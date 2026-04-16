Hvað sagði konan?

Inga Sæland hélt ræðu á þingi Kennarasambands Íslands í gær sem skildi salinn eftir í nokkru uppnámi.
Hún hóf mál sitt á að segja formanni KÍ að vera stilltur.
Svo sagði hún að árangur nemenda væri ófullnægjandi og að 60% þeirra gætu ekki lesið sér til gagns. Mikill fjöldi nemenda kæmist ekki áfram í langskólanámi og ótækt væri að þeim liði illa. Hér væru líka of fáar kennslustundir.
Hún ætlar að bjarga þessu:
Inga tók samt fram að hún bæri mikla virðingu fyrir kennurum og þeirra starfi. Hún vill gjarnan vinna hlutina með þeim. Mörgum fundargestum fannst vanta betri útskýringar hér. Hvernig ætlar Inga að sýna þetta í verki?
Inga vildi líka hrósa kennurum og áréttaði að í Pisa kæmi fram að nemendum líði vel í samanburði þjóða. Þetta sagði hún eftir að hafa eytt miklum tíma í að ávarpa vanlíðan og vandræði nemenda.
Fundargestir voru slegnir og fannst að fagmennskunni vegið. Málflutningurinn einkenndist af upphrópunum og einföldum lausnum á flóknum verkefnum. Sumir gengu út, sumir klöppuðu ekki, aðrir klöppuðu smá.
Hún gekk út að þessu loknu, sá ekki ástæðu til að sitja á þingi, enda búin að segja sitt.
Höfundur er þingfulltrúi á Ársþingi KÍ, skólastjóri og formaður Félags skólastjórnenda í Reykjavík.
G.Eygló Friðriksdóttir skrifar
Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar
Ellý Tómasdóttir skrifar
Emma Heiðarsdóttir,Eva Ísleifs,Jóna Hlíf Halldórsdóttir,Unndór Egill Jónsson skrifar
Nína Berglind Sigurgeirsdóttir skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Bjarni Jónsson skrifar
Ólafur Stephensen skrifar
Haukur Skúlason skrifar
Kristinn Jakobsson skrifar
Óli Örn Eiríksson skrifar
Halldór Bachmann skrifar
Tinna Borg Arnfinnsdóttir ,Hreiðar Jónsson skrifar
Þóranna Rósa Ólafsdóttir skrifar
Trausti Jóhannsson skrifar
Sævar Freyr Þráinsson skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Róbert Ragnarsson skrifar
Sigurbjörg J. Helgadóttir skrifar
Jónína Margrét Sigmundsdóttir skrifar
Stefán Már Víðisson skrifar
Halldóra Mogensen skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Guðjón Hugberg Björnsson skrifar
Védís Einarsdóttir skrifar
Hans Alexander Margrétarson Hansen skrifar
Tinna Eyberg Örlygsdóttir skrifar
Anna Sigríður Ólafsdóttir skrifar
Helgi Áss Grétarsson skrifar