Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs og Emmanuel Macron, forseti Frakklands undirrituðu á miðvikudag s.l. samstarfsamning í öryggis- og varnarmálum sem felur meðal annars í sér að Noregur verður hluti af kjarnorkuvopnavernd Frakklands. Samningurinn endurspeglar breytta afstöðu Norðmanna til þeirra öryggistrygginga sem Atlantshafsbandalagið og Bandaríkin hafa veitt áratugum saman þegar kemur að vörnum landsins með því að grundvalla landvarnir á eins breiðum grunni og unnt er. Noregur er eftir sem áður tryggur bandamaður innan vébanda NATO og öflugur samstarfsaðili Bandaríkjanna á sviði varnarmála, m.a. á sviði heræfinga í Norður-Noregi og eftirliti með Norðurflota Rússa á Kólaskaga. Eigi að síður er þessi samningur vísbending um það að Evrópuþjóðirnar hafa áhyggjur af staðfestu og vilja Bandaríkjanna til að koma álfunni til aðstoðar á hættu- eða ófriðartímum. Eftirfarandi er það helsta:
Spyrja má hvort það sé ekki skynsamlegt fyrir Ísland að feta í fótspor Norðmanna og gera álíka samkomulag við frönsk stjórnvöld um að verða hluti af kjarnorkuvopnafælingu þeirra?
Höfundur er sérfræðingur í varnarmálum.
Guðni Freyr Öfjörð skrifar
