Ósvífni meirihluti sveitastjórnar Skeiða og Gnúpverjahrepps Hrafnhildur Ágústsdóttir og Oddur Guðni Bjarnason skrifa 20. mars 2026 14:45 Ágætu sveitastjórnar fólk, nú er mér öllum nóg boðið eftir að ég las fundargerð sveitastjórnar Skeiða og Gnúpverjahrepps frá 18.mars 2026. Bókun oddvita sem fyrsta mál sveitastjórnarfundar. Sjá bókun.“ Nú skal það tekið fram að ég undirritaður hef engin tengsl við þá lista sem eiga sæti í sveitastjórn er einungis íbúi í þessari ágætis sveit okkar og fylgist með þeim málum sem unnið er að í sveitafélaginu. Að sjálfsögðu er mörg mál sem manni líkar og eins ýmislegt sem mér líkar ekki. Með árunum sem færast yfir mann verður maður æ meira hugsi hvað má ganga langt í að þóknast græðgis hagkerfi nútímans með að allt er fallt sama hvaða nöfnum það heitir, stórvirkjanir í hjarta samfélagsins, baðlón í friðlýstri þjóðlendu eða fiskurinn í ánum allt fallt fyrir undirgefni fjármagnsins og eigenda þeirra. Í sveitastjórn Skeið/ Gnúp eru fimm kjörnir fulltrúar af þremur listum þrír af S lista , einn af L lista og einn af U lista. Fulltrúar S lista fara með meirihluta og er oddviti Haraldur Þór Jónsson, þessi meirihluti er dyggilega studdur af fulltrúa L lista svo ekki verður dregið hnífsblað þar á milli. Oddviti hefur farið mikin til að þóknast þeim aðilum sem ásælast auðlindirnar sem eru innan sveitarfélagsins það er Landsvirkjun með tvær stór virkjanir og Rauðukambar með hótel og baðlón í Þjósárdal og hefur manni stundum fengið það á tilfinninguna að þessir aðilar hafi sína fulltrúa í sveitastjórninni, allt er gert til að þóknast þessum aðilum, berja niður þá sem ekki eru sammála oddvitanum og hans hlaupatátum eins og sjá má í bókun oddvita og meirihluta sveitastjórnar frá 18.mars. Þar er fulltrúi U listans vændur um að standa á móti öllum “góðum málum”. Að geta ekki hlustað og virt sjónarmið og skoðanir samstjórnar manna. Þetta er tilhneiing oddvita til einræðis og þöggunar eins og það kemur fram í bókunni. Eftirleiðis mun oddviti ekki veita fulltrúa U lista neinar upplýsingar af störfum meirihluta svona virkar lýðræðið á þeim bænum, hjá sumum þekkt víða hér á landi og út í hinum stóra heimi. Að þóknast til valda getur birst á marga vegu td. fyrir réttu ári síðan fékk Landsvirkjun Harald Þór oddvita til að taka yfir Veiðifélag Þjórsár sem hefur það hlutverk að verja lífríki Þjósár, Landsvirkjun veit að það er ekki hægt að virkja Þjórsá án þess að fórna stæðsta vilta laxastofni landsins og í Norður Atlanshafinu þarna þurfti Landsvirkjun samviskulausan aðila til að svæfa Veiðifélagið þar var Haraldur Þór til valin og skilar hann því hlutverki vel. Eitt af því sem maður rak augun í títt nefnda bókun var að væna fulltrúa U lista um að bókun hans sem er opinber í fundargerð sveitafélagsins um athugasemdi við lagningu Búðafossvegar sé uppistaða kæru Náttúrugriða til Úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála vegna úrskurðar Skipulagsstofnunar. Þetta mál getur aldrei verið á borði sveitastjórnar og er fyrir utan hennar lögsögu en Haraldur Þór velur að koma þessu sem sök á fulltrúa U listans. Það er nú þannig að ef framkvæmdaraðilar hverjir sem þeir eru geta ekki farið eftir settum lögum og reglum þá er eðlilegt að málin séu kærð ef þau standast ekki lög og