Verð á bensíni og dísilolíu hefur hækkað töluvert eftir að Bandaríkin og Ísrael hófu loftárásir á Íran og Hormússund lokaðist. Við slíkar aðstæður dúkka iðulega upp hugmyndir um að lækka skatta á eldsneyti til að vega upp á móti verðhækkunum og ýmsar þjóðir hafa nú þegar gripið til slíkra ráðstafana.
Við fyrstu sýn virðist þetta vera ágætis hugmynd: hækkanir á eldsneytisverði geta gert bílaeigendum erfitt fyrir og það er skylda ríkisins að koma til aðstoðar á erfiðum tímum.
En við nánari skoðun eru mun fleiri rök sem mæla gegn slíkri ráðstöfun. Ef ætlunin er að koma til móts við lágtekjufólk sem hefur engan annan valkost en að fara sínar daglegar ferðir á bensín- eða dísilbíl, þá eru til aðrar leiðir sem samrýmast miklu betur hagsmunum þjóðarinnar í heild.
Einfaldur útreikningur til að byrja með: verð á bensíni hefur hækkað um rúmar 30 krónur síðan fyrir stríðið. Miðað við bíl sem eyðir 6 lítrum á hundraðið og er ekinn 1200 km á mánuði þýðir þetta aukinn kostnaður upp á 2.160 krónur á mánuði. Flest heimili á Íslandi munu alveg lifa þetta af og þótt einhver lítill hópur geti raunverulega lent í vandræðum réttlætir það varla skattalækkun á línuna.
Þar að auki myndi slík skattalækkun valda ýmsum neikvæðum aukaverkunum:
Ýmsir aðilar eru að reyna að selja slíka skattalækkun sem lið í baráttunni gegn verðbólgu, en með því er verið að rugla saman orsök og afleiðingar. Verðbólgan framundan er afleiðing af því að framboð af olíu í heiminum er að dragast saman. Minna framboð þýðir óhjákvæmilega að við neyðumst til að kaupa minna af olíu, enda munu skattalækkanir ekki búa til meira af henni, heldur aðeins færa vandamálið úr einum stað yfir í annan.Þetta þýðir þó ekki að ekkert sé hægt að gera. Það eru að minnsta kosti tvær leiðir færar til að létta byrðarnar hjá þeim sem þurfa virkilega á því að halda. Þær lausnir myndu koma í veg fyrir ofantaldar aukaverkanir og myndu kosta ríkið mun minna:
Almenn „skjaldborg um bílaeigendur“ er öruggasta leiðin til að tæma ríkiskassann án þess að koma í veg fyrir næstu krísu. Það er nauðsynlegt að aðstoða þá sem lenda milli steins og sleggju en almenn skattalækkun er ekki rétta leiðin til þess.
Greinarhöfundur er sjálfstætt starfandi blaðamaður og meðlimur í loftslagshópnum París 1,5, sem beitir sér fyrir því að Ísland leggi sitt af mörkum til að leysa loftslagsvandann.
