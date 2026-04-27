Rýtingur frá RÚV

Á opnum fundi fyrir nokkrum dögum sagði Stefán Eiríksson útvarpsstjóri að RÚV hafi ákveðið að kaupa ekkert efni af sjálfstæðum framleiðendum á þessu ári og því næsta. Mögulega verði gerðir einhverjir samningar - en fjárútlát verði engin.
Ástæðan er fjárhagsþrengingar RÚV og vegna þess að til eru töluverðar birgðir af efni ætlar stofnunin að ganga á þær á næstu misserum - en spara sér innkaup á nýju íslensku efni.
Til viðbótar við bága stöðu Kvikmyndasjóðs, eftir stöðugan niðurskurð síðustu árin, eru þessar fréttir reiðarslag fyrir bransann því RÚV hefur verið stærsti kaupandi íslensks efnis undanfarin ár og áratugi.
Síminn og Sýn hafa keypt töluvert að leiknum sjónvarpsþáttum og einstaka kvikmyndir en RÚV hefur líka verið mjög stór aðili á þeim markaði fyrir utan að vera svo að segja eini kaupandi íslenskra heimildamynda og stuttmynda.
Þessi áform RÚV þýða væntanlega að ekki verður hægt að framleiða neinar heimildar- eða stuttmynd á Íslandi næstu tvö árin og töluvert minna af kvikmyndum og leiknu sjónvarpsefni en ella væri.
Skiljanlegt er að stjórnendur Rúv vilji reka stofnunina réttu megin við núllið en óskiljanlegt er að það sé gert með því að skera alveg niður innkaup á efni frá sjálfstæðum framleiðendum.
Engu breytir þótt RÚV geti áfram sýnt efni sem framleitt er utan stofnunarinnar því það sé til á lager. Það má vel sýna meira af slíku efni, bæði af lagernum og nýtt efni, enda er það yfirlýst stefna RÚV að auka hlutfall slíks efnis í dagskránni umfram lögbundið hlutfall.
Hver trúir því að ekki sé önnur leið til að spara í rekstri RÚV en að skrúfa alveg fyrir kaup á íslenskri kvikmyndagerð? Er ekki eðlilegra að nauðsynlegur niðurskurður gangi jafnt yfir allar deildir stofnunarinnar í stað þess a bitna allur á einum og jafn mikilvægum þætti?
Það er auðvitað þægilegast fyrir stjórnendur RÚV að niðurskurðurinn komi fram hjá kvikmyndafyrirtækjum landsins en RÚV haldi öllu sínu, en þau þægindi bitna illa á íslenskri kvikmyndagerð sem þegar stendur mjög höllum fæti.
Ofan á allt annað gengur þessi ætlun stjórnenda RÚV þvert gegn vilja eigenda stofunarinnar því samkvæmt könnunum vill meirihluti landsmanna sjá meira íslenskt efni á RÚV - ekki minna.
Þessi áform stjórnenda RÚV eru rýtingur í bak kvikmyndagerðar á Íslandi og munu valda faginu verulegum skaða verði ekki við þeim brugðist.
Höfundur er leikstjóri og framleiðandi.
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