reglur. Ljóst var að bygging brúar raskaði enn frekar búsvæðum fiska í Þjórsá og því eðlilegt að þessi framkvæmd, sem er í raun hluti af virkjana mannvirkjum, færi í umhverfismat. Það er grundvallar misskilningur hjá oddvita að umhverfismat sé að jafnaði gegn framkvæmdum, fremur heldur til að vel takist til. Við þurfum öll að fara eftir þeim leikreglum sem í gildi á hverjum tíma og hvort sem það er Landsvirkjun, Rauðukambar, Vegagerðin eða Skeiða og Gnúpverjahreppur annað heitir spilling ef leikreglurnar eru ekki virtar og aðilar komast upp með þann ósóman að virða ekki lögin og leyfisveitingar sem við eiga. Þessi bókun sem meirihluti sveitastjórnar lagði fram gegn minnihluta er öllum til háðungar og skammar sem að henni standa og ætti ekki að sjást í lýðræðilegu samfélagi, það er grundvallar réttur allra að koma fram með sín sjónarmið á sama hátt og ráðandi meirihluti. Ætla að útiloka fulltrúa U listans eða hvern annan sem ekki hefur sömu skoðun og oddvitinn um eðlilegar upplýsingar er alvarlegt brot á lögum. Því færi nú best fyrir fulltrúa S og L lista að draga þessa bókun til baka og biðjast afsökunar hver og einn undir eigin nafni, annars mun þetta draga dilk á eftir sér. Höfundar eru bændur og búa á Stöðulfelli. Haraldur Þór Jónsson, oddviti, leggur fram eftirfarandi bókun: ”Á núverandi kjörtímabili sem senn er að enda komið hefur oddviti, fyrir hönd Samvinnulistans og sveitarstjórnar, unnið markvisst að uppbyggingu Skeiða- og Gnúpverjahrepps ásamt því að vinna ötullega að hagsmunagæslu fyrir íbúa sveitarfélagsins. Það hefur verið gert með mikilli upplýsingagjöf og samvinnu í sveitarstjórn, þvert á alla lista sem eiga fulltrúa í sveitarstjórn. Allir í sveitarfélaginu vita að U-listinn hefur haft eitt meginmál sem sitt stefnumál sem er að berjast gegn því að Hvammsvirkjun verði byggð. Á kjörtímabilinu hefur einnig komið í ljós að megin stefna U-listans er að koma í veg fyrir/hindra frekari uppbyggingu í sveitarfélaginu. Það má sjá með bókunum fulltrúa U-listans í sveitarstjórn þegar kemur að virkjanamálum, uppbyggingu ferðaþjónustu í Þjórsárdal, uppbyggingu ferðaþjónustu við Selhöfða, uppbyggingu íbúða í Árnesi og einfaldra skipulagsbreytinga hjá landeigendum innan sveitarfélagsins. Mikilvægasta samgöngubót sem íbúar sveitarfélagsins hafa beðið eftir um langa tíð eru framkvæmdir við Búðafossveg og bygging nýrrar brúar yfir Þjórsá. Nú liggur fyrir að U-listinn hefur lagst harkalega gegn framkvæmdinni með umsögn inn í skipulagsgátt, umsögn sem inniheldur mikinn fjölda af rangfærslum. Einnig hefur Náttúrugrið kært úrskurð Skipulagsstofnunar um Búðafossveg til Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, en kæran byggir að meginstefnu á umsögn frá fulltrúum U-listans. Mögulegt er að kæruferlið orsaki frestun á því að framkvæmdir við Búðafossveg hefjist á næstu vikum. Að mati oddvita er framganga U-listans í málinu slíkur trúnaðarbrestur gagnvart samfélaginu í Skeiða- og Gnúpverjahreppi að ekki sé lengur forsenda fyrir frekari upplýsingagjöf og samstarfi í sveitarstjórn við U-listann. Því mun oddviti ekki lengur flytja sína skýrslu í sveitarstjórn, heldur eingöngu vinna áfram náið í samstarfi við aðra fulltrúa í sveitarstjórn.” Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. 