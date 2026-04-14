Skoðun

Það þarf kjark til að byggja bæ til fram­tíðar - Kópa­vogur er í sókn

Leifur Andri Leifsson skrifar

Ég er fæddur og uppalinn í Kópavogi og bý í dag á Kársnesi með fjölskyldunni minni. Í daglegu lífi skiptir máli að grunnþjónustan virki – að rusl sé hirt, snjómokstur í lagi og leikskólar mannaðir. Það eru líka lífsgæði að búa í bæ þar sem skipulag, náttúra og lifandi mannlíf fara saman. Sú uppbygging sem hefur átt sér stað í Kópavogi undanfarin ár er ekki tilviljun, heldur afrakstur skýrrar stefnu, ábyrgðar í rekstri og vilja til að fylgja málum eftir.

Íþróttir hafa alltaf verið stór hluti af lífi mínu. Ég kem úr HK og spilaði bæði fótbolta og handbolta, þar af átján ár í meistaraflokki í fótbolta og sem fyrirliði liðsins í nær áratug. Sú reynsla kenndi mér hversu mikilvægt öflugt íþrótta- og æskulýðsstarf er, ekki aðeins fyrir árangur á vellinum heldur fyrir einstaklinga og samfélagið í heild. Í íþróttum lærir maður líka að ekkert gerist af sjálfu sér. Árangur krefst vinnu, ábyrgðar og þrautseigju. Það sama á við um rekstur og uppbyggingu bæjarfélags.

Uppbygging nýs keppnisvallar og stúku við Kórinn er gott dæmi um þessa hugsun í verki. Hún er fjárfesting í framtíðinni sem mun þjóna þúsundum barna og ungmenna, styrkja félagsstarf og skapa mikilvægan samkomustað fyrir íbúa. Slík uppbygging skiptir ekki aðeins máli fyrir HK heldur fyrir efri byggðir Kópavogs í heild sinni.

Væntanleg uppbygging á Kársnesi er annað dæmi um skýra framtíðarsýn í Kópavogi sem nær langt út fyrir hverfið sjálft. Þar er verið að byggja upp nýjan miðbæ með fjölbreyttri verslun og þjónustu sem mun tengja saman menningarhúsin okkar í Hamraborginni. Uppbygging yndishafnar á vesturhluta Kársness mun skapa heildstætt og lifandi svæði þar sem heimili, útivist og atvinnulíf fara saman. Sem íbúi á Kársnesi sé ég daglega hvaða möguleikar felast í þessu svæði og hvernig þessi nálgun mun skapa raunveruleg lífsgæði fyrir íbúa og styrkja stöðu Kópavogs á höfuðborgarsvæðinu.

Það hefur verið mikil og góð uppbygging í Kópavogi á undanförnum árum. Undir forystu Ásdísar bæjarstjóra, ásamt kjörnum fulltrúum, öflugu starfsfólki bæjarins og skýrri stefnu hefur tekist að halda utan um rekstur og uppbyggingu með ábyrgum hætti. En góð stefna og skýr markmið skipta litlu máli án festu og vilja til að standa við þau.

Þess vegna ákvað ég að gefa kost á mér í 10. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í komandi sveitarstjórnarkosningum. Ég tel mikilvægt að halda áfram á þeirri vegferð sem hefur skilað árangri og vil leggja mitt af mörkum til að gera bæinn okkar enn betri. Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins er skipaður fólki sem hefur trú á bæjarfélaginu okkar og er reiðubúið að láta verkin tala til að tryggja að Kópavogur verði áfram sveitarfélag í fremstu röð.

Kópavogur er í sókn. En það gerist ekki af sjálfu sér. Það þarf kjark til að byggja bæ til framtíðar.

Höfundur er 10. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Kópavogur

Skoðun

Mest lesið