Tala og tala en gera ekki neitt Tómas Þór Þórðarson skrifar 5. júní 2026 08:47 Viðskiptaráð gyrti hressilega niður um ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur í gær þegar það birti úttekt sína um hið popúlíska útspil að fá þjóðina að borðinu þegar kom að því að hagræða hjá ríkinu. Ríkisstjórnin leitaði til þjóðarinnar með hagræðingartillögur og hún svaraði með 10.000 slíkum. Flestum þeim stóru var hent í ruslið enda var þetta bara gert til ásýndar. Á endanum voru 57 tillögur nýttar sem áttu að skila sparnaði upp á 71 milljarð króna. Aðeins sex af þessum 57 tillögum hafa komið til framkvæmdar, 19 eru í vinnslu og ekki er byrjað á 26 þeirra. Það eru nú öll verk þessarar meintu verkstjórnar sem Íslendingar eru farnir að sjá að ræður ekkert við verkefnið. Ég hef lengi bent á þessa endalausu markaðsherferð sem þessi ríkisstjórn er. Öll fallegu grafík spjöldin með „Ræsum vélarnar“, „Lækkum dæluna“ og ég veit ekki hvað. Markaðsstofa Samfylkingarinnar er margfalt öflugri en ríkisstjórnin sjálf að koma nokkrum sköpuðum hlut í verk. Það, að þetta fyrsta útspil ríkisstjórnarinnar að höfða til þjóðarinnar og leyfa henni að vera hluti af meintri hagræðingu hjá ríkinu var bara byrjunin á því að segja eitt – og gera svo ekki neitt. Hér eru nokkur önnur dæmi: Hún ætlaði að koma ríkisfjármálum í lag en verðbólga, vextir og atvinnuleysi hækkar og hækkar. Hún ætlaði ekki að hækka skatta á fólk og fyrirtæki en brutu ekki bara það loforð heldur eru farin að skálda upp nýja skattstofna eins og hleðslugöt. Hún ætlaði að skila hallalausum fjárlögum en nú er forsendum fjárlaga alvarlega ógnað og stefnir jafnvel í fyrirséðan halla. Hún ætlaði ekki að kljúfa þjóðina með Evrópusambands umsókn en hefur gefist upp á að laga efnahagsmálin sjálf hér heima þannig þá er einfaldast að sameinast um að láta Evruna bjarga þessu. Og svo má áfram telja. Þetta er nú öll verkstjórnin sem talar og talar en gerir ekkert - nema hækka skatta. Höfundur er aðstoðarmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins og varaþingmaður Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Tómas Þór Þórðarson Mest lesið Að langa en geta ekki Birna Heiðarsdóttir Skoðun Tala og tala en gera ekki neitt Tómas Þór Þórðarson Skoðun Samfélagið á innsoginu: Við bíðum bara eftir næsta morði á borð við Menningarnótt Davíð Bergmann Skoðun Þegar hegðun er ákall en enginn hlustar Ásta Kristín Gunnarsdóttir Skoðun Alþingi í samstarfi við pólitísk félagasamtök? 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