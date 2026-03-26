Við erum Vinstrið

Við sem það segjum erum fjölbreyttur hópur fólks sem trúir því frá hjartans rótum að samfélag eigi að vera okkar allra; að við eigum öll að búa við raunverulegt öryggi og að framtíðin eigi ekki að ráðast af því hvar við fæðumst, hvað við eigum eða hvað við eignumst. Við erum hópur fólks sem trúir því að félagshyggja og baráttan fyrir efnahagslegu réttlæti og umhverfisvernd sé rétta leiðin að sanngjörnu og réttlátu samfélagi.
Samstaða snýst ekki um að við þurfum öll að vera sammála um allt. Hún snýst um að við erum sammála um að leggja áherslu á að það sem sameinar okkur og að það sé meira og stærra en það sem skilur okkur að. Við erum sameinuð um að vilja tryggja samfélag þar sem jöfnuður ríkir og þar sem:
Við stöndum frammi fyrir samfélagslegum áskorunum sem kalla á skýra sýn og samstöðu. Meðal þeirra eru fjölgun húsnæðis á samfélagslegum grunni, aukinn jöfnuður og að draga saman tekjubilið, að vinna af krafti að kveða niður loftslagsbreytingar af mannavöldum og endurheimta vistkerfi og síðast en ekki síst að auka öryggi fólks á hinum ýmsu sviðum tilverunnar. Slíkt verður einungis leyst á félagslegum forsendum og með aðkomu Vinstrisins.Við viljum takast á við allar þessar áskoranir í sameiningu og samvinnu þar sem hagsmunir fólks eru ofar hagsmunum flokka og merkimiða.
Sameinað Vinstrið hefur meiri slagkraft til að vinna að hugsjónum félagshyggjunnar um réttlæti og samábyrgð. Sameinað Vinstrið hefur raunveruleg áhrif.
Við í Vinstrinu hlökkum til komandi vikna fram að kosningum. Við viljum heyra í borgarbúum um hvernig borg þeir vilja búa í. Við sjáumst sameinuð í baráttunni fyrir borgina sem við viljum og borgina sem þarf á okkur öllum að halda.
Höfundar skipa efstu sex sæti Vinstrisins í Reykjavík; Sanna Magdalena Mörtudóttir, Líf Magneudóttir, Stefán Pálsson, Ásta Þórdís Skjalddal, Arna Magnea Danks og Finnur Ricart Andrason,
Einar Þór Einarsson skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Bogi Nils Bogason skrifar
skrifar
Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir skrifar
Birgitta Ragnarsdóttir skrifar
Stefán Steingrímur Bergsson skrifar
Einar Geir Þorsteinsson skrifar
Rósa Björk Brynjólfsdóttir skrifar
Andri Reyr Haraldsson skrifar
Einar Steingrímsson skrifar
Karólína Helga Símonardóttir skrifar
Silja Steinunnardóttir,Lilja Guðmundsdóttir skrifar
Lárus Jónsson,Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir skrifar
Elísabet Reynisdóttir skrifar
Benedikt Jóhannsson skrifar
Andrés Pétursson skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Guðni Tómasson skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Markús Candi skrifar
Vigdís Ásgeirsdóttir skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar