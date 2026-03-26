Skoðun

Ó­þarfi að fella niður allt skóla­hald

Stefán Steingrímur Bergsson skrifar

Ég er kennari í Reykjavík. Kenni unglingum sem ljúka grunnskóla í vor. Sultuslakur eftir að hafa í rólegheitum drukkið kaffi með konunni í morgun – því ekki fór ég í vinnuna enda engir nemendur sem biðu mín.

Ákvörðun Reykjavíkurborgar að fella niður allt skólastarf þarf að gagnrýna. Það á ekki að þurfa að fellt niður allt skólahald.

Sannarlega má vera sammála því að sú þróun að Íslendingar taki veður alvarlega sé með ágætum. Ýmis samfélagslegur kostnaður getur hlotist af óveðrum – og eftir því sem færri eru úti minnkar kostnaðurinn og slysin færri.

En það er mjög slæmt að tugþúsundir barna fari ekki í skólann í heilan dag. Af því er einnig samfélagslegur kostnaður.

Þó það sé óveður og veðurviðvörun þá þyrftu ekki allir að vera heima. Sannarlega ekki stálpaðir nemendur í unglingadeild.

Hugmynd að lausn

  • Hver skóli skilgreinir hversu margir starfsmenn geta mætt þegar það er veðurviðvörun. Starfsmenn sem búa það nálægt skóla að þeir geti mætt án þess að mæting þeirra til vinnu hafi mögulega með sér í för aukið álag á viðbragðsaðila
  • Út frá þeim starfsmannafjölda sem getur mætt er tekið á móti eins mörgum nemendum og sá starfsmannafjöldi getur tekið á móti. Stundatöflur aðlagaðar að skrýtnum degi. Allt fyrir fram skilgreint.
  • Skólinn gefur út viðmið til foreldra frá hvaða hverfum skólans er ætlast til að nemendur mæti. Þ.e. óhætt að þeir gangi til skóla.

Á mannamáli þá ætti hver skóli alveg að geta mannað sig svona sirka 10-25% þó það sé veðurviðvörun og án þess að það komi niður á viðbragðsaðilum eða starfsfólki sjálfu. Og slík mönnun myndi fá tugi eða hundruð nemenda í hús, ef þeir þá hefðu hríðina af.

Það er hægt að gera þetta öðruvísi!

Höfundur kennir gagnrýna hugsun.

Óveður 26. mars 2026 Skóla- og menntamál Grunnskólar

