Skoðun

Bestum borgina fyrir skynsegið fólk!

Olga Margrét Cilia skrifar

Píratar vilja borg þar sem öll fá að njóta sín og gera skemmtilega hluti saman. Þess vegna vilja Píratar besta borgina fyrir skynsegið fólk (e. neurodivergent). Undir skynsegin falla þau „sem búa yfir taugakerfi sem stendur utan normsins. Hér á Íslandi hefur sprottið fram nýyrðið “skynsegin” til að lýsa þessu fyrirbæri, að vera með “hinsegin skynjun” en undir það falla til dæmis einhverfa, ADHD, áráttu- og þráhyggjuröskun, Touretta og lesblinda.“[i]

Aðgengi að borginni er margvíslegt og Píratar vilja besta borgina fyrir skynsegið fólk til að tryggja greitt aðgengi að þjónustu bæði í raun- og netheimum, hátíðum eða í borgarlandinu. Þetta snýst ekki bara um skilgreiningar heldur upplifun. Um það hvort borgin okkar sé staður þar sem öll geta farið á viðburði, fengið þjónustu eða einfaldlega farið út í daginn án þess að verða fyrir yfirþyrmandi áreiti. Píratar vilja líka efla fræðslu til þjónustuveitenda svo skilningur og þjónusta haldist í hendur.

Þess vegna leggja Píratar áherslu á algilda hönnun þannig að umhverfið okkar virki fyrir öll án sérlausna. Betra aðgengi fyrir fólk með skynúrvinnsluvanda felur í raun í sér betri borg fyrir okkur öll þar sem slík hönnun getur líka komið öðrum vel, til dæmis fólki með mígreni eða kvíða.

Píratar tóku mikilvægt skref á líðandi kjörtímabili og lögðu fram tillögu um að gera tilraun með skynrými/rólegt svæði á Menningarnótt þar sem gestir og gangandi gætu farið inn og hvílt skynfærin frá hávaða og mannmergð.

Í júní á síðasta ári var svo lögð fram bókun í mannréttindaráði Reykjavíkurborgar þar sem sagði að ráðið hlakkaði til að sjá að aðgerðir frá viðburðarteymi borgarinnar um aðgengi fyrir öll myndu skila sér í aukinni þátttöku og fjölbreytileika á hátíðum borgarinnar.

Píratar vilja leggja áherslu á:

  • Fleiri skynrými og róleg svæði í borgarlandinu.
  • Tryggja skýrleika og fyrirsjáanleika á viðburðum og í umhverfinu.
  • Algilda hönnun í net- og raunheimum.
  • Fræðslu til þjónustuveitenda.
  • Bjóða upp á rólegar stundir á söfnum, sundlaugum eða viðburðum þar sem lýsingu, hljóði og mannfjölda er stillt í hóf.
  • Gera aðgengilegar upplýsingar um umhverfið. Hversu bjart, hávært eða þétt má búast við að það verði.
  • Samráð við hagsmunasamtök. Við viljum hanna borgina með skynsegin fólki, ekki bara fyrir það.

Píratar vilja halda áfram að besta borgina fyrir skynsegið fólk þannig að við getum öll nýtt okkur þjónustu og skemmtanir borgarinnar og haldið áfram að láta samfélagið okkar vaxa saman.

Betri borg fyrir skynsegið fólk er betri borg fyrir okkur öll!

Höfundur skipar 5. sæti á lista Pírata fyrir komandi borgarstjórnarkosningar.

[i] Sjá bls. 6 í upplýsingabæklingi Einhverfusamtakanna. Aðgengilegt hér: https://www.einhverfa.is/static/files/skrar/baekl2023/einhverfa_is_2023_web.pdf)

