Margt starfsfólk Reykjavíkurborgar sem vinnur með börnum og fjölskyldum telur farsældarlögin hafa styrkt samstarf milli kerfa og stuðlað að markvissara vinnulagi og skýrari ábyrgðarskiptingu. Nýtt fyrirkomulag eykur líkurnar á að börn og fjölskyldur fái betri þjónustu en áður og fyrr í ferlinu.
Sem hluti af innleiðingu farsældarlaganna hafa bæst við úrræði sem börn og foreldrar geta leitað til án tilvísunar, svokölluð lágþröskuldaþjónusta. Má þar nefna aukið aðgengi barna og ungmenna að ráðgjöfum í Berginu Headspace sem og uppeldisnámskeiðum sem haldin hafa verið í leik- og grunnskólum. Einnig hefur bæst við fjöldi stafrænna verkfæra og námskeiða, til dæmis Samvinna eftir skilnað (SES) sem styður fjölskyldur og börn við að takast á við breyttar fjölskylduaðstæður og áskoranir í tengslum við skilnað eða sambúðarslit.
Reykjavíkurborg býður upp á fjölbreytt námskeið og stuðningsúrræði fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur. Á síðasta ári voru til að mynda haldin tugir námskeiða sem yfir 600 foreldrar og rúmlega 400 börn tóku þátt í. Þar á meðal er uppeldisráðgjöf og foreldrafræðsla sem fer fram á heimilum fjölskyldna. Foreldrar sem hafa fengið slíka þjónustu lýsa henni sem gagnlegri, því ráðgjöfin hjálpar til að mynda að samræma uppeldisaðferðir, skapa rútínu á heimilinu og bæta samskipti innan fjölskyldunnar.
Foreldrar sem hafa óskað eftir samþættri þjónustu hafa sagt þjónustuna hafa tekið skýrum breytingum eftir tilkomu farsældarlaganna. Þeir foreldrar sem hafa reynslu af því að leita á marga staði eftir þjónustu nefna mikilvægi stuðningsteymis í kringum barnið og fjölskylduna. Þar fer fram markviss samvinna þar sem unnið er eftir áætlun og þjónusta ólíkra stofnana tengd saman.
Áður hvíldi mikil ábyrgð á foreldrunum sjálfum, sem skapaði oft streitu. Þeir þurftu að sækja fjölmarga fundi hjá ólíkum stofnunum og endurtaka sömu upplýsingarnar í hvert sinn.
Með samþættri þjónustu er ábyrgðin skýrari, þjónustan samfelldari og mun minni líkur á að mál falli á milli kerfa.
Höfundar eru verkefnastjórar farsældar barna hjá Reykjavíkurborg
