Það þarf kjark til að byggja bæ til framtíðar - Kópavogur er í sókn Leifur Andri Leifsson skrifar 14. apríl 2026 10:15 Ég er fæddur og uppalinn í Kópavogi og bý í dag á Kársnesi með fjölskyldunni minni. Í daglegu lífi skiptir máli að grunnþjónustan virki – að rusl sé hirt, snjómokstur í lagi og leikskólar mannaðir. Það eru líka lífsgæði að búa í bæ þar sem skipulag, náttúra og lifandi mannlíf fara saman. Sú uppbygging sem hefur átt sér stað í Kópavogi undanfarin ár er ekki tilviljun, heldur afrakstur skýrrar stefnu, ábyrgðar í rekstri og vilja til að fylgja málum eftir. Íþróttir hafa alltaf verið stór hluti af lífi mínu. Ég kem úr HK og spilaði bæði fótbolta og handbolta, þar af átján ár í meistaraflokki í fótbolta og sem fyrirliði liðsins í nær áratug. Sú reynsla kenndi mér hversu mikilvægt öflugt íþrótta- og æskulýðsstarf er, ekki aðeins fyrir árangur á vellinum heldur fyrir einstaklinga og samfélagið í heild. Í íþróttum lærir maður líka að ekkert gerist af sjálfu sér. Árangur krefst vinnu, ábyrgðar og þrautseigju. Það sama á við um rekstur og uppbyggingu bæjarfélags. Uppbygging nýs keppnisvallar og stúku við Kórinn er gott dæmi um þessa hugsun í verki. Hún er fjárfesting í framtíðinni sem mun þjóna þúsundum barna og ungmenna, styrkja félagsstarf og skapa mikilvægan samkomustað fyrir íbúa. Slík uppbygging skiptir ekki aðeins máli fyrir HK heldur fyrir efri byggðir Kópavogs í heild sinni. Væntanleg uppbygging á Kársnesi er annað dæmi um skýra framtíðarsýn í Kópavogi sem nær langt út fyrir hverfið sjálft. Þar er verið að byggja upp nýjan miðbæ með fjölbreyttri verslun og þjónustu sem mun tengja saman menningarhúsin okkar í Hamraborginni. Uppbygging yndishafnar á vesturhluta Kársness mun skapa heildstætt og lifandi svæði þar sem heimili, útivist og atvinnulíf fara saman. Sem íbúi á Kársnesi sé ég daglega hvaða möguleikar felast í þessu svæði og hvernig þessi nálgun mun skapa raunveruleg lífsgæði fyrir íbúa og styrkja stöðu Kópavogs á höfuðborgarsvæðinu. Það hefur verið mikil og góð uppbygging í Kópavogi á undanförnum árum. Undir forystu Ásdísar bæjarstjóra, ásamt kjörnum fulltrúum, öflugu starfsfólki bæjarins og skýrri stefnu hefur tekist að halda utan um rekstur og uppbyggingu með ábyrgum hætti. En góð stefna og skýr markmið skipta litlu máli án festu og vilja til að standa við þau. Þess vegna ákvað ég að gefa kost á mér í 10. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í komandi sveitarstjórnarkosningum. Ég tel mikilvægt að halda áfram á þeirri vegferð sem hefur skilað árangri og vil leggja mitt af mörkum til að gera bæinn okkar enn betri. Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins er skipaður fólki sem hefur trú á bæjarfélaginu okkar og er reiðubúið að láta verkin tala til að tryggja að Kópavogur verði áfram sveitarfélag í fremstu röð. Kópavogur er í sókn. En það gerist ekki af sjálfu sér. Það þarf kjark til að byggja bæ til framtíðar. Höfundur er 10. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi. Sigfús Aðalsteinsson,Hlynur Áskelsson Skoðun Náttúruverndin er munaðarlaus í Hafnarfirði Anna Sigríður Sigurðardóttir,Davíð Arnar Stefánsson Skoðun Þegar við lærum að þóknast – og gleymum sjálfum okkur Kristín Magdalena Ágústsdóttir Skoðun Stöðu minnar vegna Kristín Helga Gunnarsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Viska stéttarfélag: Sameinuð og skynsöm rödd til framtíðar Sigrún Einarsdóttir skrifar Skoðun Fyrir enn betri Akureyrarbæ Berglind Ósk Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Áskrift í sund á verði Netflix Kristinn Jón Ólafsson skrifar Skoðun Kvíðakast einstæðingsins Sólveig Skaftadóttir skrifar Skoðun Hvað ætlar Akureyri að verða þegar hún verður stór? Sindri S. Kristjánsson skrifar Skoðun Fjarðarheiðargöng og lenging flugbrautar á Egilsstöðum eru þjóðaröryggismál Berglind Harpa Svavarsdóttir skrifar Skoðun Andstaðan við að tryggja að neytendur fái lækkun við dælu Þórður Snær Júlíusson skrifar Skoðun Hafnarfjörður í sókn með skýra sýn og hlýja forystu Alexander M Árnason skrifar Skoðun Þegar við lærum að þóknast – og gleymum sjálfum okkur Kristín Magdalena Ágústsdóttir skrifar Skoðun Ísland í klóm myglunnar – Kerfisbundið lögleysi og stjórnsýslulegt gáleysi Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Náttúruverndin er munaðarlaus í Hafnarfirði Anna Sigríður Sigurðardóttir,Davíð Arnar Stefánsson skrifar Skoðun Íslenskt mállíkan – fullveldi eða útvistunarsamningur? Jón Guðnason,Hrafn Loftsson,Stefán Ólafsson,Kristinn R. Þórisson,Hannes Högni Vilhjálmsson,Henning Arnór Úlfarsson skrifar Skoðun Þegar öldrun birtist okkur eins og hún er Berglind Indriðadóttir skrifar Skoðun Klárum verkin fyrir börnin og íþróttafólkið okkar Lárus Jónsson,Jónas Guðnason skrifar Skoðun Hver borgar fyrir auknar strandveiðar? Björk Ingvarsdóttir,Mikael Rafn L. Steingrímsson skrifar Skoðun Ég skildi ekki Íslendinga fyrst Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Stöðu minnar vegna Kristín Helga Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Enn eitt neyðarkall Vilhelm Jónsson skrifar Skoðun Dúllur okkar daga Hallgrímur Helgason skrifar Skoðun Staða Íslands í alþjóðakerfinu: Mikilvægi upplýstrar umræðu Auður Birna Stefánsdóttir,Tómas Joensen,Pia Hansson skrifar Skoðun Jarðgangnaáætlun - staðfesta eða stefnuleysi Sigurður Ragnarsson skrifar Skoðun „Þetta reddast“ og strategísk sýn á alþjóðamál Erlingur Erlingsson skrifar Skoðun Uxahryggir og Kaldidalur – lykill að öflugri Borgarbyggð og betri ferðaþjónustu á Íslandi Sigurður Guðmundsson skrifar Skoðun Vika6 – Vilt þú læra að stunda gott kynlíf? Sigfús Aðalsteinsson,Hlynur Áskelsson skrifar Skoðun Að endurskilgreina velgengni: Frá auði og völdum til tengsla og velsældar Dóra Guðrún Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Hafnarfjörður er að verða fullbyggður – hvað gerum við nú? Stefán Már Víðisson skrifar Skoðun Hafnfirskur evrópuvöllur? Já takk! Árni Stefán Guðjónsson skrifar Skoðun Áminningarskyldan og þjónusta hins opinbera Kristján Páll Kolka Leifsson skrifar Skoðun 36 stunda vinnuvika, leikskólar og komandi kjarasamningar Guðmundur D. Haraldsson skrifar Skoðun Fyrir fólkið Jónas Þór Birgisson skrifar Sjá meira