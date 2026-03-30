Árið 2008 hrundi íslenskt fjármálakerfið til grunna með látum. Tugþúsundir misstu aleiguna, fyrirtæki féllu og traust á stjórnvöldum gufaði upp á örfáum vikum. Í kjölfarið kom ítarleg rannsókn sem sýndi svart á hvítu að um kerfisbrest var að ræða – ekki bara mistök, heldur samspil stjórnmála, fjármála og eftirlits sem brást almenningi algerlega. Sú vinna var unnin af Rannsóknarnefnd Alþingis og niðurstaðan var skýr: ábyrgðin og skellurinn var að yfirvöld höfðu framið víðtæk og alvarleg brot gagnvart almenningi.
En nú, 18 árum síðar, stöndum við aftur frammi fyrir sömu hættulegu grunnspurningunum. Verðbólga er þrálát. Vextir hækka aftur og aftur af hálfu Seðlabanka Íslands. Heimilin verða fyrir sívaxandi þrýstingi. Og traustið? Það er enn og aftur mjög brothætt. Hvernig er þetta mögulegt?
Eftir Bankahrunið á Íslandi 2008 var gripið til aðgerða. Bankakerfið var endurreist, reglur hertar og eftirlit aukið. Markmiðið var skýrt: aldrei aftur slíkt hrun. Það markmið náðist að hluta. En á sama tíma var annað val tekið: Kerfið var gert stöðugra fyrir sjálft sig, en ekki sanngjarnara fyrir almenning.
En heimilin?
Þegar verðbólga rís bregst kerfið við á einn hátt: með vaxtahækkunum. Það er tæknilega rétt að vextir draga úr eftirspurn. En á Íslandi hefur þetta þróast í eins konar sjálfvirkt viðbragð – óháð afleiðingum fyrir almenning - sem tekur alltaf skellinn. Niðurstaðan er kunnugleg:
Þetta er barátta við einkenni vandans, ekki orsökina. Og hún minnir æ meira á baráttu við vindmyllur.
Kjarninn liggur ekki bara í hagfræði – heldur í valdi.
Dreifður hópur gegn skipulögðum hagsmunum
Almenningur er stór en sundurleitur. Hann hefur ekki samræmda rödd.
Á móti standa:
Þessir aðilar eru skipulagðir, með aðgang og áhrif.
Það sem kallað er „stöðugleiki“ er oft stöðugleiki fyrir kerfið sjálft:
Kostnaðurinn er færður yfir á almenning.
Verðbólga og vextir virka eins og dulinn skattur:
Þetta er skattur sem leggst þyngst á þá sem minnst mega sín. Þeir borga hlutfallslega mest meðan fjármagnið græðir.
Enginn flokkur vill taka ábyrgð á sársaukafullum breytingum sem gætu valdið óstöðugleika til skamms tíma. Þess vegna er valið í ríkisfjármálum oft:
Það er ekki einn aðili. Ekki einn banki. Ekki einn stjórnmálaflokkur. Skaðvaldurinn er kerfið sjálft – og hvatar þess.
Kerfi sem:
Við lærðum að:
Við lærðum ekki að:
Íslenskt efnahagskerfi hefur í 45 ár verið rekið eins og stöðug neyðaraðgerð. Það heldur sér gangandi – en á kostnað almennings.
Árið 2008 hrundi kerfið. Árið 2026 stendur það enn – en með sama grunnójafnvæginu.
Og á meðan við þorum ekki að breyta leikreglunum sjálfum mun sagan ekki aðeins endurtaka sig – hún mun halda áfram að reikna sama kostnaðinn á sama aðila: almenning, aðallega á þá sem minnst eiga og ungt fólk í fasteignakaupum.
Höfundur er byggingaverkfræðingur og áhugamaður um betra samfélag.
