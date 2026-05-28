Enginn kemst langt með skóflu eina að vopni Martha Árnadóttir skrifar 28. maí 2026 23:46 Það er stundum sagt að gremja sé eins og eitur sem tekið er inn í þeirri von að einhver annar hafi illt af. Sú samlíking hefur leitað á mig undanfarna daga í allri umræðunni um myndun nýs meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur - og ekki síst viðbrögðum Miðflokksmanna. Í pólitík er auðvelt að láta gremjuna verða drifkraft. Hún getur sameinað fólk til skamms tíma, skapað háværar fyrirsagnir og kveikt sterkar tilfinningar. En hún byggir sjaldnast neitt upp. Hún grefur frekar skurði milli fólks og gerir samfélagið kaldara og tortryggnara. Gremjan er eins og skólfa - aðeins ein leið og það er niður. Sér grefur gröf þótt grafi Miðflokksmenn hafa óhikað beint spjótum sínum að hópum eða hegðun sem þeir telja óviðeigandi jafnvel ósækilega í okkar samfélagi. Það er erfitt að greina aðrar ástæður fyrir þeim skotmörkum en gremju og lúmska ást á sundrungu, sem ætlað er að ýfa upp andúð, átök og dýpka ömurlegar skotgrafir - kynda undir menningarstríði - sem virtist á köflum ætla að takast. En viðbrögðin við þessari pólitík hafa líka verið athyglisverð eins og nýlega hefur komið í ljós. Hildur Björnsdóttir hefur talið meiri ástæðu til að forðast upphlaup Miðflokksins en að óttast nöldrið í Vókinu - og að mínu mati skynsamlegt. Með því að hafna samstarfi við Miðflokkinn hefur hún mögulega skapað ákveðinn velvilja meðal Samfylkingarfólks, sem er jú fjölmennasti hópurinn í minnihlutanum og jafnvel annarra á vinstri vængnum. Þannig geta talist auknar líkur á breiðari samvinnu í borgarstjórn, sem að sögn Hildar er markmiðið. Taktu tvær grafir Það segir sína sögu að síðast þegar ég vissi hafði aðeins einn fulltrúi Miðflokksins komist í meirihluta í bæjar- og sveitarstjórnum landsins - þrátt fyrir meintan “stórsigur” í kosningunum. Það eru mikil tíðindi. Þau benda til þess að þrátt fyrir hávaðann í umræðunni sé meirihluti fólks ekki tilbúinn að byggja stjórnmál sín á upphrópunum og sundrungu. Þess vegna hefur þessi umræða í raun styrkt trú mína á okkur Íslendingum. Við erum ekki kjánar, druslur eða gungur - við veljum frjálslyndi fram yfir stjórnlyndi þegar á reynir. Við vitum að samfélag er ekki byggt á andúð og togstreitu, heldur trausti og samvinnu. Við skiljum að hver sá sem tekur inn eitur drepur að lokum sjálfan sig. Verða það örlög Miðflokksins? Höfundur er framkvæmdastjóri Dokkunnar og stjórnmálafræðingur. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Martha Árnadóttir Mest lesið Er ekki best að tala bara íslensku um ESB og matvælaverð? Trausti Hjálmarsson Skoðun Er skóli þíns barns á listanum ? Rakel Linda Kristjánsdóttir Skoðun 790.000 veikindadagar á ári Gunnlaugur Már Briem Skoðun Lausnin sem leysir ekkert Jóhann Skagfjörð Magnússon Skoðun Hólar í Hjaltadal á uppboð Jón Bjarnason Skoðun Hvar eru karlarnir??? Hrannar Már Ásgeirs Sigrúnarson Skoðun Saga af tveimur krónum: Rétturinn til að drukkna í nafni fullveldis Sveinn Atli Gunnarsson Skoðun Geðheilbrigðisþjónusta óháð efnahag? Steinunn Bragadóttir Skoðun Starfsfólkið er öflugasta varnarlínan Margrét V. Helgadóttir Skoðun Kolbrún Áslaug Baldursdóttir, Þorgerður Katrín, o.fl.: Popúlismi og skautun í íslenskum stjórnmálum Hjörvar Sigurðsson Skoðun Skoðun Skoðun Að gera upp á milli barna Ingólfur Sverrisson skrifar Skoðun Hólar í Hjaltadal á uppboð Jón Bjarnason skrifar Skoðun Er ekki best að tala bara íslensku um ESB og matvælaverð? Trausti Hjálmarsson skrifar Skoðun Lausnin sem leysir ekkert Jóhann Skagfjörð Magnússon skrifar Skoðun Vestmannaeyjabær, þar sem þögn er þegjandi samkomulag Linda Rós Sigurdardóttir skrifar Skoðun Starfsfólkið er öflugasta varnarlínan Margrét V. Helgadóttir skrifar Skoðun Þegar samkennd og tortryggni lifa hlið við hlið á netinu Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Geðheilbrigðisþjónusta óháð efnahag? Steinunn Bragadóttir skrifar Skoðun Um skipulag bæja Þórður Már Sigfússon skrifar Skoðun 790.000 veikindadagar á ári Gunnlaugur Már Briem skrifar Skoðun Er skóli þíns barns á listanum ? Rakel Linda Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Kolbrún Áslaug Baldursdóttir, Þorgerður Katrín, o.fl.: Popúlismi og skautun í íslenskum stjórnmálum Hjörvar Sigurðsson skrifar Skoðun Fagmennska sem skiptir máli Bryndís Einarsdóttir skrifar Skoðun Að kannast ekki við ábyrgð sína Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Um meintan krónuflótta Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Hvar eru karlarnir??? Hrannar Már Ásgeirs Sigrúnarson skrifar Skoðun Vindmyllugarðar nei takk Lilja Rafney Magnúsdóttir skrifar Skoðun Saga af tveimur krónum: Rétturinn til að drukkna í nafni fullveldis Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Hvað ætlar þú að verða? Rannveig Sverrisdóttir skrifar Skoðun Gullhúðun, yfirheyrslur og sektir í boði Alþingis Benedikt S. Benediktsson,Bjarni Benediktsson,Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Tékkar vilja halda krónunni og sömu rök eiga við um Ísland Júlíus Valsson skrifar Skoðun Ísland í sama flokki og Norður Kórea í námsefnisgerð? Mathieu Grettir Skúlason skrifar Skoðun Opið bréf til heilbrigðisráðherra Sif Huld Albertsdóttir skrifar Skoðun Ísland og nýja djobbið Dóra Magnúsdóttir skrifar Skoðun Evrópuhugsjónin á sakamannabekknum Arnar Sigurðsson skrifar Skoðun Bandaríkin draga úr hernaðarframlögum til NATO á hættu-og ófriðartímum Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Raunhæf áætlun um endurheimt íslenskra fiskimiða Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun STEM menntun þarf langtímasýn Huld Hafliðadóttir skrifar Skoðun Af hverju má ekki segja nei? Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Hverra hagsmuna er verið að gæta? Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Sjá meira