Reykjavík er höfuðborg, ekki fjölmenningarborg Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar 30. apríl 2026 11:00 Þótt hér í Reykjavík búi til skemmri eða lengri tíma margir góðir innflytjendur, er Reykjavík í huga mínum ekki sérstök fjölmenningarborg. Fyrst og síðast er Reykjavík höfuðborg okkar Íslendinga og menning hennar skal einkennast af því. Fráfarandi meirihluti tók þó nýlega af skarið og skilgreindi Reykjavík sem fjölmenningarborg, eins og það væri sérstakt markmið. Tískuhugtök á borð við fjölmenningu byggjast í raun á draumsýn um að ólíkir menningarheimar geti átakalaust runnið í einn. Veruleikinn í raunheimum er þó sá að ef innflytjendur verða of stór hluti íbúa er hætt við að hvatinn til þess að aðlagast samfélaginu hverfi. Þá lætur samheldnin í samfélaginu á sjá og flokkadrættir festast í sessi á milli þjóðernishópa. Allir sem eitthvað fylgjast með fréttum, þekkja dæmi um þessa óheillaþróun frá borgum í löndum Evrópu. Nýlega var fjallað um hugmyndir innflytjenda um að stofna sérstaka stjórnmálahreyfingu í Reykjavík til að gæta hagsmuna þess hóps. Í þeirri umræðu hefur verið bent á að ef innflytjendur sem hópur sameinast sem ein heild í kosningum sé þar á ferð kominn einn stærsti einstaki kjósendahópur í borginni. Hagsmunagæsla undir þessum formerkjum brýtur í bága við þá hugsjón að hingað komi menn til að samlagast samfélagi heimamanna. Þarna eru innflytjendur orðinn einn hópur og Íslendingar annar, í raun eins og stríðandi fylkingar. Slík niðurstaða var ekki kynnt sem hluti af pakkanum af hálfu þeirra sem studdu hvað ötulast við opin landamæri en er því miður óhjákvæmileg ef þróunin er eins hröð og hún hefur verið. Hjá okkur á lista Miðflokksins í þessum kosningum eru nokkrir Reykvíkingar sem eiga rætur að rekja til Póllands og fáir sem maður hittir eru jafn einarðir talsmenn ábyrgrar innflytjendastefnu – með hagsmuni Íslands í huga og ekki annað. Hvatar eiga að öryggisnet ekki segull Hvatar skipta nefnilega máli þegar mótuð er innflytjendastefna. Það er til dæmis ekki eðlilegt að tveir af hverjum þremur sem þiggja beina fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg séu með erlent ríkisfang. Ríkisvaldið hefur gengið hart fram gagnvart sveitarfélögum við að fela þeim ábyrgð á hælisleitendum og flóttamönnum í gegnum árin og slíkt getur dregið dilk á eftir sér. Samkvæmt gildandi reglum er fjölda fólks frjálst að flytja til Íslands til að vinna en það þýðir alls ekki að velferðarkerfi okkar Íslendinga, hvort sem er á vegum ríkis eða sveitarfélaga, eigi að virka sem segull fyrir þá sem ekki hyggjast leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Miðflokkurinn mun beita sér gegn slíku ástandi í Reykjavík eins og annars staðar. Það er einfaldlega heilbrigð skynsemi og ekki láta neinn segja ykkur annað. Andvaraleysi stjórnvalda í innflytjendamálum og tálsýnin um fjölmenningarsamfélagið hefur þegar haft töluverð áhrif á borgarbúa. Borgarbúar hafa ekki sömu öryggistilfinningu í næturlífinu og áður fyrr og dæmum fjölgar um grafalvarleg atvik, eins og hefur verið fjallað um í fréttum. Yfirgangur og óþægileg framkoma gerir vart við sig í strætisvögnum í auknum mæli og jafnvel eru skiptistöðvar eins og Spöngin og Mjódd orðnar hvimleiður viðkomustaður fyrir hinn almenna borgara vegna hópa sem hanga þar í tíma og ótíma. Þetta er ólíðandi og ábyrgðarhluti að láta þetta ekki viðgangast. Miðflokkurinn hefur skýrt erindi í íslenskum stjórnmálum og boðar breytta og ábyrgari nálgun í flestu sem viðkemur innflytjendastefnu stjórnvalda. Á því sviði geta borgaryfirvöld beitt sér af miklu meiri þunga gagnvart ríkisvaldinu en nú er gert. Miðflokkurinn horfist í augu við þá staðreynd að innflytjendastefna undanfarinna áratuga hefur valdið miklum þrýstingi á grunninnviði samfélagsins hvort sem er í menntamálum, samgöngumálum eða á húsnæðismarkaði. Aðgerðir til þess að auka öryggi í Reykjavík Í Reykjavík munum við beita okkur af fullum þunga til að gæta hagsmuna borgarbúa og leitast við að takmarka áhrif þessarar þróunar á daglegt líf þeirra. Borgin getur gripið til sérstakra ráðstafana til að auka öryggisgæslu á ákveðnum stöðum. Hægt er að semja við lögregluna um aukna löggæslu á vissum svæðum á kostnað borgarinnar. Einnig væri hægt að ráða sérstaka „borgarverði“ í þessu skyni eins og dæmi eru um erlendis. Óviðunandi ástand hefur