það er þó mikilvægt að almenningur, kjörnir fulltrúar og frambjóðendur fái allar upplýsingar – ekki aðeins hlið rekstraraðila. Staðreyndin er sú að frá skotsvæðinu er gríðarleg hávaðamengun sem skerðir lífsgæði íbúa á stóru svæði umhverfis Álfsnes.

Íbúar og landeigendur við Kollafjörð og á Kjalarnesi hafa ítrekað kært starfsemina. Starfsleyfi skotsvæðanna hafa ítrekað verið felld úr gildi – og það ekki að ástæðulausu. Nýjasti úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála staðfestir að rannsóknir og hávaðamælingar vegna starfseminnar voru ófullnægjandi.

Hljóðmælingar á vegum rekstraraðila og Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur hafa í gegnum tíðina að mestu byggst á jafngildismælingum (meðaltali), sem endurspegla ekki staka skothvelli og hávaðatoppa. Sumar mælingar hafa einnig verið gerðar við aðstæður sem gefa takmarkaða mynd af raunverulegum áhrifum starfseminnar. Þetta hefur verið gagnrýnt fyrir að sýna ekki raunhæfa mynd af hávaðamengun.

Óháður hljóðsérfræðingur, fenginn af íbúum til eftirlits, mældi hávaðatoppa allt að 90 dB frá skothríðinni, sem er langt yfir þeim mörkum sem teljast ásættanleg fyrir íbúðar- og landbúnaðarsvæði.

Rekstraraðilar hafa haldið því fram að mikið hafi verið gert til að draga úr hávaða. Einangrun skothúsa hefur þó engin áhrif á hávaðann sem berst yfir Kjalarnes og Kollafjörð þegar skotið er bæði úr opnum skotbyrgi og á opnum skotvöllum. Við sem búum á svæðinu höfum ekki fundið fyrir breytingum á hávaða undanfarin ár (stutt myndband:https://youtube.com/shorts/aGOLF1KpNlg).

Sérfræðingar hafa í nær tvo áratugi bent á að Álfsnes sé ein versta mögulega staðsetning fyrir skotíþróttir vegna hljóðburðar. Staðsetningin við sjávarsíðuna, þar sem sjávaryfirborðið er „glerharður gagnvart hljóðburði“, ásamt klettabeltum Esjunnar, veldur því að hljóð magnast upp verulega. Þrátt fyrir það hefur rekstrarleyfi svæðisins ítrekað verið framlengt án raunhæfra lausna.

Fyrrverandi borgarstjóri, Einar Þorsteinsson, sagði á kosningafundi að erfitt væri að finna svæði þar sem „enginn vill þessa starfsemi til sín“. Við viljum benda á að til eru betri svæði innan og utan borgarmarka þar sem mun auðveldara væri að hljóðeinangra starfsemina og draga úr áhrifum á íbúa og útivistarfólk.

Reykjavíkurborg lofaði fyrir löngu að finna nýtt svæði fyrir skotíþróttir. Í erindisbréfi Dagur B. Eggertssonar frá 13.01.2023 var stýrihópi falið að finna nýjan stað fyrir miðstöð skotíþrótta á höfuðborgarsvæðinu og sameina starfsemi skotfélaga á hentugri stað. Fordæmi er fyrir sameiginlegri aðstöðu eins og t.d. skíðasvæðin í Bláfjöllum.

Málið hefur verið til umfjöllunar stjórnvalda í tæpa tvo áratugi og á þeim tíma hefur safnast upp mikið magn gagna sem sýnir óásættanlega stjórnsýslu. Á meðan Reykjavíkurborg þykist leita að nýjum stað og rekstraraðilar verja sína hagsmuni þurfa íbúar, landeigendur og hljóðsérfræðingar ítrekað að sæta því að dregið sé í efa málflutningur þeirra þegar við stígum fram í fjölmiðlum. Við getum ekki lengur búið við svona heilsuspillandi hávaða.

Það væri einnig fróðlegt að vita hver, hvenær og hvernig á að hreinsa blýmengun úr fjörunni og sjónum við Djúpuvík, sem er mikilvæg sjófuglabyggð. Hér má sjá myndband úr fjörunni þar sem blýmengun kemur fram:https://vimeo.com/269401969/5871296220.

Við íbúar við Kollafjörð og á Kjalarnesi köllum eftir ábyrgð. Við biðjum stjórnmálafólk að kynna sér málið út frá sjónarhóli þeirra sem búa við hávaðann dag eftir dag – ekki aðeins þeirra sem stunda starfsemina nokkrar klukkustundir í viku.

Við vonum jafnframt að þetta mál verði ekki enn eitt „grænt gímald“ í sögu borgarinnar.

Höfundar eru íbúar í nágrenni skotsvæðanna á Álfsnesi.

