Það er spekileki í bæjarstjórn Kópavogs. Mögulega er ég að nota orðið í aðeins óvenjulegu samhengi. En mér finnst það viðeigandi. Þar sem allir bæjarfulltrúar sem setið hafa í minnihluta á þessu kjörtímabili eru að hætta. Aldrei áður í sögu Kópavogs hafa allir bæjarfulltrúar minnihlutans hætt á einu bretti. Hægt er að skoða það hér: https://is.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6jarstj%C3%B3rnarkosningar_%C3%AD_K%C3%B3pavogi
Ég segi það og byggi á minni fyrri reynslu í bæjarstjórn Kópavogs að það er ekki gott. Það er betra fyrir lýðræðið að það færist þekking á milli kjörtímabila. Bæði í meirihluta og minnihluta. Ég þekki það frá þeim tíma sem ég lenti í minnihluta og engin í meirihlutanum hafði verið í meirihluta áður. Þó svo að tveir hafi haft reynslu á því að sitja í bæjarstjórn en þá í minnihluta. Ég gerði þá mitt besta að veita bæði aðhald og jafnframt vann ég með þeim að fjárhagsáætlunargerð. Ég fékk ekki mikið hrós fyrir frá öðrum í þáverandi minnihluta og var uppnefndur “ráðgjafinn”.
Það er mikilvægt að þegar fólk er að vinna fyrir bæinn sinn eins og allir bæjarfulltrúar eru og eiga að gera að það ríki gagnkvæm virðing og sátt um þau stóru atriði sem eiga að standa lengi. Það hafa verið stigin stór skref til baka á þessu kjörtímabili. Gömul pólitík sem hafði verið að fullu aflögð á árinu 2008 hefur verið tekin upp og utanaðkomandi “sérfræðingar” hafa verið látnir marka stefnu Kópavogsbæjar í hinum ýmsu málum eða að bæjarfulltrúar meirihlutans hafa haldið öllum upplýsingum að sér. Lítið sem ekkert hefur verið hlustað á þá 5 bæjarfulltrúa sem hafa verið í minnihluta þrátt fyrir að þau hafið verði kosin til þessarar starfa af stórum hluta bæjarbúa. Það þarf að skapa meiri sátt um stór verkefni sem eiga að móta bæinn til lengri framtíðar. Enn frekar á að standa vörð um þann góða sið að vera ekki að fara í einhver umdeild verkefni nokkrum dögum áður en umboð til framkvæmda er endurnýjað í kosningum og tala nú ekki um ef ekki er gert ráð fyrir verkefnum í fjárhagsáætlun.
Í ljósi þess að Kópavogsbær er með flotta starfsmannastefnu og gerir þær væntingar að allir starfsmenn séu að gera sitt allra besta á hverjum degi. Er undarlegt að ekki sé reynt að nýta þá ástríðu sem þau öll sem kjörin voru í bæjarstjórn búa yfir. Heldur bara nýta rétt rúmlega helming bæjarfulltrúa. Það er okkar hagur að fyrir Kópavog séu þau saman í bæjarstjórn að vinna að öllum framfaramálum fyrir bæinn til framtíðar og nýta krafta allra bæjarfulltrúa. Þannig er best að vinna og ná árangri saman fyrir Kópavog.
Höfundur skipar 1. sæti Bandalag Fyrir Kópavog og Vinstri grænna.