verið í og við umræddar skiptistöðvar í strætókerfinu og borgin þarf að taka ábyrgð og sjá til þess að ávallt sé öryggisvörður á staðnum. Auka þarf öryggisgæslu í strætisvögnum og hefja mætti viðræður við dómsmálaráðherra um að hverfislögreglustöð verði opnuð í Breiðholti að nýju og að hún starfi í anda samfélagsþjónustu. Slík stöð var starfrækt um tuttugu ára skeið eða frá 1989-2009. Stöðin skilaði góðum árangri og glæpum fækkaði verulega í hverfinu eftir að hún tók til starfa.Götulýsing í borginni hefur verið í miklu ólagi undanfarna vetur, ekki síst í miðborginni. Á sama tíma hefur tilvikum fjölgað þar sem ungar konur verða fyrir kynbundinni áreitni og jafnvel ofbeldi á leið um bæinn síðla kvölds. Ljóst er að myrkvaða götur geta verið kjöraðstæður fyrir slíkt. Reykjavík á að vera örugg, samheldin og byggð á skýrum grunni íslenskrar menningar, það er ábyrgð okkar að standa vörð um það áður en það verður of seint. Höfundur er í öðru sæti á lista Miðflokksins í Reykjavík. Ebba Margrét Magnúsdóttir Skoðun Þegar pólitíska tilfinningarótið tætir niður gagnrýna hugsun og vanvirðir tjáningarfrelsið Sóley Sævarsdóttir Meyer Skoðun Skrölt á gömlum Land Cruiser í þjóðaratkvæðagreiðslu Bjarki Fjalar Guðjónsson Skoðun Þau sem hafna framförum Birkir Ingibjartsson Skoðun Lengjum opnunartíma leikskóla Aron Ólafsson Skoðun Daglegt líf eldri borgara í Reykjavík: Afhverju ekki eins og í Regínu? Andrea Edda Guðlaugsdóttir Skoðun Þegar jafnréttissjónarmið stjórnmálaflokka bitna á fjárhagsstöðu barnafjölskyldna Kristín Þóra Reynisdóttir Skoðun Áhrifamat; Hvað aðild myndi þýða fyrir hinn almenna Íslending Matthías Ólafsson,Cailean Macleod Skoðun Hvernig líður Mosfellsbæ? Anna Sigríður Guðnadóttir Skoðun Frábær árangur í bólusetningum gegn mislingum á Íslandi Ingileif Jónsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Siglunes, já eða nei? Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Reykjavík er höfuðborg, ekki fjölmenningarborg Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar Skoðun Kostnaður, ójöfnuður og þátttaka barna í íþróttum á Akureyri Sigrún Steinarsdóttir skrifar Skoðun Heimsveldið og hjúkrunarkonan Haukur Þorgeirsson skrifar Skoðun Lægri vextir eru STÓRA MÁLIÐ Dagur B. Eggertsson skrifar Skoðun Tækni með tilgang Einar Stefánsson skrifar Skoðun Bretland og Norðurslóðir Bryony Mathew skrifar Skoðun Þegar óttinn verður að röksemd Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Áhrifamat; Hvað aðild myndi þýða fyrir hinn almenna Íslending Matthías Ólafsson,Cailean Macleod skrifar Skoðun Hversu oft má samgöngukerfi bregðast? Friðrik Björgvinsson skrifar Skoðun Hafnarfjörður, höfnin, samgöngur og samfélagið Guðmundur Fylkisson skrifar Skoðun Eru huldufólk enn til eða höfum við hætt að sjá það? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Öruggt húsnæði eru mannréttindi - líka í Hafnarfirði Ester Bíbí Ásgeirsdóttir skrifar Skoðun Samgöngusáttmáli er ekki heilagur. Ekkert er slegið í stein Símon Þorkell Símonarson Olsen skrifar Skoðun Hvernig get ég aðstoðað? Sverrir Páll Einarsson skrifar Skoðun Samfélagið í fyrsta sæti Daði Pálsson skrifar Skoðun Þegar pólitíska tilfinningarótið tætir niður gagnrýna hugsun og vanvirðir tjáningarfrelsið Sóley Sævarsdóttir Meyer skrifar Skoðun Menntamál í Hafnarfirði: Raunverulegar lausnir fyrir nemendur og starfsfólk Margrét Lilja Pálsdóttir skrifar Skoðun Skrölt á gömlum Land Cruiser í þjóðaratkvæðagreiðslu Bjarki Fjalar Guðjónsson skrifar Skoðun Þau sem hafna framförum Birkir Ingibjartsson skrifar Skoðun Stöndum með unga fólkinu í Kópavogi Elvar Bjarki Helgason skrifar Skoðun Er bara best að þegja? Ebba Margrét Magnúsdóttir skrifar Skoðun Lengjum opnunartíma leikskóla Aron Ólafsson skrifar Skoðun Hvernig líður Mosfellsbæ? Anna Sigríður Guðnadóttir skrifar Skoðun Daglegt líf eldri borgara í Reykjavík: Afhverju ekki eins og í Regínu? Andrea Edda Guðlaugsdóttir skrifar Skoðun Frábær árangur í bólusetningum gegn mislingum á Íslandi Ingileif Jónsdóttir skrifar Skoðun Þegar jafnréttissjónarmið stjórnmálaflokka bitna á fjárhagsstöðu barnafjölskyldna Kristín Þóra Reynisdóttir skrifar Skoðun Stöðnun? Tölum um staðreyndir Bjarni Halldór Janusson skrifar Skoðun Loforðin sjö – Ofbeldi, hvað svo? – Ég lofa Sigrún Sigurðardóttir skrifar Skoðun Hver má búa í Garðabæ? Þorbjörg Þorvaldsdóttir skrifar Sjá meira