Fólkið fær að ráða för

Þótt skiptar skoðanir séu á því hverju hægt er að ná fram varðandi helstu hagsmuni Íslendinga í viðræðum við Evrópusambandið, væri fráleitt að þjóðin tæki afstöðu til aðildar núna, þegar niðurstöður viðræðna liggja ekki fyrir.
Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir að fram fari tvennar þjóðaratkvæðagreiðslur varðandi Evrópumál. Hin fyrri um hvort hefja eigi viðræður um aðild að sambandinu eigi síðar en árið 2027 og hin síðari um inngöngu þegar samningsniðurstöður liggja fyrir.
Hér fjöllum við um hina fyrri, þar sem einungis er kallað eftir afstöðu þjóðarinnar um hvort hefja eigi aðildarviðræður á ný eða ekki. Hér eru hreina upplýsingaöflun að ræða.
Það liggur því skýrt fyrir að það er þjóðin sem mun ráða framvindunni. Ef niðurstaða fyrri þjóðaratkvæðagreiðslunnar verður að viðræður hefjist á ný, þá gera þær það. Ef ekki, gera þær það ekki.
Samþykki þjóðin að viðræður hefjist á ný við Evrópusambandið hefjast þær viðræður að öllum líkindum strax í haust. Fram hefur komið að þær muni að minnsta kosti taka eitt og hálft til tvö ár. Að þeim loknum og þegar niðurstaða viðræðna liggur fyrir, boðar ríkisstjórnin að önnur þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram og þá um samninginn. Þjóðin hefði lokaorðið.
Þingmenn Flokks fólksins fagna þeirri lýðræðisveislu sem þingsályktunartillagan sem hér er til umræðu felur í sér. Við treystum þjóðinni fullkomlega til að taka afstöðu í þessu stóra grundvallarmáli um framtíð þjóðarinnar.
Óþarflega mikið uppnám
Mér finnst stjórnarandstaðan vera í óþarflega miklu uppnámi yfir þessari atkvæðagreiðslu en vona innilega að stefnan sé ekki tekin á málþóf. Óþarfa tafir á afgreiðslu þessa máls munu koma niður á mörgu og mörgum. Afgreiðsla annarra mála dregst þá á langinn og líkur á að þing fari fram yfir starfsáætlun aukast.
Árum saman hefur verið harkalega tekist á um mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu og hvað gæti falist í aðild. Þessi umræða hefur einkennst af mikilli upplýsingaóreiðu.
Hvað sem öllu líður er skynsamlegast og eðlilegast að fólkið í landinu ákveði næstu skref.
Stór lýðræðisleg ákvörðun
Þetta er stór lýðræðisleg ákvörðun sem við felum þjóðinni með þessari þingsályktun. Ég hvet alla háttvirta þingmenn að þvæla ekki umræðuna með þeirri röngu fullyrðingu að viðræður feli í sér aðild okkar að sambandinu. Hér þarf að greina á milli í stað þess að afvegaleiða fólkið í landinu.
Höfundur er þingkona Flokks fólksins.
Rannveig Magnúsdóttir,Ragnhildur Guðmundsdóttir,Sæunn Júlía Sigurjónsdóttir,Skúli Skúlason skrifar
Ásmundur E. Þorkelsson,Hörður Þorsteinsson,Sigrún Guðmundsdóttir skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Atli Heiðar Gunnlaugsson skrifar
Alex Leó Kristinsson skrifar
Björn Leví Gunnarsson skrifar
Guðmundur Ari Sigurjónsson skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Kristján Logason skrifar
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Ingvar Freyr Ingvarsson,Sigrún Brynjarsdóttir skrifar
Einar Bárðarson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Hólmgeir Baldursson skrifar
Arnar Kjartansson skrifar
Halldór Gunnarsson skrifar
Kristín María Birgisdóttir skrifar
Jón Steindór Valdimarsson skrifar
Þórunn Magnea Jónsdóttir skrifar
Halla Gunnarsdóttir,Jakob Tryggvason,Andri Reyr Haraldsson,Eiður Stefánsson,Gunnar Sigurðsson,Óskar Hafnfjörð Gunnarsson skrifar
Telma Sigtryggsdóttir skrifar
Rakel Linda Kristjánsdóttir skrifar
Þórólfur Júlían Dagsson skrifar
Grímur Atlason skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Svanur Guðmundsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Björn Sævar Einarsson skrifar